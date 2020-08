Test Citroën Grand C4 Spacetourer: uniek in ruimte en comfort

Citroën Grand C4 Spacetourer 1.2 (130 pk/96 kW) automaat, vanaf €32.010

Sommige merken, zoals Citroën, hebben gelukkig nog geen afscheid genomen van de MPV. Neem de Grand C4 Spacetourer: een bijzonder ruime en van karakter getuigende ‘ruimtewagen’. Met twee zitrijen in gebruik meet de gigantische bagageruimte 645 tot 704 liter inhoud, afhankelijk van de stand van de verschuifbare tweede zitrij. Standaard is tevens een derde zitrij, wat hem tot zevenzitter maakt. Maar dan stelt de bagageruimte niet veel meer voor en de twee passagiers helemaal achterin zitten wat krap. Overigens zijn deze extra stoelen eenvoudig in de vloer op te bergen.

Typisch Citroën: de bestuurder heeft geen instrumentarium voor zijn neus. De rijsnelheid zie je op het grote beeldscherm in het midden van het dashboard. Lager in het dashboard zit nóg een scherm, dat de leeftijd van deze Citroën verraadt. Dat tweede scherm – voor de navigatiebediening en andere functies – stamt nog uit de tijd dat de centrale schermen veel kleiner waren. Deze Citroën is eigenlijk de gefacelifte C4 Grand Picasso die alweer zeven jaar geleden op de markt kwam. Met het kleine scherm moet je ook het klimaat regelen en dat is niet zo handig. Met knoppen zou het sneller en overzichtelijker gaan.

In het weggedrag valt vooral de supercomfortabele vering op. Andere MPV’s, zoals die van Ford, vertoonden de afgelopen jaren meer stabiliteit in de wegligging, maar er valt goed mee te leven en de auto stuurt goed.

De 1,2 liter driecilinder turbo-benzinemotor, hier gecombineerd met 8-traps automaat, blijkt redelijk zuinig (testverbruik 1:15) en is tegelijkertijd potent genoeg om deze grote MPV vlot vooruit te helpen. Bovendien is hij niet te rumoerig. Maar caravanliefhebbers worden teleurgesteld: deze aandrijflijn laat een geremde aanhanger van slechts 1150 kg toe.

Plus

+ Heel veel ruimte.

+ Geweldig zicht rondom.

+ Zeer comfortabel.

+ Zeven zitplaatsen.

Min

- Bediening klimaatregeling.

- Slappe caravantrekker.

- Niet helemaal bij de tijd.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

Licht, zicht, ruimte, zeven zitplaatsen en geweldig comfort: deze eigenzinnige Citroën nodigt uit voor lange autoreizen met het hele gezin. Maar hier en daar verraadt hij zijn leeftijd en valt er nog wat te verbeteren.

Extra testnotities

De MPV (Multi Purpose Vehicle) is op sterven na dood. Bijna alle fabrikanten hebben zich de afgelopen jaren vol overgave op de SUV gestort. Begrijpelijk, want die pseudo-terreinauto bleek ineens razend populair. Maar te gauw zijn de meeste fabrikanten én consumenten vergeten dat de MPV een aantal unieke eigenschappen heeft. Veel glas rondom bijvoorbeeld, waardoor alle inzittenden een geweldig uitzicht op de omgeving hebben. Heel veel ruimte ook, voor passagiers én bagage. En bergvakken op onverwachte plaatsen, opklaptafeltjes, een verschuifbare achterbank, tal van bekerhouders of zonneschermpjes: slimme oplossingen die het automobiele leven aangenamer maken.

Bijzonder is de plek van de automaathendel: bovenop de stuurkolom. Dat kennen we vooral van Amerikaanse auto’s, de legendarische Chrysler Voyager bijvoorbeeld creëerde hierdoor een gangpad tussen de voorstoelen. De Citroën volgt dat voorbeeld, want hier is de tunnelconsole tussen de voorstoelen uitneembaar, zodat je van daar af makkelijk de achterbank bereikt. Ideaal als er kinderen achterin zitten, die je ook nog eens goed in de gaten kunt houden dankzij een extra ‘groothoekspiegeltje’ onder de binnenspiegel.

Achter het stuur zit je als een vorst in deze auto. De stoelen in de geteste auto hebben tamelijk harde leren kussens, maar bieden toch veel steun en de bijrijder kan zelfs met elektrische bediening een extra kussen voor de benen tevoorschijn halen. De voorruit is tot ver in het dak doorgetrokken. Samen met het glazen panorama-dakraam leidt dat tot heel veel zicht én licht. Voor wie het allemaal te veel wordt: gelukkig kun je de zonnekleppen desgewenst ver naar beneden doortrekken.

