Test Citroën Cactus: Comfort met een grote C

Citroën C4 Cactus PureTech (130 pk), vanaf €24.890

De veerbollen in de Citroën DS uit de jaren 50 waren bijna net zo legendarisch als de auto zelf. Het revolutionaire systeem bracht een ongekend veercomfort met zich mee. Nog maar enkele jaren geleden nam Citroën afscheid van dit zogenaamde hydropneumatische veersysteem: te duur en te kwetsbaar. Maar de ingenieurs bedachten een alternatief en dat zit in de vernieuwde Cactus.

De fabrikant spreekt van Progressive Hydraulic Cushions (PHC): extra mini-dempers in de schokdemper-techniek die als een soort van kussentjes fungeren. Het resultaat is duidelijk merkbaar. De Cactus krijgt er een heerlijk deinend veerkarakter mee. Al zullen kinderen er misschien een beetje wagenziek van kunnen worden en blijkt het systeem ook niet ideaal voor de wegligging. Een deinend veerkarakter maakt een auto nu eenmaal minder stabiel. Maar eerlijk is eerlijk: het voelt zeer comfortabel aan en met de iets mindere wegligging valt te leven.

Subliem zitcomfort

Citroën heeft voor de vernieuwde Cactus ook een nieuw type stoelen ontworpen die subliem zitcomfort moeten bieden en er heel uitnodigend uitzien met hun gecapitonneerde stof. Inderdaad, je zwakt erin weg als in een luie stoel in de woonkamer. Maar op den duur verlang je toch meer steun voor je lichaam. Gelukkig zijn deze Advanced Comfort Seats een optie: je kunt ook voor conventionele stoelen kiezen. Op de achterbank van de Cactus zit je helaas nog altijd krap en een tunnel in de vloer beperkt de voetenruimte. Bovendien kunnen de zijruiten daar slechts op een kier worden gezet. Een pluspunt is daarentegen de grote bagageruimte, die helaas wel een flinke tildrempel heeft.

Geslaagd is de verbeterde geluidsisolatie: de Cactus blijkt stiller dan voorheen. En de driecilinder motor (testverbruik 1 op 16,1) heeft meer dan genoeg pit om hem vlot vooruit te helpen. Maar met zijn maximale aanhangergewicht van slechts 900 kg stelt de Cactus caravanliefhebbers teleur.

PLUS

Buitengewoon comfortabel. Fijne motor. Onderscheidend design.

MIN

Tegenvallende zitruimte achterin. Opening zijramen achter. Tildrempel.

EINDCIJFER

6,8

CONCLUSIE

De vernieuwde Cactus blijkt zeer comfortabel, dankzij het innovatieve veersysteem en de bijzondere voorstoelen. En met zijn eigenzinnige design is hij nog altijd een opvallende verschijning. Maar passagiers op de achterbank zijn het kind van de rekening.

Extra testnotities

Bij deze facelift heeft Citroën één van de meest opvallende design-elementen van Cactus minder opvallend gemaakt: de airbumps. De kussentjes zijn nu lager geplaatst, terwijl ze eigenlijk bedoeld waren om beschadigen van portieren te voorkomen. Volgens Citroën bleken lang niet alle kopers ervan gecharmeerd.

- De nieuwe Advanced Comfort stoelen zijn gebaseerd op technologie uit de matras-industrie. Dankzij meerdere schuimlagen zak je er in weg, zoals dat vroeger ook al bij Franse auto’s het geval was. Maar ze bieden hierdoor ook minder steun en dat is op den duur vermoeiend. Bovendien blijkt het schuim nauwelijks te ventileren en dat leidt dan weer eerder tot transpiratie bij degene die erop zit.-

- Voor het eerst in de Cactus is de stuurkolom ook in lengte verstelbaar en dat helpt mee bij het zoeken naar de ideale zitpositie voor de bestuurder.

- Deze Citroën is nog altijd een auto die met zijn design zeer onderscheidend is. Kijk maar eens naar het deksel van het bovenin het dashboard geplaatste bergvak, dat doet denken aan een nostalgische reiskoffer. Of de lussen aan de binnenkant van de portieren, in plaats van grepen.

- Zoveel mogelijk functies zijn in het centrale beeldscherm ondergebracht, inclusief de klimaatregeling en dat is minder handig. Fysieke knoppen die je blindelings kan bedienen zijn altijd beter. Ook het instrumentarium is digitaal: dat staat modern, maar bijvoorbeeld een toerenteller kan je er niet zichtbaar mee maken.

- De Cactus is met minder dan 1.100 kg een echte lichtgewicht.

- Opmerkelijke bezuiniging, zelfs in de duurdere uitvoering Shine: de bijrijder heeft geen make-up spiegel.

- De Cactus is te koop vanaf €21.990. De geteste versie is de PureTech 130 S&S Shine van €27.290. Die heeft de 1,2 liter driecilinder turbo-benzinemotor met 131 pk en een zesbak. Standaard zijn o.a. het nieuwe comfort-veersysteem PHC, 17 inch lichtmetalen wielen, automatische klimaatregeling, regen- en lichtsensor, zelf-dimmende binnenspiegel, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, vermoeidheidswaarschuwing, radiografische contactsleutel en startknop, Pack Drive Assist (o.a. automatisch remmen en verkeersbordherkenning), het 7 inch touchscreen, navigatie (met levenslang kaart-updates), digitale radio, Connect Box (knoppen om hulp in te roepen in geval van nood of pech) en de mogelijkheid om je smartphone aan te infotainment te koppelen (Apple, Android en Mirrolink). Bijgeleverd wordt een driejarig abonnement op Connected Service: internetdiensten, waaronder de zeer nuttige real-time verkeersinformatie van TomTom.

- Opties op de geteste auto zijn een Ambiance pakket (€300) voor een extra luxueus aangekleed interieur inclusief de Advanced Comfort Seats, een reservewiel (€150) dode hoek-waarschuwing (€250) en een panorama-dak (dat helaas niet open kan, €750). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €28.740.

