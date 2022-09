Test Mazda CX-60: stekker-SUV met stotterprobleem

AUTOTESTDe CX-60, de eerste plug-inhybride van Mazda, is een ruime en bijzonder imposante auto om te zien. Behoorlijk zuinig ook, mits je hem correct gebruikt. Maar de stotterende aandrijflijn gooit roet in het eten.

Mazda CX-60 (327 pk/241 kW), vanaf €53.690

Van alle huidige Mazda’s met verbrandingsmotor is de nieuwe CX-60 niet alleen de grootste, maar ook de zuinigste. Ondanks zijn imposante formaat van 4,74 meter verbruikt hij volgens de brochure gemiddeld 1,5 liter benzine per 100 kilometer. Dat is haalbaar, maar alleen wanneer je de SUV ongeveer elke 60 kilometer aan de laadpaal koppelt.

De CX-60 is immers een stekkerhybride; nadat je het accupakket van 17,8 kilowattuur hebt leeggereden, springt de 2,5-liter benzinemotor aan en ben je alsnog relatief onzuinig onderweg. Wie laadpalen links laat liggen, scoort met gemiddeld 7,3 liter een hoger verbruik dan met de compactere CX-5. Maar het feit dát je kunt laden en dus elektrisch kunt rijden, kan in de dagelijkse praktijk van woon-werkkilometers wel degelijk tot een fikse brandstofbesparing leiden.

Mazda is altijd steengoed in techniek geweest: de relatief kleine Japanse fabrikant overtuigt al jaren met betrouwbare motoren en uitstekend sturende auto’s. De CX-60 maakt minder enthousiast. Zo gaat het samenspel van de brandstof- en elektromotor lang niet altijd soepel. Het aan- en uitschakelen van de benzinemotor zorgt regelmatig voor gestotter en de elektrische krachtbron laat hem niet zo soepel en naadloos optrekken als we dat van andere plug-ins kennen.

Bovendien is de CX-60 wel érg groot; vergeleken met bijvoorbeeld de Mazda 6 en CX-5 is zijn bochtengedrag bij normaal gebruik wat log en de besturing minder direct. Pas wanneer je de grens opzoekt, voel je dat de meeste aandrijfkrachten naar de achterwielen gaan en toont de CX-60 een scherp randje.

Voordeel van het forse formaat: deze Mazda is indrukwekkend praktisch. Er is flink meer beenruimte achterin dan bij de CX-5, de bagageruimte van minimaal 570 liter is riant en het maximaal toegestane aanhangwagengewicht van 2500 kilogram is een applaus waard.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Heel veel ruimte.

+ Bruikbaar elektrisch bereik.

+ Zeer hoog trekgewicht.

Min

- Stotterende aandrijflijn.

- Zó groot is soms onhandig.

- Hoog verbruik benzinemotor.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

Dankzij zijn (semi-)elektrische aandrijflijn en ruime interieur scoort de CX-60 belangrijke punten op vlakken waar de compactere CX-5 juist minder goed scoort. Daarbij heeft Mazda een serieus handige en goed inzetbare auto afgeleverd. Het is vooral jammer dat zijn motoren niet prettiger met elkaar samenwerken.

Extra testnotities

Het is kenmerkend dat Mazda nog altijd geen aanraakschermen in zijn modellen plaatst. De functies van het grote scherm op het dashboard laten zich bedienen met een grote ronde draaiknop en heldere menutoetsen. Dat werkt wellicht wat ouderwets, maar zeker niet onhandig. Tijdens het rijden hoef je immers niet met je hand te priegelen op een scherm, maar kun je rustig draaien en drukken tot je de gewenste functie hebt bediend. Dat werkt veilig en doeltreffend en in die zin verdient Mazda een pluim voor zijn enigszins ouderwetse benadering.

Veel veiligheidssystemen houden een oogje in het zeil: rijstrookbewaking, grootlicht-assistent, dodehoekdetectie (die ook waarschuwt voor kruisend verkeer achter de auto), hellingproef-assistent en een automatisch noodremsysteem met voetgangersherkenning. Dit is allemaal standaard, net als verkeersbordherkenning en een systeem dat waarschuwt als je te dicht op je voorganger zit.

Ten opzichte van andere Mazda-modellen die al langer leverbaar zijn, bemoeien de nieuwere systemen in de CX-60 zich meer met jou als bestuurder. Dat is niet per definitie een prettige verandering. Zo wijst de camera in de auto je er met een geluidsignaal en een zichtbare waarschuwing herhaaldelijk op als je - naar de wens van het systeem - te lang naar buiten kijkt. Dat voelt eerder als betutteling dan als een nuttige bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Heel goed is het feit dat de achterbank standaard is om te klappen in drie delen (40:20:40), waarbij je de leuning in twee standen kunt verstellen. Het omklappen gaat enorm simpel met een paar hendeltjes, maar je kunt er ook voor kiezen om dat vanuit de bagageruimte te doen. Slim daarbij is dat Mazda een kleiner hendeltje heeft aangebracht waarmee je alleen het middelste deel laat omvallen: handig wanneer je lange spullen wilt vervoeren.

