Test Aiways U5: deze Chinees smaakt naar meer

AUTOTESTDe Aiways U5 is een van de eerste Chinese auto’s die daadwerkelijk in Nederland te koop zijn. En het moet gezegd: deze Chinees smaakt naar meer.

Aiways U5 (204 pk/150 kW), vanaf € 39.950

Aan de contactsleutel van de compleet elektrische Aiways kun je al zien met wat voor soort auto je te maken hebt. De sleutel voelt licht aan en ziet er met zijn grijze kleur en doorsnee vorm niet erg hoogwaardig uit. Ook de auto zelf is eigenlijk op geen enkel vlak bijzonder, behalve waar het gaat om zijn prijs. Die is serieus scherp voor een auto van dit kaliber en met deze actieradius.

De gebruikte materialen geven blijk van een no-nonsense-aanpak. De richtingaanwijzer voelt niet heel solide aan, de besturing is licht en weinig gevoelig en voorzichtig afremmen is moeilijk. Ook is bij een snelheid van rond de 120 km/u heel zacht een hoge pieptoon hoorbaar, die kan gaan irriteren. En het is armoedig dat navigatie uitsluitend via je eigen telefoon mogelijk is.

Toch valt er verder weinig aan te merken op de Aiways: het is een geliefd SUV-achtig model, je zit lekker hoog en de actieradius is relatief groot (400 km in theorie, 300 km tijdens deze test). Zelfs een concurrent als Hyundai is met de Kona al duurder en de Tesla Model 3 biedt weer veel minder binnenruimte. Vooral achterin is de hoofd- en beenruimte exceptioneel.

De Aiways blijkt snel, maar niet zo snel als een Tesla. De auto voelt niet extreem zwaar aan en kan goed overweg met hobbels en slecht wegdek. Er zijn weinig knoppen en dat zorgt voor een opgeruimd interieur, maar betekent ook dat je vrijwel alles via het menu moet regelen. Dat is soms omslachtig. Ook de bemoeizucht is storend. Deze auto piept om het minste of geringste en zodra je even opzij kijkt of naar je binnenspiegel, vraagt hij al of je vooruit wilt kijken.

Plus

+ Goede rijeigenschappen ondanks gewicht (ruim 1700 kg).

+ Flinke actieradius.

+ Veel ruimte.

+ Relatief goedkoop.

Min

- Geen eigen navigatiesysteem.

- Bemoeizuchtige boordcomputer.

- Hoge pieptoon bij bepaalde snelheden.

Eindcijfer

7,3

Conclusie

De Aiways U5 is een serieuze concurrent voor de al bestaande elektrische modellen. Qua afwerking en materiaalgebruik bevindt hij zich op het niveau van Tesla en qua actieradius en prijs overtreft hij de meeste concurrenten. Zijn ruimte maakt hem tot een echte gezinsauto.

Extra testnotities

De Aiways U5 wordt niet geleverd door een dealer, maar via een in een oud kassencomplex gevestigd Experience Center. Voor onderhoud en problemen kun je terecht bij Profile. Op die manier omzeilen de Chinezen een paar schakels, waardoor de prijs laag kan blijven.

Het uiterlijk zit een beetje tussen dat van een SUV en een MPV in. Niet uitgesproken mooi of lelijk, maar wel enigszins non-descript. Dit geldt echter voor veel moderne cross-overs.

In de Eco-stand reageert de auto traag na het intrappen van het gaspedaal. De Sport-stand verandert gevoelsmatig weinig aan de acceleratietijd. Het zicht rondom is voldoende en anders zijn er altijd nog de camera’s rondom die een mooi samengesteld beeld vormen van de obstakels om je heen.

De pieptoon die hoorbaar is bij snelheden boven de 100 km/u, heeft een dermate hoge frequentie dat de meeste inzittenden van boven de 50 jaar deze vermoedelijk niet eens horen. Jongere personen kunnen zich mogelijk gaan ergeren aan het geluid.

Laden is een kwestie van de voorklep openen, de laadkabel pakken en in een opening van de bumper steken. Een driefasenlader zit er helaas niet op, waardoor het laden nooit heel snel gaat. De laadpoort onder de linker koplamp is bovendien niet verlicht, waardoor je in het donker tast tijdens het inpluggen van de laadkabel.

De auto laadt binnen 35 minuten van 20 procent naar 80 procent, onder ideale omstandigheden.

Met de U5 start een waar modellenoffensief. Na de U5 volgen de U6 (een SUV-coupé) en de U7 (een MPV).

Het aan de boven- en onderkant afgeplatte stuurwiel oogt futuristisch, maar is niet erg praktisch, zeker niet wanneer je na een bocht het stuur door je handen wilt laten glijden.

Achter het stuur bevinden zich drie schermen. In de middenconsole heeft de Aiways U5 een touchscreen voor de bediening van de airco en de multimedia.

De bagageruimte is met 432 liter groot genoeg, maar niet extreem groot. Wel kan de achterbank zowaar écht plat, waardoor er een mooie vlakke laadvloer ontstaat.

Wij reden met de basisversie van de Aiways U5. Die kost €39.950. Dan moet je het doen zonder zaken als een navigatiesysteem en stoelverwarming. Voor €43.850 heb je een Aiways U5 met alle denkbare opties, zoals 19 inch lichtmetalen wielen, een panoramadak, een elektrische achterklep en metallic lak.

De grootste concurrenten van de U5 zijn de ongeveer even dure Skoda Enyaq iV en VW ID.4 (prijs Skoda Enyaq iV: 39.900 euro, accupakket: 58 kWh).

De U5 vraagt bijna nooit om onderhoud: pas na 100.000 kilometer is er een beurt nodig, al raadt Aiways zijn klanten wel aan om eens per jaar langs te komen bij Profile voor een korte technische check. Met 180 Profile-vestigingen in Nederland is er altijd wel een in de buurt.

Vijf jaar fabrieksgarantie is standaard, terwijl de Chinezen eveneens garanderen dat de capaciteit van de 63 kWh-accu niet onder de 75 procent zakt in de eerste acht jaar (of 150.000 kilometer).

De Aiways wordt aangedreven door een op de vooras gemonteerde elektromotor, die 204 pk sterk is en een trekkracht heeft van 310 Nm, wat resulteert in een sprint naar 100 km/u in 7,8 seconden en een begrensde topsnelheid van 150 km/u.

In de stand Eco, Normal of Sport worden verschillende instellingen gecombineerd, zoals een hogere remregeneratie of een steviger stuurbekrachtiging in de Sport-stand.

De accucapaciteit van 63 kWh is goed voor een actieradius van 400 km volgens WLTP. Andere elektrische auto’s die even ver komen, zijn duurder. Bij ons stond er altijd 380 km op het display van de Aiways, maar in de praktijk kwamen we niet veel verder dan 300 kilometer.

De U5 wordt niet met een af-fabriek navigatiesysteem geleverd. Daarvoor moet je je telefoon altijd met een, niet meegeleverde, usb-kabel verbinden met de auto. Je telefoonscherm wordt dan geprojecteerd op het display (MirrorLink). Het alternatief is een iPhone via Apple Carplay met de auto verbinden.

