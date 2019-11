Test Jeep Renegade: echte Jeep voor een scherpe prijs

Jeep Renegade 1.0 T (120 pk/88kW), vanaf €26.240

Het samengaan van Chrysler, het moederbedrijf van Jeep, met het Italiaanse Fiat heeft niet op alle punten verbetering gebracht. Maar het heeft er wel toe geleid dat je tegenwoordig voor relatief weinig geld in een Jeep kan rijden. Immers, de Renegade deelt zijn technische basis met de Fiat 500X. En sinds kort heeft hij een nieuwe, driecilinder motor die we eveneens van Fiat kennen. Het leidt ertoe dat je nu al vanaf ruim 26 mille een echte Jeep kan rijden.

Het Amerikaanse merk is groot geworden met forse, stoere terreinauto’s en dan lijkt zo’n Renegade ineens een speelgoedautootje. Maar al is de Renegade klein van formaat, hij heeft in zijn design veel originele details die zijn stamboom verraden. De rechthoekige carrosserie leidt ertoe dat je de achterbank gemakkelijk bereikt en daar voldoende hoofdruimte hebt, al houdt de beenruimte niet over. Qua veiligheidssystemen is de Renegade niet helemaal bij de tijd. Zo missen de goedkoopste uitrustingsniveaus een automatisch noodremsysteem. En de rijstrookbewaking kan wel waarschuwen, maar geen stuurcorrecties uitvoeren.

Bij het optrekken laat de motor het typische geluid van een driecilinder klinken: met enige brom. Bij lage toeren moet hij er hard aan trekken, maar uiteindelijk valt er best mee te leven. Laat je hem wat verder in de toeren doorklimmen, dan blijkt hij wel degelijk gretig en wil hij presteren. Met zijn testverbruik van 1 op 12,2 lijkt hij niet echt zuinig, maar met een bewust zuinige rijstijl en een efficiënte kruissnelheid op de snelweg is richting de 1 op 19 ook haalbaar. Sturen en schakelen doet deze Jeep als de beste, maar het onderstel kan beter. Dat reageert vaak nog te stug op oneffenheden in de weg.

Plus

+ Originele vormgeving.

+ Vijf jaar garantie.

+ Stuurt en schakelt als de beste.

+ Goedkoop, voor een Jeep.

Min

- Beperkte beenruimte achterin.

- Rijhulpen niet helemaal bij de tijd.

- Veercomfort kan beter.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

De Renegade maakt rijden met een echte Jeep betaalbaar. Al valt er nog wel wat te verbeteren. Dat Jeep tegenwoordig vijf jaar garantie geeft, zonder kilometerbeperking, is voor de koper een mooie bonus.

Extra testnotities

De Renegade vertoont het originele Jeep-karakter in tal van details: de behoorlijk rechtop staande voorruit, een handgreep voor de bijrijder in (!) het dashboard, in de omlijsting van de voorruit word je verrast door het silhouet van de oer-Jeep, de vormgeving van het achterlicht doet denken aan de jerrycan die vroeger achterop een Jeep hing én hier en daar (zelfs in de luidsprekers) zien we ook de typische grille en koplampen van Jeep terug. Leuk gedaan.

De Renegade is sinds 2014 op de markt. Hij wordt geproduceerd in Italië.

De bagageruimte is met 351 liter niet meer dan voldoende voor een auto in deze klasse. De meeste concurrenten bieden meer.

De grondleggers van Jeep hadden nooit kunnen bevroeden dat een auto van hun merk ooit nog eens met een kleine driecilinder motor op de markt zou komen. In de Renegade vervangt hij de 1,4 liter viercilinder benzinemotor.

Je kan deze Jeep wel degelijk ook met 4x4 krijgen. En dan slaat hij met zijn lichte gewicht helemaal geen gek figuur in het terrein. De door ons geteste auto heeft echter gewoon voorwielaandrijving en lijkt daarom meer voor het avontuur in de grote stad geschikt.

Wie in de Renegade een automaat wil, moet voor een grotere viercilinder motor kiezen.

Het touchscreen van de geteste auto vertoonde kuren. Af en toe liep het vast en wilde het met geen mogelijkheid meer reageren. Mogelijk een bug in de software, want bij eerdere tests van onze autoredactie met hetzelfde systeem ging het wel goed.

De Jeep Renegade is te koop vanaf € 26.240. Dat is de basisversie met driecilinder 1,0 liter turbo-benzinemotor, handbak en voorwielaandrijving. De testauto heeft dezelfde aandrijflijn, maar het duurdere Limited-uitrustingsniveau. Dat brengt de prijs op € 28.490 en omvat onder meer het 8,4 inch centrale beeldscherm met navigatie, Apple CarPlay en Android Auto, digitale (DAB+) radio, 17 inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruisecontrol, privacy-glas, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, Forward Collision Warning Plus en parkeersensoren voor en achter.

En dan heeft de gereden auto ook nog eens een aantal pakketten aan boord: het Function Pack van € 595 (elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, radiografische contactsleutel voor vergrendeling en starten, omkeerbare en in hoogte verstelbare laadvloer, in drie delen omklapbare bank met ski-luik, afstandsbediening van de ramen, automatisch inklapbare buitenspiegels), het Winter Pack van € 650 (stoelverwarming voor, vierseizoenen-vloermatten, ruitenwisser-ontdooisysteem, stuurverwarming) en het Visibility Pack van € 495 (regensensor, lichtsensor, automatisch dimmende binnenspiegel en grootlicht-assistent). Verder is de testauto voorzien van 18 inch lichtmetalen wielen (€ 1190), een lendensteun (€ 95) voor de bestuurder, achteruitrijcamera (€ 295) en dodehoekbewaking in combinatie met achteruitrij-radar (€ 295). Dit alles brengt de prijs van de geteste auto op € 32.105.

