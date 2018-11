Test Alfa Romeo Giulia: volbloed Italiaan met sportief hart

Alfa Romeo Giulia 2.0 (200 pk), vanaf €42.700

Alleen al de naam van deze auto brengt een flinke dosis emotie met zich mee. En dan stelt deze sportsedan ook nog eens niet teleur als het gaat om origineel, spannend design. De Giulia brengt Alfa verder dan menig ander model dat het merk de afgelopen jaren uitbracht, maar dat wil nog niet zeggen dat kopers massaal naar de showroom rennen.

Het valt immers niet mee om de Duitse concurrentie, die een ijzersterk imago heeft op het gebied van kwaliteit in techniek, afwerking en prestaties, voor de voeten te lopen. Bovendien kampt Alfa Romeo nog altijd met een slecht imago uit het verleden, toen er van alles mis was met de betrouwbaarheid.

De nieuwe generatie Alfa’s heeft daar allang afscheid van genomen. Deze Giulia voelt aan als een degelijk gebouwde auto en ook de elektronica werkt zoals het hoort. Alleen is het infotainment minder geavanceerd dan bij sommige andere merken.

Steun

De leren sportstoelen in de geteste auto zitten wat hard, maar geven goede steun. Op de achterbank komen volwassenen gauw beenruimte tekort. De kofferbak is groot genoeg, maar de toegang daartoe is krap. Hier wordt de tol betaald voor het sportieve design van de Giulia.

Met zijn ongekend directe en vlijmscherpe besturing neemt deze Alfa afstand van de concurrentie. Het draagt in belangrijke mate bij aan het uiterst sportieve karakter van de Giulia, die bovendien met zijn achterwielaandrijving (hoe klassiek sportief wil je het hebben?) uitdagend goed op de weg ligt. Hoewel de schokdemping doeltreffend afrekent met oneffenheden in het wegdek, is het onderstel eerder stevig dan comfortabel van karakter.

De 2,0 literturbo-benzinemotor(testverbruik 1 op 12,3) getuigt van veel levensvreugde. Uitermate gretig pakt hij hoge toerentallen aan en levert hij op elk gewenst moment de kracht waarmee deze Alfa zijn sportieve ambities waarmaakt.

Plus

+ Uitermate koersvast

+ Origineel design

+ Levendige motor

Min

- Beperkte ruimte op de achterbank

- Krappe toegang kofferbak

- Beperkt veercomfort

Eindcijfer 7,7

Conclusie

De Alfa Romeo Giulia is een auto die iedere bestuurder met een sportieve inborst onmiddellijk zal bekoren. Die moet wel enkele praktische ongemakken voor lief nemen.

Extra testnotities

- Deze Giulia is standaard voorzien van een achttraps automaat. Hij werkt prima samen met de krachtige viercilinder motor.

- Met de DNA-knop – typisch Alfa - stel je het rijkarakter in. Wie uitgesproken sportief wil rijden, zet hem in de D van Dynamic.

- Met grote ‘flippers’ bij het stuur kan je de automaat ook handmatig bedienen.

- De startknop is heel eigenwijs op het stuur geplaatst. Net als bij Ferrari.

- Op basis van de Giulia maakt Alfa Romeo ook een SUV: de Stelvio.

- De Giulia 2.0 met 200 pk benzinemotor en standaard automaat is te koop vanaf € 42.700. De basisversie is eigenlijk al heel royaal uitgerust. De geteste versie is echter de nog rijker uitgeruste Super, die € 44.950 kost. Deze Super brengt met zich mee o.a. 17 inch lichtmetalen velgen, Connect 6,5 inch infotainment inclusief navigatie en DAB, een gedeeltelijk leren en stoffen interieur en parkeersensoren achter.

- Daarnaast is de geteste auto voorzien van de volgende extra’s: runflat banden, grotere/dikkere remschijven voor, 7 inch TFT kleurendisplay in het instrumentenpaneel, lichtmetalen remklauwen vóór en achter (zwart), Veloce Exterior Pack (sportieve achterbumper incl. dubbele uitlaat), lakkleur Rosso Monza, lichtmetalen velgen 19 inch type Performance, Sport Pack AFS, Climate Upgrade Pack, Performance Pack AT, Driver Assistance Pack PLUS, Convenience Pack, Sound Pack by Harman Kardon, Veloce Interior Pack, automatisch inklapbare buitenspiegels, zwarte glazen sierlijsten rond de portierruiten en Connect 8,8 inch infotainmentsysteem incl. 3D Navigatie. Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op € 59.326.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld