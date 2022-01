Tesla's Cybertruck heeft de langste ruitenwisser aller tijden

Op een Amerikaans forum is een foto opgedoken van een Tesla Cybertruck met nieuwe wielen en banden, een andere voorspoiler, een gigantische ruitenwisser en buitenspiegels. Toch lijkt de auto in de basis erg veel op de concept-car uit 2019.

Tesla noemt de Cybertruck uit 2019 zelf geen concept-car, maar volgens de regels van traditionelere automerken is hij dat natuurlijk wel. Feit is dat de Cybertruck destijds nog lang niet af was, want dat is hij nu ook nog niet. Wel kunnen we van deze foto aflezen hoe de productieversie eruit gaat zien, al is niet uitgesloten dat er nog meer wijzigingen volgen.

De foto van het nieuwe model werd gedeeld op een forum met de wat op de zaken vooruitlopende naam ‘Cybertruck Owners Club’. De auto is voorzien van andere wielen met hoge, ruige banden en buitenspiegels. Dat laatste lijkt onnodig nu er ook auto’s zijn met camera’s op die plek, maar in de VS is de traditionele buitenspiegel voorlopig gewoon verplicht.

Volledig scherm De foto's tonen hoogstwaarschijnlijk de definitieve versie van Tesla's Cybertruck. © Cybertruck Owner's Club

Gigantische ruitenwisser

Wat deze Cybertruck ook heeft, is een ruitenwisser. Wat heet: dit is de langste wisser die we ooit hebben gezien. Het enkele exemplaar staat net als bij oudere Seat-modellen in ruststand tegen de A-stijl aan, om van daaruit nagenoeg de hele vlakke ruit te bedienen. De voorbumper lijkt net even groter en heeft een grotere koelopening en de auto lijkt als geheel ook iets gekrompen.

De bumper laat aan de bovenkant wat meer ruimte vrij dan voorheen, voor de combinatie van mistlampen en de in de VS verplichte zij-knipperlichten. Gelukkig voor de fans blijft het buitenissige koetswerk van Tesla’s eerste pick-up grotendeels intact, met een carrosserie die helemaal uit rechte rvs-platen is opgebouwd. Volgend jaar wordt de Cybertruck in de VS leverbaar. Europa volgt later.

