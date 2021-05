Test BMW 530e Touring: een stekker voor de sier

AUTOTESTNatuurlijk is het goed dat de nieuwe BMW 5-Serie Touring deels elektrisch kan rijden. Maar als je dat optimaal wilt doen, rijd je in de praktijk vooral van laadpaal naar laadpaal. De stroomvoorraad in deze luxe stationwagon raakt namelijk érg snel op.

BMW 530e Touring (292 pk/215 kW), vanaf €66.512

Volgens BMW kun je met de nieuwe 530e Touring (met de e van – deels – elektrisch) zo’n 62 kilometer volledig elektrisch rijden. Die theorie blijkt veel te rooskleurig: zelfs wanneer je voorzichtig omspringt met het stroompedaal, is de elektro-koek na 43 kilometer wel op. Dat lukte een Volkswagen Passat GTE zo’n vijf jaar geleden al, dus in absolute zin maakt deze plug-inhybride van BMW geen grote sprong voorwaarts.

De meeste mensen die deze 5-Serie aanschaffen, zullen hem vooral zakelijk gebruiken en waarschijnlijk regelmatig langere ritten maken. Zij zullen dus regelmatig bij een laadpaal belanden. Van een topklasse stationcar in dit hoge prijssegment mag je toch eigenlijk verwachten dat hij op z’n minst z’n beloftes waarmaakt.

De relatief zware 530e (bijna 2000 kilo!) rijdt misschien wat minder scherp en sportief dan je van een BMW zou verwachten, maar zijn comfortabele onderstel en evenwichtige rijgedrag maken hem perfect voor lange reizen. Deze auto is niet alleen heel ruim, zeer luxueus en behoorlijk praktisch (veelzijdige kofferbak, inclusief apart te openen achterruit), maar ook bovengemiddeld slim. Via satellietgegevens weet hij precies wanneer je in drukbevolkte gebieden rijdt, waarna hij automatisch de elektrische modus inschakelt. En met een druk op de Battery Control-knop kun je de stroomvoorraad ‘bewaren’, zodat je later uitstootvrij kunt rijden in stadswijken.

Ondertussen weet de navigatie welke laadpalen in de buurt nog vrij zijn. Zulke voorzieningen helpen om de uitstoot te drukken. Maar toch: wie er niet heel bewust mee bezig is, koopt deze stekkerauto uiteindelijk vooral voor de sier.

Plus

+ Zeer comfortabel.

+ Praktisch en ruim.

+ Luxe opties.

+ Intelligente techniek.

Min

- Elektrisch bereik beperkt.

- Hoge aanschafprijs.

- Dure opties.

- Hoog gewicht, sportief randje ontbreekt.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

Het elektrisch rijbereik van deze plug-inhybride is een druppel op een gloeiende plaat. Desondanks word je blij van z’n comfortabele rijgedrag, uitgebalanceerde karakter en slimme vondsten. Niet goedkoop, maar wel een fantastische gezinsauto.

Extra testnotities

Altijd handig bij een stationwagen van BMW is de apart te openen achterruit: druk op een extra knopje op de achterste ruitenwisser en je opent alleen het glas. Dat is heel praktisch op krappe parkeerplekken en werkt ook een stuk sneller dan het elektrisch openen en sluiten van de volledige achterklep.

In de bagageruimte zie je dat de plug-inhybride 5-Series een iets hogere vloer hebben. Dat komt deels door de aanwezigheid van het batterijenpakket, maar leidt er ook toe dat je onder de vloer nog altijd een prima ruimte hebt om bijvoorbeeld je laadkabel uit het zicht op te bergen. BMW verklapt niet hoeveel liters het scheelt ten opzichte van de versies zonder stekker, maar belangrijker is het feit dat de 530e Touring nog altijd erg goed inzetbaar is. De bagageruimte is voldoende breed en diep, valt eenvoudig te vergroten met een druk op een knop (waarna de achterbankleuning in twee delen omklapt) en is voorzien van extra bakjes, rails en een haakje om losse spullen vast te zetten.

Het samenspel van de twee motoren in deze 530e is subtiel: de elektromotor heeft in eerste instantie voldoende kracht om de 5-Serie vanuit stilstand elektrisch op te kunnen laten trekken, de brandstofmotor hoeft dus niet te pas en te onpas bij te springen. Zodra het accupakket bijna leeg is, gaat de viercilinder wel een beetje brommerig aan en uit.

Sowieso klinkt de 2,0-liter motor niet bovengemiddeld goed, in tegenstelling tot de zescilinder in de 545e. Dat extra geluid past bij de beleving die veel klanten van oudsher waarderen in een BMW, maar in de 530e leidt het – afgezien van een extra stevig aangezet uitlaatgeluid – niet tot een extra glimlach bij de liefhebber.

