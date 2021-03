Test: elektrische Mercedes-Benz EQA steekt niet boven het maaiveld uit

Mercedes-Benz EQA 250 (190 pk/140 kW), vanaf € 49.995

Met de recente A-klasse, CLA en GLA is het Mercedes-Benz gelukt om een jongere doelgroep aan te spreken. De nieuwe EQA moet dat kunstje herhalen bij mensen die specifiek een elektrische Mercedes willen. Feitelijk is deze kleinere broer van de EQC een grondig verbouwde GLA. Vergeleken met de brandstofversies heeft hij een andere voor- en achterkant, terwijl de brandstofmotor voorin heeft plaatsgemaakt voor een elektromotor met 140 kW en een accupakket van 66,5 kilowattuur.

De Mercedes-EQA (EQ is het nieuwe submerk van Mercedes’ elektromodellen) belooft het beste, maar de specificaties van deze EQA 250 ontstijgen niet overal het gemiddelde in deze klasse. Het beloofde rijbereik van 426 kilometer is netjes, maar 350 kilometer in de praktijk is realistischer. Dat doet de veel goedkopere Hyundai Kona beter.

Een Volvo XC40 P8 is in de basis duurder, maar sterker en sneller, terwijl de EQA met 750 kilo slechts de helft van zijn geremde aanhangergewicht biedt. En waar de Mercedes met maximaal 100 kW kan snelladen, wordt hij aan de laadpaal overklast door de (flink ruimere) Volkswagen ID.4. Om over de aanstaande Tesla Model Y, Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 nog maar te zwijgen.

De concurrentie wordt de komende tijd rap heviger en het lijkt erop dat Mercedes in dit speelveld geen leidende rol zal spelen met de EQA. Waarmee overtuigt deze auto dan wel? Met het prachtige interieur, het uitmuntende MBUX-bedieningssysteem en de fabelachtige stoelen. Ook rolt hij op een onderstel dat subliem op comfort is afgestemd. Het raffinement van deze auto – de stilte aan boord, de finesse van de vering, de ontspannen reacties – is verbluffend. Maar van een vooraanstaand merk als Mercedes-Benz hadden we toch meer verwacht.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Subliem veercomfort.

+ Top-bedieningssysteem.

+ Erg fraai interieur.

+ Prettige stoelen.

Min

- Slechts 750 kg trekgewicht.

- Gemiddelde prestaties.

- Gemiddelde laadtijden.

- Gemiddeld ruimteaanbod.

Eindcijfer

6,6

Conclusie

Deze Mercedes rijdt fantastisch als je op zoek bent naar een stille en comfortabele elektrische auto. Ook de interieurkwaliteit en doordachte bediening zijn meer dan goed. Maar hij komt niet boven het maaiveld uit voor wat betreft laadtijd, actieradius en trekgewicht.

Extra testnotities

Z’n prijs is eigenlijk nog verrassend vriendelijk voor een Mercedes.

De 250 in de typeaanduiding van de testauto geeft aan waar deze versie staat in het leveringsgamma van de EQA. Op dit moment is het de enige versie die leverbaar is, maar Mercedes-EQ heeft al aangekondigd dat er andere varianten komen. Denk daarbij aan een EQA met vierwielaandrijving (de 250 heeft alleen aandrijving op de voorwielen), een sportiever aangeklede versie en een variant met een grotere actieradius van naar verluidt ‘meer dan 500 kilometer’.

De achterbak van de EQA meet 340 liter – met de achterbank in gebruik – en dat is aan de krappe kant voor dit segment. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Volvo XC40 P8 ontbreekt een tweede bagageruimte in de neus, waardoor de EQA niet optimaal gebruikmaakt van de ruimte die een elektrische versie in potentie kan bieden. Overigens levert de ruimte op de achterbank en op de comfortabele voorstoelen geen klachten op.

Het MBUX (Mercedes-Benz User eXperience) bedieningssysteem werkt verbluffend goed, zeker wanneer je bedenkt dat Mercedes dit infotainment zelf heeft ontwikkeld – in tegenstelling tot merken zoals Volvo en Polestar die de software bij Google inkopen. De EQA begrijpt gesproken commando’s bovengemiddeld goed, reageert snel en valt bovendien eenvoudig te bedienen met een aanraakscherm en een soort ‘muispad’ tussen de voorstoelen.

Pluspunt: het interieur van de EQA is oogstrelend. Met name het materiaalgebruik en de afwerking staan op een zeer hoog niveau, waarbij het brede ‘cockpitscherm’ een absolute blikvanger is. Ook met dank aan subtiele sfeerverlichting, slim geplaatste toetsen en een goed doordacht ventilatiesysteem biedt de Mercedes een aangename plek voor jou en je passagiers.

De navigatie van de EQA is slimmer gemaakt en aangepast op elektrisch rijden. Zo rekent de auto zelf de snelste route uit waarbij hij rekening houdt met de laadstops die nodig zijn om je bestemming te bereiken. Dat is vreemd genoeg nog geen gemeengoed in moderne EV’s. Het systeem houdt niet alleen in de gaten hoe jij het stroompedaal bedient, het neemt ook zaken als de weersomstandigheden en de hoogteverschillen op je route mee in de berekeningen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Netjes: een warmtepomp is standaard. Daarmee is het mogelijk om het interieur en het accupakket efficiënter te verwarmen, zonder dat daar energie uit de batterijcellen aan verloren gaat. Het voorverwarmen kun je plannen via het multimediascherm én via een speciale app die Mercedes heeft ontwikkeld. Zoals het hoort bij moderne elektrische auto’s, dus.

De EQA heeft standaard een driefaselader aan boord. Daarmee redt de auto een laadsnelheid van maximaal 11 kilowatt aan openbare laadpalen, waarmee het hele accupakket in zo’n 5 uur en 45 minuten van helemaal leeg weer 100 procent vol is. Snelladen gaat met maximaal 100 kilowatt en dat doet de EQA dus niet zo snel als sommige (aanstaande) concurrenten, zoals de Tesla Model Y die naar verluidt met 275 kilowatt kan laden. Op langere ritten profiteer je daar duidelijk van, omdat de laadtijd drastisch korter is.

Hoewel de standaarduitrusting de bekende belangrijkste (veiligheids)systemen omvat, heeft Mercedes een aantal slimme nieuwe beschermengelen in de EQA gebouwd. Zo kan hij je helpen om een afslag veilig te nemen, waarschuwt hij – voordat je uitstapt – door middel van licht en geluid voor achteropkomende fietsers en is de auto in staat om te waarschuwen voor voetgangers die willen gaan oversteken bij een zebrapad.

Behalve allerlei fraaie leersoorten, grotere wielen en een panoramadak kun je ook diverse opmerkelijke opties aanvinken bij de EQA. Een kleurrijk head-up display en navigatie met augmented reality (bewegende pijlen die inspelen op de omgeving) vallen daarbij het meeste op. Naast de EQA-specifieke designdetails in roségoud, natuurlijk.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld