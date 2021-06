Test: inhaalslag voor de Jeep Compass. Ook als plug-inhybride interessant

testVier van de tien Jeeps die in Europa worden verkocht is een Compass en daarmee is hij het meest verkochte model van het merk. De vernieuwingen gaan deze keer verder dan een facelift: vooral in het interieur heeft een revolutie plaatsgevonden. De Jeep Compass is ook als extra zuinige plug-inhybride verkrijgbaar.

Binnenin valt het nieuwe dashboard op, waar nu ook een 8,4- of 10,1-inch groot aanraakscherm prijkt voor het compleet nieuwe Uconnect 5-infotainment. Dat heeft een vijf keer snellere processor dan de vorige generatie en kan draadloos overweg met Android Auto en Apple Carplay en blijkt heel gebruiksvriendelijk en snel te werken. Ook het digitale instrumentarium ziet er prima uit en blijkt grafisch al net zo scherp en contrastrijk als het hoofdscherm. Nieuw is ook de bedieneenheid van de klimaatregeling en er is nu meer plek om je spulletjes op te bergen in het interieur. Op de achterbank biedt de Compass voldoende zitruimte en ook over de bagageruimte valt met 458-1269 liter niet te klagen.

De rijtechniek mist nog wel wat verfijning, blijkt tijdens onze eerste test met de vernieuwde Compass. De benzinemotor van de door ons gereden plug-inhybride klinkt wat rauw en komt te nadrukkelijk het interieur binnen. Ook zou het onderstel wat soepeler mogen reageren op oneffenheden in het wegdek. Maar verder stuurt deze Jeep goed en blijkt hij ook in bochten koersvast.

De rijhulpen maken ook een sprong vooruit. Verkeersbordherkenning, adaptieve cruisecontrol, rijstrookbewaking, een noodremsysteem met voetgangers- en fietsersherkenning: de Compass heeft het allemaal.

Overigens, wie denkt dat hij met deze Jeep met een onvervalste Amerikaan te maken heeft, komt bedrogen uit. Hij wordt voor de Europese markt geproduceerd in Italië. Jeep maakt namelijk net als Fiat deel uit van het Stellantis-concern, dus waarom moeilijk doen als het makkelijk (en goedkoper) kan?

Vanaf €34.190

De goedkoopste Compass is de 1.3T 130 Sport van €34.190. De goedkoopste plug-inhybride is de 4Xe 240 Limited van €45.490. Jeep levert de vernieuwde Compass als Sport, Longitude, Limited, S én als extra stoere variant Trailhawk. De viercilinder 1,3-liter turbo-benzinemotor stoot volgens de fabrikant tot 27 procent minder CO2 uit in vergelijking met het vorige benzinemodel.

De 130 pk en 150 pk leverende, 1,3-liter turbo-benzinemotoren worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of DCT-automaat. Om de prijs te drukken zijn de benzineversies altijd voorwielaangedreven. Toch een tegenvaller, want bij een echte Jeep verwacht je natuurlijk 4x4.

Offroad

De twee plug-inhybrides heten 4xe en hebben vermogens van 190 en 240 pk. Zij hebben standaard een zestraps automaat en dankzij de extra (elektro-) motor wél vierwielaandrijving. Tussen de voorstoelen vinden we knoppen voor het offroad-menu. De techniek houdt dan rekening met (naar keuze) sneeuw, zand/modder of een afdaling. En je vindt er zelfs klassieke terreinauto-instellingen: 4WD Lock (ook wel bekend als differentieel-sper) en 4WD Low (wat ogenschijnlijk duidt op een tussenbak met lage gearing, maar die zit hier niet in). Hoe dan ook, mede dankzij de wonderlijke wereld van de elektronica kan je met deze Jeep ook in het terrein aardig uit de voeten. En daarmee onderscheidt de Compass zich van menig andere compacte SUV in deze prijsklasse.

Het batterijenpakket van de plug-inhybrides is 11,4 kWh groot en daarmee komt de Compass in theorie 47 tot 52 kilometer ver. In de praktijk is tegen de 40 kilometer goed haalbaar. De elektromotor heeft in beide versies 60 pk vermogen. In de 190 pk sterke Compass 4xe levert de 1,3-liter benzinemotor 130 pk, in de 270 pk sterke 4xe is dat 180 pk.