Wat het zitcomfort betreft: op zich zit de achterbank comfortabel en is hij prettig van vorm, maar de lengte van de zitting zou wat beter mogen passen bij de lengte van Europese bovenbenen. Desalniettemin laat de CX-60 hier een zeer grote troef zien ten opzichte van de CX-5, die achterin beduidend krapper is.

De bagageruimte (minimaal 570 liter, uit te breiden tot 1726 liter) is erg ruim. Daarentegen is de ruimte ónder de vloer minder riant dan bij de CX-5, waardoor het opbergen van de laadkabel soms wat gepriegel vergt. Irritant voor langere mensen, bovendien: de achterklep opent niet heel hoog, net als bij de CX-5, waardoor je (eerder dan bij modellen van andere merken) als lange Nederlander vrij snel je hoofd stoot.

De geteste PHEV-versie van de CX-60 is voorlopig de enige motorvariant die Mazda in de Nederlandse prijslijsten heeft staan. Met een systeemvermogen van 327 pk en 500 Newtonmeter aan maximale trekkracht kom je niets tekort aan vermogen en kracht. Opvallend - en nogal tegen de huidige trend in - is dat er twee nog grotere motoren op de rol staan voor volgend jaar. Dat worden allebei flinke brandstofmotoren met maar liefst zes cilinders: de benzinemotor krijgt een inhoud van 3 liter en de zescilinder diesel wordt zelfs 3,3 liter groot. Mazda verwacht echter dat de geteste (en veel zuinigere) plug-inhybride zo’n twee derde van de verkopen voor zijn rekening zal nemen.

In tegenstelling tot bij sommige concurrenten kun je bij Mazda geen auto met zeven zitplaatsen krijgen. De Mazda CX-5 is altijd een vijfzitter, en ook deze CX-60 biedt maximaal plaats aan vijf inzittenden. Wie wel zeven personen wil vervoeren moet wachten op de nóg grotere CX-80, die wel een derde zitrij krijgt.

Mazda levert de CX-60 in vier verschillende uitrustingsniveaus; naast de basisversie Prime-Line kun je kiezen uit de Exclusive-Line (vanaf €55.190), maar er is ook keuze uit twee speciaal aangeklede uitvoeringen. Die heten Homura en Takumi, respectievelijk leverbaar vanaf €59.440 en €60.940.

De geteste auto is uitgerust als Homura en heeft een extra sportieve uitstraling. Die herken je aan de buitenkant aan de 20-inch zwart gelakte wielen, een andere voor- en achterbumper, een zwarte grille en andere ‘Gloss Black’-accenten, zoals op de spiegelkappen en de sierstrips in de flanken. Ook heeft de Homura standaard een zwartlederen interieur, ‘luxe’ sfeerverlichting, een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en een elektrisch verstelbare stuurkolom.

Daarbovenop is de testauto ook nog voorzien van een aantal pakketten die de totaalprijs naar €67.090 duwen. Zo voegt het Panoramic Pack ter waarde van €1500 een panoramisch schuif-/kanteldak toe en bevat het Convenience Pack (€3000) onder meer een elektrisch bedienbare achterklep, een 360-graden camera, een 1500-watt stopcontact, uitstekend geplaatste instapverlichting, een draadloze lader voor je telefoon en een Bose-geluidssysteem met twaalf luidsprekers.

In het Driver Assistance Pack ter waarde van €1750 zit onder meer een radargestuurde cruisecontrol, een waarschuwingssysteem voor kruisend verkeer, een file-assistent en een automatisch dimmende binnenspiegel. De fraaie rode kleur ‘Soul Red Crystal’ vergt tot slot een fikse extra investering van €1400.

Een opvallende voorziening is de Driver Assistant, die je na het invoeren van je lichaamslengte helpt met het instellen van de beste zitpositie. Ook herkent de auto je gezicht door middel van een camera in het centrale scherm, waarna hij voor het starten je persoonlijke profiel installeert en onder meer de buitenspiegels, het head-up display en je stoel in de eerder opgeslagen standen zet.

Standaard beschikt de CX-60 al over een redelijke uitrusting, met zeven airbags, volledige led-koplampen, automatische airconditioning in twee zones en 18-inch lichtmetalen wielen. In tegenstelling tot de goedkopere Mazda CX-5 (vanaf €37.590) zijn parkeersensoren achter en smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto standaard op de basisversie.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

