Tesla opent aanval op openbaar vervoer: robotaxi goedkoper dan de bus

Tesla komt over twee jaar met een alternatief voor het openbaar vervoer. Een rit met een zelfrijdende taxi van het merk zal dan goedkoper zijn dan ritjes met de bus of metro, belooft topman Elon Musk. De zogenaamde robotaxi's hebben immers geen chauffeur, rijden goedkoop op stroom en zijn 24 uur per dag actief, wat ze uitermate efficiënt maakt.

Musk is niet de enige die autonoom rijdende taxi's gaat aanbieden. Ook grote autofabrikanten als Volkswagen en General Motors en Google-dochteronderneming Waymo hebben inmiddels vergevorderde plannen om op korte termijn deze diensten te gaan leveren. Vergeleken met het bestaande openbaar vervoer bieden de robotaxi's meer privacy, maar ze zijn ook aanzienlijk goedkoper, is de verwachting. In de eerste plaats omdat er geen personeel in het voertuig nodig is. Maar ook omdat ze nauwelijks onderhoud nodig hebben.

,,Met de robotaxi's krijgen klanten verreweg de laagste kilometerkosten die ze ooit hebben ervaren’’, belooft Musk. Hij benadrukt dat hij zelfs de concurrentie zal verslaan als het openbaar vervoer zwaar gesubsidieerd is, zoals nu in veel landen gebeurt.

De regelgeving zit nog in de weg

Musk ontvouwde zijn plannen bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Maar Tesla heeft nog wel wat drempels weg te nemen, voordat de robotaxi's de weg op kunnen. Als het technisch al lukt om binnen twee jaar zo'n auto veilig genoeg te maken, is er nog de regelgeving die in de weg zit. Op dit moment kunnen dergelijke autonome auto's uitsluitend de weg op als er speciaal toestemming voor is verleend en dan gaat het eigenlijk alleen om proefprojecten. De eerste projecten zullen in de loop van dit jaar in enkele Europese steden worden gestart. In de VS wordt er al langer mee getest.

De robotaxi's van Tesla krijgen geen stuur of pedalen. Tesla denkt dat de nieuwe taxidiensten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere groei van het bedrijf. Vooral omdat Musk heeft aangekondigd in 2024 te willen beginnen met de massaproductie van dit soort voertuigen, verwacht hij er straks veel geld mee te verdienen.

De autofabrikant heeft al veel ervaring opgedaan met zelfrijdende technologie. Die is immers al beschikbaar in de modellen die het merk op dit moment verkoopt. Tesla heeft ook meermaals aangekondigd dat Tesla-bezitters over enige tijd hun auto eenvoudig, met een software-update, zelf kunnen ombouwen tot robotaxi. Op die manier kunnen zij met hun auto geld gaan verdienen door hem in te zetten voor taxidiensten.

