Test DS 4 e-Tense: geen ruimtewonder, wel eigenzinnig en comfortabel

DS 4 e-Tense (225 pk/165 kW), vanaf €42.150

Stellantis, het moederbedrijf van vele Franse automerken, doet er alles aan om Peugeot, Citroën en DS niet te veel op elkaar te laten lijken. Hoewel bij deze auto’s onderhuids zo veel mogelijk naar efficiëntie wordt gestreefd, is de nieuwe DS 4 geen kopie van de Citroën C4. Integendeel, hij staat op een heel ander, groter platform en is duidelijk een auto van een hoger niveau. Dat moet ook wel, want de DS-modellen staan voor aanzienlijk hogere prijzen in de showrooms dan hun familieleden van Citroën.

De nieuwe DS 4 is ook als plug-inhybride verkrijgbaar: de e-Tense. Dit blijkt een auto met veel karakter. Het begint al bij de sierlijke en geraffineerde vormgeving: hier is door de ontwerpers nadrukkelijk naar emotie gezocht. Dit is een bijouterie op wielen: een lust voor het oog. Hoewel sommigen het als kitsch zullen ervaren.

Achterin is er maar net voldoende zitruimte en de bagageruimte is met 390 liter al helemaal aan de krappe kant. Die is ook kleiner dan bij de DS 4 zonder stekker.

Het infotainment zou wat sneller en intuïtiever moeten werken. Dat je cijfers en letters eventueel met het touchpad op de middenconsole kunt ‘schrijven’, verandert daar weinig aan. Onhandig is ook de beschildering van de functietoetsen onder het centrale beeldscherm: nauwelijks contrast, zodat je soms slecht ziet waarvoor ze bedoeld zijn.

De 12,2 kWh batterij bezorgt deze DS zo’n 50 volledig elektrische kilometers per laadbeurt. De auto trekt lekker vlot op (0-100 km/u in 7,7 sec.) en blijkt ook overwegend bijzonder stil. Dit draagt bij aan het comfort, dat ook dankzij het prima onderstel dik in orde is. En dankzij diezelfde wielophanging én de fijne besturing ligt deze DS stevig op de weg.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Stijlvolle vormgeving.

+ Zeer comfortabel.

+ Aangenaam stil.

+ Zuinige plug-inhybride.

Min

- Krap op de achterbank.

- Te kleine bagageruimte.

- Ergonomie kan beter.

- Pittige prijs.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

Deze DS onderscheidt zich duidelijk van alles wat er al te koop is in deze klasse. In de ergonomie valt nog wel wat te verbeteren en dit is ook geen ruimtewonder. Maar het comfort en weggedrag zijn prima.

Extra testnotities

Een interessante optie is het systeem dat met een camera vooruitkijkt naar het wegdek en de elektronisch geregelde schokdempers voorbereidt op eventuele oneffenheden. Het is een systeem dat we ook kennen van Mercedes én van het topmodel DS 9.

Deze nieuwe DS 4 is een totaal andere auto dan zijn voorganger die dezelfde naam had. Die auto was aanzienlijk minder comfortabel en vertoonde ook een minder geraffineerd design. Bovendien was hij niet als plug-inhybride verkrijgbaar.

Het batterijpakket kan met 7,4 kW binnen 2 uur worden geladen. Aan een gewoon stopcontact duurt het al gauw 8 uur.

Afhankelijk van je rijstijl én de rijomstandigheden heb je met deze auto in de praktijk al gauw een verbruik tussen de 1 op 15 en 1 op 20. Maar, natuurlijk: hoe korter de ritjes (en dus hoe meer kilometers je elektrisch kunt rijden) des te lager het benzineverbruik. Een verbruik van pakweg 1 op 70 is dan ook haalbaar.

De portiergrepen komen naar buiten zodra je de auto nadert.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Een volledig elektrische DS 4 is ook in de maak. Maar die kan nog wel een jaar op zich laten wachten.

Het schakelen tussen benzine- en elektromotor gaat niet zo soepel en onmerkbaar als bij een Toyota. Ook de 8-traps automaat werkt niet zo vloeiend als bij sommige concurrenten.

Heel fraai en optimaal functionerend is het head-up display.

Semi-autonoom rijden gaat in deze DS erg goed.

Night Vision is nog vrij uniek in deze klasse, maar bij deze DS een optie. Dankzij infrarood zie je op een schermpje in het instrumentarium mensen of dieren die met een kleurtje worden omlijst. Zodat je ze in het donker tijdig in de gaten hebt.

De DS4 e-Tense is te koop vanaf €42.150. Dan krijg je het eenvoudigste uitrustingsniveau met de naam Bastille +. Getest is deze auto met de rijkere Rivoli-uitrusting en dan kost hij €49.250. Overigens is de DS4 met alleen een benzinemotor al vanaf €36.750 te koop. Maar ja, dan mis je wel de vrijstelling van de wegenbelasting waar een plug-inhybride van profiteert. En het is dan niet mogelijk om supergoedkoop volledig elektrisch te rijden.

Bekijk hier de specificaties en prijzen van alle DS 4-modellen, verzameld door AutoWeek.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.