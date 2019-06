Test Hyundai i20: een kwestie van overleven

Hyundai i20 1.0 T-GDI (100 pk) automaat, vanaf € 21.195

Op een of andere manier is het de i20 nooit gelukt om marktleiders als de VW Polo of Renault Clio te overtroeven. Terwijl hij toch veel in huis heeft om ze te slim af te kunnen zijn. Om te beginnen is dat een scherpe prijs met een onverwacht rijke basisuitrusting. En hoewel dit model alweer vijf jaar oud is, heeft Hyundai er alles aan gedaan om hem actueel te houden.

Onlangs kreeg de i20 nog een geslaagde facelift en een technische update. Zo is het infotainment nu aardig bij de tijd. Je kunt een centraal beeldscherm tot 7 inch groot krijgen en de bediening is snel en overzichtelijk. Wel is het onhandig dat de spraakbediening uitsluitend werkt via een met een kabeltje aangesloten smartphone.

De zitruimte op de achterbank is ruim voldoende en ook de bagageruimte slaat met zijn 326 liter inhoud geen gek figuur, al zijn er concurrenten die meerlaadruimte bieden. Verder heeft deze Hyundai zijn veiligheidsuitrusting redelijk op orde. Een minpunt is wel dat alleen de duurste versie een automatisch noodremsysteem standaard heeft.

Comfortabel

De 1,0 liter grote TGDI benzinemotor (100 pk, testverbruik 1 op 15,8) kan de auto gemakkelijk aan. In combinatie met de nieuwe 7-traps automaat rijdt de Hyundai er heerlijk vlot en comfortabel mee; vooral in de file is deze combinatie ideaal. Enig nadeel is dat de driecilinder op een 80 km-weg rond de 1500 toeren neigt te gaan brommen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met een poging om zuinig te rijden, maar het klinkt niet fijn. Het veercomfort is prima en ook het weggedrag stelt niet teleur. Al zijn er concurrenten die net wat spannender sturen.

Plus

+ Zuinige én levendige motor.

+ Vijf jaar garantie.

+ Meer dan genoeg zit- en bagageruimte.

+ Prima weggedrag.

Min

- Motor neigt soms te brommen.

- Automatisch noodremsysteem alleen in duurste versie.

- Beperkte spraakbediening.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

De Hyundai i20 is technisch bij de tijd, biedt meer dan genoeg ruimte en rijdt prima. Maar er zijn concurrenten zijn die net zo goed voor de dag komen, of het op sommige punten net iets beter doen.

Extra testnotities

Deze Hyundai kan de komende tijd zijn borst nat maken. Er zijn namelijk niet te onderschatten, compleet nieuwe generaties op komst van succesnummers als de Renault Clio, Opel Corsa en Peugeot 208. Daarbij zijn de Corsa en 208 ook nog eens in een volledig elektrische variant verkrijgbaar. En de Clio onderscheidt zich onder meer met standaard led-koplampen: iets wat bij de i20 niet eens als optie verkrijgbaar is.

Hoogteverstelling van de gordels is in de i20 pas vanaf het derde uitrustingsniveau (Comfort) standaard.

Onnodige handeling: het hendeltje om de tankklep te openen. Integratie in de centrale vergrendeling zou handiger zijn.

De i20 is uitsluitend met de 1.0 T-GDI (100 pk) driecilinder benzinemotor verkrijgbaar. De prijslijst begint bij €16.995. Met automaat is hij vanaf €21.195 te koop. Vanaf het op een na laagste uitrustingsniveau (i-Motion, vanaf €18.395) is de uitrusting al redelijk op orde. Je krijgt dan onder meer airco, cruise-control, elektrische raambediening achter, rijstrookbewaking, een lichtsensor en mistlampen voor. De Comfort-uitrusting (vanaf €19.695) voegt daaraan toe een 7 inch infotainmentscherm (met Apple CarPlay en Android Auto), digitale radio, automatische airco, automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch inklapbare buitenspiegels, hoogteverstelling van de gordels, parkeersensoren achter en een regensensor.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld