Tesla’s software is nu ook te huur: ‘Sommige klanten gaan fiks bijbetalen’

Kinderart­sen willen rookverbod in auto als er kinderen op de achterbank zitten

19 juli Ze zijn er nog, ook anno 2021: rokende volwassenen voorin in de auto met kinderen op de achterbank; vaak herkenbaar door het raampje dat openstaat voor de frisse lucht. Dat laatste helpt natuurlijk echt niet, stelt kinderarts Jasper Been. Roken in de auto is hem een doorn in het oog. Hij pleit ervoor dat Nederland nu eindelijk eens tot een verbod komt.