Tesla Model S en X krijgen een CCS-adapter voor snelladen zonder Supercharger

Tesla geeft aan dat de aanpassing voor het Combined Charging System Combo 2 systeem (een hardwarematige update) in totaal 500 euro kost. Dat is inclusief de kosten van de daarvoor benodigde adapter. Los is deze te koop voor 170 euro. Elke Model S en X die na 1 mei 2019 is geproduceerd is al compatibel met deze standaard, maar dat geldt niet voor oudere productie-exemplaren van de twee modellen.

Bij de bestaande generaties van de Model X en S is een Type 2-connector gehanteerd. Deze stekker wordt ook gebruikt voor openbare laadpalen. Deze Type 2-connector is tot op zekere hoogte een beperking voor eigenaren van de zogeheten Legacy Model S of X. Ze kunnen wel bij snelladers terecht die niet van Tesla zijn, maar dan is een Chademo-adapter nodig en is het vermogen maximaal 50 kW. Na de serviceaanpassing kan via de adapter bij bijvoorbeeld bij snelladers van Fastned of Allego worden geladen met 120 kW.