Tesla onderzoekt ontploffende auto China

,,Nadat we op de hoogte zijn gesteld van dit incident in Shanghai hebben we er direct mensen heen gestuurd", laat Tesla weten in een verklaring. ,,We staan in contact met de autoriteiten en proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen." Volgens de autofabrikant is niemand gewond geraakt.

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de Tesla aan de onderkant begint te roken. Enkele seconden later explodeert de auto. De video van de ontploffende auto werd al snel veel bekeken op Weibo. Meer dan vijf miljoen mensen hebben de beelden inmiddels bekeken.