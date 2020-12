Test Mercedes-Benz E-klasse: geavanceerd en comfortabel

Mercedes-Benz E-klasse E200 (197 pk/145 kW), vanaf €60.087

In de zakelijke middenklasse kunnen auto’s het zich nog permitteren om als sedan op de markt te komen. Deze E200 Limousine is een sedan: er prijkt een kofferdeksel op de kofferbak. Natuurlijk is hij ook als stationwagon verkrijgbaar, maar als sedan heeft-ie net iets meer de uitstraling van een klassieke zakenauto.

De bagageruimte is minder variabel dan in een stationwagon of SUV, want een grote achterklep ontbreekt. En de daklijn loopt niet door, waardoor de bagageruimte minder hoog is. Toch kom je met 550 liter inhoud weinig tekort. Op de achterbank is hij uitgesproken ruim.

Het sierlijke interieur met grote beeldschermen ademt kwaliteit. Ook het stuur met veel bedieningsfuncties is nieuw. Het aantal veiligheidssystemen is bijzonder groot en het valt op hoe geavanceerd die zijn. In de file kan de auto het rijden (tot 60 km/u) vrijwel geheel uit handen nemen.

Bijzonder is ook de augmented reality in de navigatie. Je ziet videobeelden van de situatie, terwijl daar informatie ‘overheen wordt gelegd’, bijvoorbeeld pijlen die de richting aangeven of huisnummers.

Toch maakt het comfort de meeste indruk. Mercedes weet zich nog steeds goed te onderscheiden met heerlijk zittende stoelen en een voorbeeldig veerkarakter. De E-klasse combineert dat met een stevige wegligging en fijne besturing. Minder uitdagend dan bij sommige concurrenten misschien, maar deze auto hoeft zich beslist niet te schamen voor zijn weggedrag.

Stil is de E-klasse ook, al laat de viercilinder benzinemotor (testverbruik 1:14,1) soms nadrukkelijk van zich horen als je extra prestaties vraagt. Maar het valt ook op hoe soepel en alert de motor en 9-trapsautomaat samenwerken.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Heerlijk comfortabel.

+ Veel zit- en bagageruimte.

+ Zeer geavanceerd.

+ Fijne aandrijflijn.

Min

- Stevig aan de prijs.

- Bagageruimte minder praktisch dan in een stationwagon of SUV.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

De E-klasse is best duur, maar ruimer en comfortabeler dan menig concurrent. Uitgesproken sportief of uitdagend is hij niet, maar hij heeft een heerlijke aandrijflijn, het infotainment is uniek en de veiligheid is top.

Extra testnotities

Typisch Mercedes: de bediening van de automaat met een hendel aan de stuurkolom. Het werkt prima en schept extra ruimte tussen de voorstoelen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Ook typisch Mercedes: de knopjes in het portier die de contouren van de stoel verbeelden. Zodat je precies weet waar je bij die knopjes moet zijn om een bepaald deel van de stoel te verstellen.

Heel doordacht: als je de bankleuning omklapt, schuift automatisch de voorstoel naar voren, zodat de hoofdsteun van de bank niet in de knel komt.

Het infotainment is veelzijdig, geavanceerd én supersnel. De snelheid waarmee je een bestemming voor de navigatie kunt intikken is uniek.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Gelukkig is Mercedes bij de nieuwste generatie afgestapt van het vermaledijde waarschuwingssysteem van de rijstrookbewaking. Dat trapte bij vorige modellen aan één kant van de auto op de rem: menigeen schrok zich rot. Inmiddels gaat het er bij deze waarschuwing veel genuanceerder aan toe en dat is wel zo veilig.

De E-klasse is één van de meest verkochte modellen van Mercedes-Benz.

De huidige generatie van de E-klasse dateert uit 2016. Maar met de recentelijke vernieuwingen is hij weer helemaal bij de tijd.

Een volledig elektrische E-klasse is er (nog) niet. Maar die staat wel in de planning.

Deze benzineauto kan een flinke (geremde) aanhanger trekken, tot wel 1900 kg.

De 2,0 liter benzinemotor wordt in deze ‘milde hybride’ (met 48 Volt boordspanning) bijgestaan door een 20 pk/15 kW sterke, geïntegreerde startgenerator.

De geschiedenis van het merk bewijst dat het met de restwaarde van deze Mercedes wel goed zit.

De geteste E200 met 2,0 liter benzinemotor en standaard 9-traps automaat is te koop vanaf €60.087. Als diesel 200d is hij iets goedkoper, vanaf €58.927. De geteste auto is de Business Solution-versie van de E200 en die kost €62.295. Hij heeft bovendien twee extra Business Solution-pakketten: AMG (€3879) en Plus (€3025). Ook voor de nappaleren bekleding moet worden bijbetaald (€811). Overige opties op de geteste auto zijn smartphone-integratie (€484, maar zou dat er niet standaard in moeten zitten?), een rijassistentiepakket (€1791) en een head-up display (€1198). Dit alles brengt de totaalprijs - inclusief extra bpm (€202) als gevolg van de accessoires - op €73.685.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.