De 530e Touring is de eerste plug-inhybride 5-Serie die BMW ook als stationwagen levert. Voorheen was deze motorversie alleen te verkrijgen als vierdeurs sedan. Van die variant biedt BMW tegenwoordig ook een sterkere 545e aan, met een zescilinder benzinemotor. Die motor is jammer genoeg niet verkrijgbaar in de Touring, omdat BMW de krachtigere sedan vooral voor de Amerikaanse en Chinese markten heeft ontwikkeld. Daar zijn stationcars veel minder populair. Omdat wij in Europa wél stationcars willen maar geen grotere motoren, ontwikkelde BMW geen 545e Touring.

Naast de 530e Touring heeft BMW sinds kort ook de 520e Touring in de prijslijsten staan. Beide versies hebben, naast de elektromotor met een vermogen van 109 pk (80 kW), een 2,0-liter viercilinder benzinemotor in hun neus. In de 520e (als sedan vanaf €59.520, de Touring kost minimaal €62.156) levert deze motor net iets minder kracht: 204 paardenkrachten (150 kilowatt) en 350 Newtonmeter trekkracht tegen 292 pk (215 kW) en 420 Nm in de 530e.

BMW is niet het enige merk met een plug-inhybride stationcar. Concurrenten van de 530e Touring vind je onder meer bij Mercedes-Benz in de vorm van de E300e Estate (320 pk, vanaf €69.328) en bij Volvo, dat de V90 T6 Recharge AWD (340 pk, vanaf €64.995) kan leveren. Ook Audi doet mee met de A6 Avant 50 TFSIe, die leverbaar is vanaf €74.330 en goed is voor een vermogen van 299 pk.

De huidige generatie 5-Serie is niet de scherpste uit de geschiedenis: BMW heeft er bij deze modelreeks duidelijk voor gekozen om de basisafstemming van de auto eerder comfortabel dan sportief te maken. Dat voel je in het ontspannen veerkarakter van de auto, maar ook in de rustige manier waarop de 530e op je stuurbewegingen reageert. Hij luistert goed naar wat je wilt en reageert solide, maar heel lichtvoetig is het niet. Wie een meer dynamisch karakter wil, kan de auto overigens laten uitrusten met een instelbaar sportonderstel en een directere besturing inclusief meesturende achterwielen.

Het comfortabele gevoel aan boord van deze 5-Serie wordt duidelijk versterkt door de fabelachtige voorstoelen in de testauto. BMW noemt ze niet voor niets de ‘Comfortstoelen’ (er zijn ook sportievere exemplaren leverbaar) en dat is terecht: ze zijn riant van formaat, aangenaam zacht en meer dan uitstekend in te stellen op jouw lijf. De stand van de rugleuning is bijvoorbeeld in twee delen aan te passen, de zitting is elektrisch te verlengen, de wangen en lendensteunen zijn nauwkeurig in te stellen en dat alles zorgt voor een vrijwel perfecte ondersteuning. Dit soort stoelen moet je jezelf gunnen.

Naast de aanwezigheid van verwarming en stoelventilatie zijn de massagestanden erg prettig: je kunt niet alleen kiezen uit drie intensiteitsniveaus met een knopje in de deurbekleding, via het aanraakscherm biedt de 530e ook nog allerlei speciale programma’s. Wat een verwennerij, al kost deze optie wel weer 1175 euro extra.

De 530e is ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving, wat bij BMW xDrive wordt genoemd. Als sedan is deze versie leverbaar vanaf €67.588, terwijl de prijzen van de 530e xDrive Touring beginnen bij €69.739. Afgezien van het gewicht stijgt ook het verbruik van deze versies iets ten opzichte van de varianten met achterwielaandrijving, maar meer noemenswaardig is de stijging van het toegestane trekgewicht. Waar de standaard 530e een geremde aanhanger van maximaal 1700 kilo mag trekken, kun je met de xDrive maar liefst 2000 kilogram trekken.

Zoals wel vaker is de testauto (door de importeur) voorzien van allerhande extra’s, die de aanschafprijs van een BMW significant laten stijgen. De prijzen van de opties en accessoires kunnen je naar adem laten happen: de speciale grijze lak ‘Alvitgrau’ kost 2495 euro, het bijzonder fraaie lederen interieur in de kleur ‘Tartufo’ mag voor 3363 euro mee, een head-up display (dat belangrijke informatie in je blikveld in de voorruit projecteert) monteert BMW voor €1335 terwijl het merk voor een glazen schuifdak ruim 1800 euro vraagt. Voor je het weet kost de auto op de foto’s ruim 95.000 euro.

De blauwe accenten in de koplampen van een BMW laten zien dat de auto is voorzien van ‘Laserlicht’. Deze technologie (bij de 530e een optie van €1067) geeft de auto extreem krachtige koplampen die in het donker tot wel 600 meter ver kunnen schijnen. Bovendien kan de auto de lichtbundel aanpassen aan de omstandigheden: tegenliggers worden zo niet verblind, terwijl bochten juist beter zichtbaar worden en de auto ook in staat is om personen of verkeersborden extra uit te lichten.

