Test Audi A1: de baby is volwassen

AutotestDe eerste generatie van de Audi A1 was vooral een veredelde VW Polo. De nieuwe generatie maakt duidelijk dat de baby-Audi volwassen is geworden.

Audi A1 30 TFSI S-tronic, vanaf €28.530

Dit kleintje laat niet met zich sollen, maakt de nieuwe Audi meteen duidelijk. Zijn design overtuigt met sportiviteit en de auto oogt veel forser en stoerder dan voorheen.

De instap-Audi heeft dezelfde technische basis als de VWPolo en Seat Ibiza. Dan moet je wel lef hebben om er minimaal 25.995 euro voor te vragen. Maar eerlijk is eerlijk, het is meer dan bij de vorige generatie gelukt om de kwaliteitsbeleving van de grotere en nog veel duurdere Audi’s over te nemen.

Dat zie je aan het rijk gestoffeerde, stijlvolle interieur met mooie dashboardmaterialen. Je ziet het ook aan het geavanceerde infotainment met fraai centraal beeldscherm, hoewel de bediening daarvan niet altijd logisch is. De bijrijder zal het niet waarderen dat het centrale scherm naar de bestuurder is gericht.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Vormgeving

De sportieve vormgeving heeft invloed op de ruimtebeleving. Vooral de nogal vlakliggende voorruit en de dikke raamstijlen maken dat de A1 ietwat krap aanvoelt. De stoelen zitten vrij hard, maar dat zal met de sportieve aspiraties te maken hebben. De beenruimte achterin is voldoende, maar een hoge tunnel in de vloer beperkt daar de voetenruimte. De inhoud van de bagageruimte is met 335 liter niet meer dan gemiddeld en zelfs kleiner dan bij een Polo.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De wegligging van de A1 is prima in orde. Het onderstel vertoont een goede balans tussen sportief en comfortabel en het karakter van de besturing laat weinig te wensen over. De 1,0 liter driecilinder benzinemotor(testverbruik 1 op 14,5) met zijn 116 pk maakt deze Audi snel genoeg, maar verwacht er geen wonderen van. Het start-stopsysteem werkt te rumoerig en gaat gepaard met een trilling in de auto.

Plus

+ Fraai interieur.

+ Geavanceerd infotainment.

+ Prima weggedrag.

Min

- Hoge prijs.

- Nadrukkelijk aanwezig startstopsysteem.

- Ruimte kan beter.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

De dure Audi A1 heeft het mooiste interieur in zijn klasse en neemt met zijn uitdagende design meer afstand van de VW Polo dan voorheen. De aandrijflijn en het weggedrag zijn prima, maar hij maakt de beloofde kwaliteit niet op alle fronten waar.

Extra testnotities

• De nieuwe A1 is 7 centimeter langer dan de eerste generatie. Mede daardoor is hij ruimer en dus bruikbaarder dan voorheen. Bovendien wordt hij nu uitsluitend als vijfdeurs geleverd en niet langer als driedeurs.

• De deurpanelen hebben een soort plastic dat net even te goedkoop aandoet voor een auto die ‘premium’ wil zijn.

• Van mooie kwaliteit is het optionele Bang & Olufsen audiosysteem (€1051). Hoewel een veel goedkopere concurrent als de Ford Fiesta een soortgelijke installatie van hetzelfde merk óók kan leveren.

• Nog meer ‘premium’ zou het zijn geweest als ook de achterpassagiers een USB-aansluiting en eigen klimaatregeling zouden hebben.

• De 7-traps automaat verricht goed werk, maar kiest soms te gauw voor een hogere versnelling. Met als gevolg iets te lage toeren en daardoor een wat brommend motorgeluid.

• De Audi A1 is te koop vanaf €24.950. Dan krijg je de 25 TFSI (laat je door dat cijfer niet misleiden, het is gewoon een 1,0 liter) met driecilinder (95pk) benzinemotor. De geteste auto is de 30 TFSI met de eveneens 1,0 liter grote driecilinder (echter 116pk) benzinemotor en die staat met handbak vanaf €26.350 in de prijslijst en met de S-Tronic automaat vanaf €28.530. In dit geval is het de extra rijk uitgeruste Edition One, een uitrusting die € 8500 extra kost. Voor dat geld krijg je cruise control, een leren multifunctioneel sportstuur, middenarmsteun vóór, Connectivity-pakket (vanaf juli 2019 gaat de auto online en dan pas wordt ook de navigatie actief), smartphone interface, Audi’s bekende virtual cockpit (instrumentarium kun je zelf aanpassen), het S-line sportinterieur, zwarte Audi-ringen op de achterklep, dak in contrasterende lak, 18 inch wielen, led-koplampen en dynamische richtingaanwijzers. Alles bij elkaar brengt dit de prijs van de geteste auto op €37.030.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld