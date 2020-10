Test Land Rover Defender: terreinauto van de 21ste eeuw

Land Rover Defender 110 D, vanaf €95.150

Zo origineel als de klassieke Defender was zal de nieuwe generatie niet worden, maar Land Rover is erin geslaagd om de terreinauto van de 21ste eeuw te maken. Niet de zoveelste modieuze SUV dus, maar een échte terreinauto, die vooral technisch een reuzensprong maakt in vergelijking met zijn voorganger.

Om te beginnen rijdt hij tien keer beter. Weg is het logge weggedrag van het vorige model, inclusief de vage besturing. De nieuwe Defender rijdt scherp en betrouwbaar. Hij staat hoger op zijn wielen dan de doorsnee SUV en het veercomfort is mede dankzij de luchtvering dik in orde. Verder heeft deze Land Rover uiterst intelligente vierwielaandrijving die hem door de lastigste terreinen helpt. Geholpen door moderne elektronica bedien je nu heel gemakkelijk de tussenbak of differentiëlen en kies je de juiste techniek voor het type ondergrond (sneeuw, modder, zand, stenen).

De luchtvering (en dus niveauregeling) maakt het mogelijk om de auto 14 centimeter hoger op zijn wielen te zetten: reuze handig in het terrein. En je kunt zelfs door tot 90 centimeter diep water rijden. Een optie is een snorkel, oftewel een hoger gepositioneerde luchtinlaat voor de motor. Enig nadeel in het terrein is wel het hoge gewicht van ruim 2300 kg, waardoor je eerder wegzakt. Maar daar staat een enorme trekkracht tegenover: tot wel 3500 kg kan de Defender achter de trekhaak hebben.

Vanbinnen oogt de Defender vooral als een moderne, luxe personenauto. Eigentijds infotainment, sfeerverlichting, panoramadak: dit is heel wat anders dan het spartaanse interieur van de klassieker. En je zit comfortabel op heel fijne stoelen. Bovendien blijkt de Defender buitengewoon praktisch met zijn grote interieur- en bagageruimte en vele bergvakken. Dit is een werkpaard en recreatieauto in één.

Plus

+ Technische alleskunner.

+ Veel zit- en bagageruimte.

+ Comfortabel.

+ Rijdt goed.

Min

+ Hoog gewicht.

+ Hoge prijs.

+ Geen (semi-)elektrische aandrijving leverbaar.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

Praktisch, krachtig en met intelligente technologie: je kunt met de nieuwe Defender grenzen verleggen. Al heeft de Land Rover met zijn design aan karakter ingeleverd, het is opnieuw gelukt een schijnbaar onoverwinnelijke terreinauto te maken.

Extra testnotities

Door de hoge zit heb je soms het gevoel dat je in een bestelbus of camper onderweg bent.

Met de forse handgreep in het dashboard kan de bijrijder zich in het terrein goed vasthouden.

In het design zien we hier en daar een geforceerde poging om enkele vormgevingsdetails toe te passen, zoals de zichtbare bevestigingsmaterialen aan de binnenkant van de portieren of de kunststof traanplaatdelen in de motorkap. Leuk geprobeerd, maar qua ontwerp en uitstraling volgt deze Land Rover toch vooral de trends van de andere SUV’s van Land en Range Rover. Retrodesign lukt niet altijd.

De oer-Defender beleefde zijn werelddebuut op de Nederlandse AutoRai, op Koninginnedag in 1948. De modelnaam Defender wordt overigens pas sinds 1990 gebruikt.

Volgens de legende ontstond het ontwerp in 1947, toen de broers Maurice en Spencer Wilks het eerste model met een stok in het zand van Red Wharf Bay schetsten, een strand op het eiland Anglesey in Wales. Ze wilden een robuust, overal inzetbaar voertuig met vierwielaandrijving creëren. Een werkpaard dat geschikt was voor boeren die hun hooi, vee en bouwmaterialen achterin konden gooien, zonder dat ze zich zorgen hoefden te maken over eventuele schade.

Het nieuwe model is helemaal bij de tijd: de ingebouwde videocamera’s brengen desnoods ook in beeld op welke ondergrond je rijdt. Dat geeft de terreinrijder net wat meer zelfvertrouwen.

Op dit moment blijft de keus nog beperkt tot benzine- en dieselmotoren. Maar al over enkele maanden wordt een plug-in hybride verwacht.

De Defender is er als driedeurs (90) en als langere vijfdeurs (110). De geteste auto is de 110. Er is ook al een nóg langere versie aangekondigd, die 130 gaat heten.

Een verrassing is de volumedraaiknop binnen het bereik van de bijrijder. De bestuurder regelt het volume via de knopjes op het stuur.

Nog een verrassing: als optie een goed werkend koelboxje onder de middenarmsteun voorin.

Het dak kan gewichten van 160 kg (rijdende auto) tot 300 kg (geparkeerde auto) aan. Ideaal als je voor een lange expeditie veel extra bagage wilt meenemen of als je met een daktent gaat kamperen.

De nieuwe Land Rover Defender 110 is met een dieselmotor te koop als D200 (147 kW/200 pk) vanaf €95.150. Getest is de D240, die dit jaar vanaf €107.845 in de prijslijst stond. Hij is echter zojuist vervangen door een ander type motor. De geteste auto had dus nog een 2,0 liter (240 pk/177 kW) viercilinder diesel, maar die is nu opgevolgd door een grotere 3,0 liter zescilinder turbodiesel D250 (249 pk/183 kW). De fabriek geeft voor die motor een gemiddeld verbruik op van 8,6 tot 9,3 liter op 100 km, afhankelijk van de uitrusting. Reken er dus maar op dat je al blij mag zijn als je in de praktijk een verbruik van 1 op 10 haalt. Onveranderd is de goed werkende 8-traps automaat. Met het geteste S-uitrustingsniveau en de nieuwe dieselmotor kost deze Defender €105.898.