Gezien de zee aan binnenruimte valt het op hoe compact de buitenmaten van deze Citroën zijn. Hij is verrassend wendbaar en heeft een relatief kleine draaicirkel.

Met zijn eigenzinnige, sierlijke design pik je deze auto er op een volle parkeerplaats meteen uit. Ook het interieur vertoont een geslaagde eigen stijl.

De snelheid van de 8-traps automaat laat soms te wensen over, maar past uiteindelijk wel heel goed bij het comfort van deze Citroën.

Niet alleen met het tweede, kleine beeldscherm in het dashboard verraadt de auto zijn leeftijd, ook het feit dat ledverlichting ontbreekt, de dakantenne die je er bij de wasstraat nog moet afschroeven én het feit dat de achterpassagiers het met een 12V-stopcontact moeten doen in plaats van een USB-aansluiting. In de middenconsole van het dashboard zit een bergvak dat gelukkig wél van een USB-aansluiting is voorzien.

Aan de andere kant is er technologie aan boord die juist weer wél helemaal van deze tijd is, zoals de vele veiligheidsfuncties. En aan dat handige vakje voor de smartphone tussen de voorstoelen zouden andere merken nog een voorbeeld kunnen nemen. Een vlak om je smartphone draadloos op te laden missen we dan weer wel.

Het aantal bergvakken is bijna niet te tellen en ze zitten soms op heel onverwachte plaatsen. Bijvoorbeeld in de vloer bij de achterbank.

De relatief kleine driecilinder motor beperkt deze auto wel als caravantrekker. Hij kan met handbak slechts 1300 kg achter de trekhaak hebben en met automaat slechts 1150 kg.

Het dunne automaathendeltje bovenop de stuurkolom voelt niet echt solide aan. Maar het werkt naar behoren.

Op het stuur zien we een oerwoud aan knopjes. Op het eerste gezicht onoverzichtelijk, maar uiteindelijk toch wel erg handig om veel functies vanaf het stuur te kunnen bedienen.

De luidruchtige richtingaanwijzer is typisch Citroën. Niet iedereen zal daarvan gecharmeerd zijn.

De achterklep gaat tergend langzaam open, als gevolg van de elektrische bediening. Zoiets kan voor menigeen knap irritant zijn.

Je kunt de tweede zitrij verschuiven, de rugleuning daarvan omklappen en je kunt ook de rugleuning en zitting samenvouwen. Hoe multifunctioneel wil je het hebben?

De bediening van het infotainment is wel wat trager dan je zou willen. Maar de goede navigatie met een duidelijke stem en TomTom-live-verkeersinformatie maakt veel goed.

Deze ruime Citroën is scherp geprijsd, ook gezien zijn riante standaarduitrusting. Zo heeft de allergoedkoopste versie al navigatie met levenslange kaartupdates, digitale DAB+ radio, automatische klimaatregeling en parkeersensoren achter. Maar let op: de basisuitrusting Live mist het grote scherm van het digitale instrumentarium, waardoor je voor de navigatie op het kleine scherm aangewezen bent. En nog belangrijker: hij mist ook een automatisch noodremsysteem. Dat is onverteerbaar voor een auto in deze prijsklasse. Er zijn tegenwoordig modellen die de helft minder kosten en standaard zo’n op radar gebaseerd systeem hebben. Sorry Citroën, maar het is ongepast om op zo’n belangrijke veiligheidsvoorziening te bezuinigen. Gelukkig heb je voor ruim 2000 euro meer het rijkere uitrustingsniveau Feel dat wél een dergelijk systeem bevat.

De Citroën Grand C4 Spacetourer is te koop vanaf €32.010. Dan krijg je de basisuitrusting Live met de 1,2 liter driecilinder turbo-benzinemotor (130 pk/96 kW) en handbak. De geteste auto heeft deze motor én automaat en staat vanaf € 37.300 in de prijslijst en dan krijg je er meteen het rijkere uitrustingsniveau Feel bij.

Verder bevat de geteste auto nog een aantal opties: thuiskomer-reservewiel (€150), elektrisch bedienbare achterklep (€550), Pack Enfant (€200), stoelverwarming voor (€200), Pack Nappaleer (€3000), vast glazen panoramadak (€900), digitale DAB+ radio (€200), Pack Park Assist 360 (€1450) en Pack Safety & Drive Assist 2 (€850). Dit alles brengt de totaalprijs op €44.800.

