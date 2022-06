Test: Lexus NX 450h+ is duur, maar stekker en hightech systemen geven deze SUV pluspunten

AUTOTESTDe nieuwe stekkerversie van de Lexus NX is bepaald geen goedkope auto. Hij is ronduit prijzig, maar zijn prima elektrische rijbereik en talloze vernuftige (veiligheids-)systemen geven de 450h+ duidelijke pluspunten.

Lexus NX 450h+ (309 pk/227 kW), vanaf € 72.485

Even wachten nog: er komt een fietser aan! Zolang de sensoren van de Lexus NX 450h+ achteropkomend verkeer opmerken, voorkomt de auto heel kort dat je uit kunt stappen. De knop in de deur reageert simpelweg niet. Is het gevaar geweken? Dan mag je de cabine verlaten.

Dit is één van de talloze voorbeelden van systemen waarmee deze Lexus het leven net wat veiliger maakt. Ga je manoeuvreren? Druk op de camera-knop en de NX laat je letterlijk rond de auto kijken, zodat je zeker weet dat er geen huisdieren of kinderen in de buurt lopen. Vernuftig en zinnig.

Het plusje in de naam geeft aan dat dit de plug-inhybride versie is, die letterlijk iets extra’s biedt ten opzichte van de ‘gewone’ hybrides. Naast twee elektromotoren en een benzinekrachtbron is er een groter accupakket (18,1 kilowattuur) en een laadpoort, waardoor je meer elektrisch kunt rijden. Lexus claimt een elektrisch rijbereik van 63 kilometer. Dat is minder ver dan diverse concurrenten, in de praktijk haal je het alleen met extreem rustig gas geven.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Lexus NX-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Dat blijkt sowieso het beste advies, want bij vol gas gaat de motor in de normaal bewonderenswaardig stille Lexus onaangenaam brullen. Het is kortstondig tijdens accelereren, maar dat gebrul past niet bij de verfijnde indruk die de auto verder wekt. Rustig rijden levert bovendien een keurig testverbruik op: afhankelijk van hoe vaak je laadt, is een gemiddelde van 4 liter op 100 kilometer (1 op 25) eenvoudig haalbaar.

Lexus heeft de NX op een hoog niveau gebracht: de hightech (veiligheids-)systemen, de afwerking en het reiscomfort zijn bovengemiddeld goed. Dat geldt in mindere mate voor het ruimteaanbod, het rijgedrag en de betaalbaarheid van deze Lexus. Ten opzichte van een Audi Q5 of Mercedes-Benz GLC is hij voordeliger (en krijg je tien jaar garantie!), maar een Toyota RAV4 is groter, goedkoper en minstens zo goed.

Volledig scherm © Roland Tameling

Plus

+ Slimme veiligheidssystemen.

+ Laag verbruik mogelijk.

+ Comfortabel.

+ Tien jaar garantie.

Min

- Ruimte achterin.

- Hoge aanschafprijs.

- Brullende aandrijflijn.

- Meerwaarde ten opzichte van Toyota.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

Deze Lexus is een steengoede auto, maar zijn grootste uitdager komt misschien wel uit eigen huis. De eveneens uitstekende plug-inhybride RAV4 van moedermerk Toyota is een grotere, ruimere keuze met een lagere prijs en een redelijk vergelijkbaar comfortniveau. De meerwaarde van de NX zit hem vooral in de afwerking, het materiaalgebruik en de slimmere veiligheidssystemen, maar die zorgen ook voor een flinke plus in de prijs.

Extra testnotities

Lexus levert de nieuwe NX in drie varianten: naast de 450h+ is er ook keuze uit twee versies van de 350h, waarbij de h staat voor hybride. Het verschil tussen die twee uitvoeringen zit hem in het aantal aangedreven wielen: de voordeligste versie (vanaf 60.390 euro) heeft alleen voorwielaandrijving, terwijl de 4WD (vanaf 65.890 euro) vierwielaandrijving heeft. Beide uitvoeringen maken overigens gebruik van dezelfde 2,5-liter viercilinder benzinemotor als de 450 (die dus vanaf 72.000 euro te koop is).

Het ontbreken van de + in hun aanduidingen geeft aan dat de andere NX’en geen stekker hebben. Lexus noemt dit ‘zelfopladende hybrides’, maar dat is term die iets te veel belooft. In deze lichtere motoriseringen helpt de elektromotor weliswaar mee om energie in het (veel kleinere) batterijenpakket op te slaan, maar op die energie kun je veel minder ver elektrisch rijden dan in de 450h+. Alle versies zijn overigens gekeurd voor het trekken van een geremde aanhanger van maximaal 1500 kilogram.

Dankzij de sterkere elektromotor levert de 450h+ beduidend meer vermogen: in plaats van 244 paardenkrachten (179 kilowatt) heb je de beschikking over 309 pk (227 kW). Opvallend genoeg heeft de duurdere versie minder trekkracht (227 Newtonmeter in plaats van 239), maar in de + is dat wel bij lagere toeren beschikbaar.

