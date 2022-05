Test Hyundai Kona Electric: kleine SUV met grote kwaliteiten

Hyundai Kona Electric (204 pk/ 150 kW), vanaf €39.495

Lange tijd was de Hyundai Kona één van de prettigste elektrische auto’s die je voor minder dan 40.000 euro kon kopen. Maar de compacte Koreaanse SUV heeft steeds meer concurrentie van nieuwere modellen gekregen. Om die beter partij te kunnen bieden, staat er inmiddels een verbeterde Kona in de showrooms. Hij is er overigens ook als stekkerloze hybride, maar de elektroversie herken je meteen aan zijn dichtere snoet met prominente laadpoort. Het ontwerp is rustiger dan voorheen, ook omdat er voortaan meer delen van de bumpers in de kleur van de carrosserie zijn gespoten.

Je kunt de volledig elektrische Kona krijgen met een accupakket van 39 kilowattuur (vanaf € 35.495), maar het is slimmer om te kiezen voor de geteste versie met 64 kWh. Hiermee red je namelijk zonder enige moeite ruim 450 kilometer per laadbeurt, terwijl je meteen profiteert van een zeer riant motorvermogen voor zo’n compacte auto.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Hyundai Kona-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Het onderstel van de vernieuwde Kona is comfortabeler dan voorheen, waardoor hij betere punten scoort als reisauto. Zijn interieur oogt nog altijd wat simpel en grijs, maar zit logisch in elkaar en beschikt – naast puike stoelen – over de meest uiteenlopende voorzieningen.

Alleen in de details zie je dat de jaren beginnen te tellen voor de Kona: zo komt het head-up display als een schermpje uit het dashboard, terwijl die projector bij nieuwere auto’s vaak keurig zit ingebouwd. In de nieuwere, grotere Ioniq 5 hebben de rijhulpsystemen bovendien meer functies, maar die Hyundai is dan ook ook flink duurder. Voor zijn prijs – lager dan voorheen – heeft de Kona Electric nog steeds heel veel te bieden. De belangrijkste minpunten van deze auto zijn de beperkte ruimte op de achterbank en de krappe bagageruimte.

Volledig scherm © Frank de Roo

Plus

+ Vlot en krachtig

+ Prettig onderstel

+ Goede actieradius Min

- Beenruimte achterin

- Inhoud bagageruimte

- Minder aantrekkelijk interieur Eindcijfer

8,8 Conclusie De Kona Electric wordt al snel je beste vriend. Hij is vlot en handzaam, met aangenaam overzichtelijke afmetingen. Die vormen echter ook zijn grootste minpunt: zeker vergeleken bij de concurrentie (Volkswagen ID.3, Kia Niro, MG ZS) zijn de achterbank en bagageruimte klein. In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests. Volledig scherm © Frank de Roo Volledig scherm © Frank de Roo Volledig scherm © Frank de Roo Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.