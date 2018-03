Tesla's elektrische vrachtwagen maakt eerste commerciële rit

De vrachtwagen van Tesla is van meet af aan zeer populair. Koeriersdienst UPS heeft 125 exemplaren besteld, Pepsi tekende in op 100 exemplaren en ook DHL is ervan overtuigd dat de elektrische truck de toekomst heeft, gezien de besparingen op de brandstofkosten en het onderhoud. Of Tesla op tijd kan leveren is de grote vraag, maar het feit dat de vrachtauto nu al zijn eerste rit heeft gemaakt - een aantal maanden voor hij officieel op de markt komt – is in ieder geval een bemoedigend signaal.