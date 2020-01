Test Kia XCeed: crossover die van alle markten thuis is

AUTOTESTDe Kia XCeed is een echte cross-over: een beetje SUV, een beetje hatchback en een beetje coupé. Goedkoop is hij niet. Is dat terecht?

Kia XCeed 1.6 T-GDi DCT7 (204 pk/150 kW), vanaf € 38.295

Kia durft flinke prijzen te vragen voor de nieuwe XCeed. Voor de goedkoopste betaal je bijna 30 mille, terwijl een Ceed hatchback al voor amper 23.000 euro in de prijslijst staat. Kia geeft de XCeed echter standaard een rijke uitrusting mee. Hij lijkt vooral bedoeld voor de veeleisende koper: de door ons geteste 1.6 T-GDi motorversie heeft altijd een automaat én minimaal het royale DynamicPlusLine-uitrustingsniveau.

Bij de tijd is het veelomvattende en logisch werkende infotainment, dat zich via een groot scherm laat bedienen. Bovendien is dit de eerste Kia met een nieuw, digitaal instrumentarium. Bijna alle moderne rijhulpjes zijn aanwezig, maar irritant is de waarschuwing als je je handen niet aan het stuur houdt. Door overgevoeligheid klinkt hierdoor te vaak een vervelend gepiep.

Dat de XCeed groter is, merk je niet aan de zitruimte: die scheelt weinig met de hatchback. Wel biedt de bagageruimte meer inhoud: 31 liter om precies te zijn. Wie een SUV zoekt met hoge instap en hoge zit, wordt in de XCeed enigszins teleurgesteld. En ook het met design of techniek veelvuldig flirten naar terreinauto’s, wat veel moderne crossovers kenmerkt, ontbreekt. Wie daarentegen een sportieve auto zoekt, wordt op zijn wenken bediend. Zo staat de XCeed standaard op grote 18 inch wielen, vertoont het dak een aflopende coupé-lijn en ligt de achterruit tamelijk plat.

Niet alleen qua uitstraling, ook in het rijgedrag is de sportiviteit nadrukkelijk aanwezig. De relatief zuinige 1,6 liter viercilinder benzinemotor (testverbruik 1 op 11,7) is alert genoeg om de sportieve aspiraties waar te maken. De Kia stuurt uitdagend en ligt stevig op de weg. Tegelijkertijd is er nauwelijks bezuinigd op het comfort: dit is een fijne reis- en gezinsauto.

Plus

+ Prima weggedrag.

+ Voorbeeldig infotainment.

+ Flinke bagageruimte.

+ Zeven jaar garantie.

Min

- Pittige prijs.

- Irritante waarschuwing ‘handen aan het stuur’.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

Een geslaagde combinatie van comfort en sportiviteit, rijke uitrusting, flinke bagageruimte en voorbeeldig werkend infotainment: de prijs van de XCeed is niet te hoog gegrepen. Hij is een zinvolle aanvulling op de bestaande Ceed-varianten.

Extra testnotities

In de loop van dit jaar wordt ook een plug-in hybride van de XCeed geïntroduceerd.

De zitruimte achterin is voor een auto in deze klasse voldoende, maar ook niet meer dan dat.

In 7,5 seconden sprint de Kia vanuit stilstand naar 100 km/u: lekker snel.

De passagiers op de achterbank hebben hun eigen uitstroomroosters voor het klimaatsysteem: wel zo prettig.

Het nieuwe, digitale instrumentarium is niet zo geavanceerd als bij andere merken, waar je desnoods de navigatiekaart pal voor je ziet.

Dit is alweer de vierde variant van de Ceed-familie. Eerder verschenen de Ceed hatchback, de stationwagon genaamd Sportwagen en de coupé-achtige ProCeed.

Kia onderscheidt zich nog steeds met standaard zeven jaar fabrieksgarantie (onder enkele voorwaarden), inclusief internationale pechhulp én gratis kaart-updates. Daar kunnen andere fabrikanten een voorbeeld aan nemen.

De XCeed is met een 1,0 liter benzinemotor te koop vanaf € 29.995. Getest is de Kia XCeed 1.6 T-GDi DCT7. Die heeft standaard een goed werkende zeventraps automaat en het uitrustingsniveau DynamicPlusLine. Hij kost € 38.295. Niet goedkoop, maar deze XCeed is dan ook bijzonder rijk bedeeld met onder meer 18 inch lichtmetalen wielen, actieve rijstrookbewaking, vermoeidheidsherkenning, grootlicht-assistent, verkeersbordherkenning, keyless go, infotainment met 10,25 inch scherm en navigatie met TomTom Live Services, Apple CarPlay en Android Auto, digitale radio, USB-snellader (5V), twee-zone-klimaatregeling, adaptieve cruise-control, parkeersensoren achter, achteruitrijcamera, led-koplampen, automatisch dimmende binnenspiegel, privacy glas, leren afwerking van stuur en pookknop, stoelverwarming vóór en stuurverwarming. Daar komt in dit geval nog het Design Pack van € 1250 bij. Dat bevat een 12,3 inch digitaal interactief instrumentencluster, knalgeel interieurpakket (accenten in dashboard en bekleding), zwarte hemelbekleding, schuif/kantel-panorama-dak, aluminium pedalen en hoogglans zwarte buitenspiegels. Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op € 39.545.