Volledig scherm © Roland Tameling

Daardoor hoeven de motoren in theorie minder hard te werken om je soepel vooruit te helpen, en hoewel de NX voldoende kracht heeft klínkt dat niet altijd zo. Zolang je op stroom rijdt is dit uiteraard een bovengemiddeld stille auto – ook dankzij de uitstekende geluidsisolatie – maar zodra de brandstofmotor in actie komt wordt de rust op een wat onaangename manier verstoord.

Tijdens accelereren kiest de standaard aanwezige CVT-automaat (een continu variabele transmissie) het meest effectieve toerental, dat de aandrijflijn vasthoudt tot je de gewenste snelheid hebt bereikt. Ondertussen zet de NX een flinke keel op, en dat geluid staat nogal in contrast met de stilte die voor de rest in de auto heerst. Het geloei is kortstondig, maar op die momenten zou je willen dat deze Lexus helemaal elektrisch is.

In het interieur valt – naast de keurige gebruikte materialen en de nette bouwkwaliteit – op dat Lexus de NX heeft voorzien van verschillende slimme systemen die de bestuurder helpen om alles te begrijpen. Zo vind je op het stuurwiel multifunctionele toetsen, die dus verschillende functies kunnen bedienen afhankelijk van het menu waarin je zit. Omdat dit verwarrend kan zijn, laat de auto op het geprojecteerde scherm in de voorruit (het head-up display) zien welke functie aan welke toets hangt. Zodra je een knop aanraakt met je vinger, verschijnt het in beeld.

Volledig scherm © Roland Tameling

Verder is de bediening van de auto helder en goed doordacht: het scherm op het dashboard is een aanraakscherm, waardoor de klassieke Lexus-bediening (met een controller die wat weg had van een computermuis) het veld heeft geruimd. Dat is een goede keuze, want het scherm en de pictogrammen daarop zijn groot genoeg om feilloos je weg te kunnen vinden. Het geheel oogt ook netjes, al lijkt het Lexus-systeem qua vormgeving en digitale graphics wel erg op dat van moederconcern Toyota. Het was fraaier geweest als Lexus hier toch een net wat chiquere of luxere ‘look & feel’ aan had meegegeven. Dat past bij de meerprijs die je betaalt voor een Lexus.

De Lexus NX is geen goedkope auto: zijn prijs komt simpelweg dicht in de buurt bij wat je betaalt voor een middelgrote SUV bij andere luxe automerken. De vanafprijs van een Audi Q5 50 TFSI-e is 69.952 euro en dat is dus redelijk vergelijkbaar met de NX 450h+. De geteste F-Sport-uitvoering van de NX kost minstens 81.990 en dat is ongeveer vergelijkbaar met de 81.619 euro die je bij Audi moet neertellen voor een Q5 in de sportiever uitgedoste S Edition. Wel is de Lexus in details rijker uitgerust. Zo hoef je bij de F-Sport niet bij te betalen voor stoelverwarming voor en achter, zijn elektrisch verstelbare voorstoelen van de partij en heb je bijvoorbeeld een elektrisch bediende achterklep.

Wat de veiligheidssystemen betreft doet Lexus goede zaken: er is onder meer een actieve rijstrook-assistent aanwezig, maar ook adaptieve cruisecontrol, dodehoekherkenning, een noodremsysteem, acht airbags en verkeersbordherkenning.

Volledig scherm © Roland Tameling

Het voornaamste probleem van de Lexus NX is dat moederconcern Toyota ook al zulke verdraaid goede auto’s maakt. Een Toyota RAV4 bijvoorbeeld ziet er wellicht minder gelikt uit en heeft een minder fraai interieur met minder goede luidsprekers en iets hardere materialen, maar feitelijk doet die auto vrijwel alles net zo goed als zijn duurdere neef. De NX rijdt immers niet heel anders, is niet noemenswaardig veel stiller, dynamischer of comfortabeler en geeft je onderweg zelfs een beetje hetzelfde gevoel als de Toyota.

Dat zit hem deels in de uitstraling en vormgeving van zowel interieur als exterieur – dat duidelijk Toyota-genen draagt – maar ook in de finesse van de techniek. Die is bij zo’n RAV4, die ook als plug-inhybride leverbaar wordt, namelijk al zó goed dat de Lexus hem niet noemenswaardig overtreft. Het ‘echte Lexus-gevoel’ zit hem in wel héél kleine details, zoals de subtiele manier waarop je de deuren opent met een knopje in plaats van een hendel die je uittrekt. Zelfs de fabrieksgarantie is (tot 10 jaar of maar liefst 200.000 kilometer, mits je hem bij een erkende Lexus-dealer laat onderhouden) vergelijkbaar. Dus hoewel de Lexus NX een verdraaid goede auto is met veel kwaliteiten, is hij niet zó veel beter of fijner dat hij de meerwaarde – en meerprijs – ten opzichte van zijn goedkopere familielid zonder slag of stoot kan bewijzen.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Roland Tameling

Volledig scherm © Roland Tameling

Volledig scherm © Roland Tameling

Volledig scherm © Roland Tameling

Volledig scherm © Roland Tameling

Volledig scherm © Roland Tameling

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.