Tesla-rijders uitroken: nieuwe ‘hobby’ van Amerikaanse pick-upbestuurders

Het verschijnsel heet in de Verenigde Staten coal rolling en in onderstaande video is te zien hoe het in zijn werk gaat. Coal rolling is illegaal, niet alleen omdat het tot kankerverwekkende uitstoot leidt, maar ook omdat door de zwarte roetwolken het zicht op de weg beperkt wordt. De Amerikaanse website InsideEV's heeft een aantal fragmenten online gezet. Er wordt gesuggereerd dat het om zogeheten ‘rednecks’ gaat: veelal nationalistische zuiderlingen met conservatieve standpunten.