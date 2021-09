Test Dacia Sandero Stepway: goedkoop, maar mist verfijning

Dacia Sandero Stepway TCE 90 (91 pk/67 kW), vanaf €17.240

Het merendeel van de Sandero-kopers kiest de Stepway. Hoewel technisch identiek aan de hatchback, is deze SUV-achtige flink duurder: het kan wel bijna 3000 euro schelen. Toch is ruim 17 mille voor een volwassen gezinsauto, zoals de hier geteste Stepway, nog altijd goedkoop.

Ondanks de lage prijs doet het interieur allerminst armoedig aan. De testauto vertoont leuke kleuraccenten en heeft zelfs een met stof bekleed dashboard. De uitrusting is gezien de prijs veelomvattend. Ook de belangrijkste veiligheidsvoorzieningen van deze tijd zijn aanwezig.

Het in de testauto aanwezige Media Display heeft een 8-inch touchscreen met Android Auto en Apple CarPlay. Naast het scherm is een speciale houder voor een smartphone gemonteerd.

Je zit lekker hoog in deze Dacia op verrassend comfortabele stoelen. Het interieur is ruim en hetzelfde geldt voor de bagageruimte. Maar hier en daar verraadt de Sandero Stepway toch waarop moeder Renault heeft bezuinigd. Zo bevat het navigatiesysteem standaard kaarten van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De populaire vakantielanden Frankrijk en Italië ontbreken dus. Voor 95 euro extra krijg je heel West-Europa.

Helaas worden de aanwijzingen van de navigatie niet in het instrumentarium getoond. Andere onhandigheden zijn het hendeltje op de vloer voor de tankklep (waarom niet in de centrale vergrendeling geïntegreerd?) en de sprietantenne die je bij een bezoek aan de wasstraat eraf moet draaien.

De 1,0 liter grote driecilinder benzinemotor (testverbruik 1 op 18,5) voldoet, maar maakt deze Sandero niet echt snel. Ook zijn er concurrenten die preciezer sturen. Verder mist het onderstel enige verfijning, waardoor de korte veerweg soms leidt tot een wat springerig weggedrag. Deze Dacia is bovendien best rumoerig. Blijkbaar is er bespaard op de geluidsisolatie.

Plus

+ Relatief goedkoop.

+ Flinke bagageruimte.

+ Prettige zit.

+ Prima infotainment.

Min

- Flink duurder dan de hatchback.

- Rumoerig.

- Beperkte navigatiekaarten.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

De Dacia Sandero Stepway biedt veel ruimte en modern infotainment, maar verraadt hier en daar waarop is bezuinigd. Hij is rumoerig en mist verfijning in het weggedrag. Niettemin krijg je voor het geld een verrassend volwassen gezinsauto.

Extra testnotities

De Sandero Stepway is ruim, maar voor wie nog meer ruimte wil, verschijnt binnenkort de Dacia Jogger. Dit is de opvolger van de uiterst ruime Dacia Logan MCV, die in Nederland jarenlang een bestseller was. In feite is die Jogger de extra grote stationwagon op basis van de Sandero.

Goedkoper dan de geteste motorversie van de Stepway is de instapversie met lpg. Die heeft niet alleen een lagere aanschafprijs, maar ook lagere brandstofkosten. Wie echter een automaat wil, en dat is bij deze Dacia een CVT, is aangewezen op de geteste versie, want in combinatie met de lpg-versie is alleen een handbak beschikbaar.

Handig zijn de vele haakjes in de auto. In de achterbak kun je op diverse plekken tassen ophangen en ook in de voetenruimte van de voorpassagier zit een haakje voor bijvoorbeeld een tas of afvalzakje.

Standaard word je bij het omklappen van de achterbank geconfronteerd met een niet vlakke laadvloer. Je moet de in hoogte verstelbare laadvloer bijbestellen om dit op te lossen. Gelukkig is de prijs daarvan te overzien: 95 euro.

De Dacia Sandero is als hatchback al te koop vanaf €13.940. Dan krijg je de TCe 100 Bi-Fuel, die op benzine én lpg rijdt. Als iets hogere en stoerder aangeklede Stepway kost de technisch identieke auto minimaal €16.740. Dat is nogal een prijsverschil.

Getest is de Sandero Stepway TCE 90, die vanaf €17.240 te koop is. De geteste versie heeft de Comfort-uitrusting, waardoor zijn prijs op €18.440 komt. Standaard zijn dan onder meer elektronische klimaatregeling, mistlampen voor en parkeersensoren achter.

Verder bevat deze auto nog een aantal opties, zoals een in hoogte verstelbare kofferbakvloer (€95), navigatiesysteem MediaNav met kaarten van Nederland en omringende landen (€395), Pack Assist (€495) en Pack Easy (€395). In combinatie met de oranje lakkleur, Stepway-bekleding en het tweekleurige dashboard dat is afgewerkt met textiel (totaalprijs van deze ‘aankleding’ €595) komt de prijs van de geteste auto op €20.415.

Bekijk hier de prijzen & specificaties van alle uitvoeringen van de Dacia Sandero en Dacia Sandero Stepway, op een rijtje gezet door AutoWeek.

