Tesla Model S, X en 3 krijgen software-update

Tesla is begonnen met het aanleveren van een software-update voor zijn elektrische auto's. In de nieuwe software zit onder andere een mogelijkheid om video's van de dashcam op te slaan, verbeteringen voor navigatie en een manier om de omgeving in 360 graden te bekijken.

De nieuwe functionaliteit werd in een serie berichten op Twitter aangekondigd. Het gaat om versie 9.0 van Tesla's software voor de Model S, X en 3, die wereldwijd wordt uitgebracht en een hele reeks nieuwe features naar de auto's brengt. Zo is het in auto's die over 'Hardware 2.5' beschikken mogelijk om met de dashcam een video van 10 minuten op te nemen. Hardware 2.5 zit op auto's die vanaf augustus 2017 zijn geleverd. Niet iedereen krijgt de software tegelijkertijd; de software wordt gefaseerd uitgebracht in elk land.

Verder heeft Tesla het mogelijk gemaakt om de camera's die op de auto zitten te laten samenwerken om een 360-graden beeld te creëren, zodat de bestuurder een goed beeld van de omgeving kan vormen. Daarnaast is er verbeterde klimaatbeheersing, een aangepaste interface voor navigatie en is er een nieuwe applicatielauncher. De fabrikant laat weten dat er easter eggs verstopt zitten in de software in de vorm van klassieke Atari-games.