Test Mitsubishi Eclipse Cross: Een nieuw begin

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 (163 pk) First Edition €33.490

Mitsubishi heeft hoge verwachtingen van de Eclipse Cross en dat is te begrijpen. Sinds de Outlander PHEV geen fiscaal voordeel meer biedt, is het een stuk stiller geworden in de Mitsubishi-showrooms. Misschien kan deze nieuwe SUV het tij keren. Met zijn sierlijke vormgeving valt hij in elk geval op. Des te teleurstellender is het dat het interieur nogal sober en wat gedateerd overkomt.

Er is een relatief klein scherm voor het infotainment en dat laat zich niet echt intuïtief bedienen. Het touchpad en enkele bedieningsknoppen tussen de voorstoelen kunnen daar weinig aan veranderen. Maar de grootste teleurstelling is toch wel dat de Eclipse Cross niet met geïntegreerde navigatie leverbaar is. Wil je dat deze auto je de weg wijst, dan zal je je smartphone moeten koppelen.

Een verrijking is dan weer wel het head-up display. Ook bijzonder is het knopje op stuur waarmee je de beelden van de camera onderin de rechter buitenspiegel zichtbaar maakt. Opdat je goed de afstand tot de stoeprand ziet: geen overbodige luxe in een tijdperk waarin auto’s zijn uitgerust met kostbare én kwetsbare lichtmetalen wielen.

Op de (verschuifbare) achterbank hebben volwassenen genoeg beenruimte, maar de hoofdruimte kan beter. De bagageruimte is met 341-448 liter voor deze klasse groot genoeg. Markant is de in tweeën verdeelde achterruit, die door deze constructie helaas wel het zicht naar achteren hindert.

De Eclipse Cross is leverbaar met zo’n beetje alle rij-assistenten die je in een moderne auto mag verwachten, al voert hij geen stuurcorrecties uit bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook. De auto ligt overwegend stabiel op de weg en stuurt fijn. De handbak schakelt fijn en het veercomfort is prima. De 1,5 liter turbo-benzinemotor is voor een basismotor relatief groot. De viercilinder heeft een levendig karakter en verbruikte tijdens deze test rond 1 op 12.

PLUS

Levendige motor. Achterbank verschuifbaar. Comfortabele vering. Voorbeeldig schakelende handbak. Karaktervol design.

MIN

Bediening infotainment kan handiger. Beperkt zicht door gedeelde achterruit. Geen geïntegreerde navigatie leverbaar.

EINDCIJFER

6,8

CONCLUSIE

De Eclipse Cross is voor Mitsubishi een flinke stap vooruit, maar van een voorsprong op de concurrentie is nauwelijks sprake.

EXTRA TESTNOTITIES



- Dit is de laatste Mitsubishi die volledig in eigen beheer is ontwikkeld. Nu het merk deel uitmaakt van een alliantie met Renault en Nissan zal er voortaan een gezamenlijke technische basis voor alle merken worden ontwikkeld.

- Geen in de raamstijl verborgen deurgrepen zoals bij sommige concurrenten - die daarmee de coupéstijl willen versterken - maar gewoon serieuze hendels op de achterportieren. Omdat je ’s winters ook gewoon met dikke handschoenen aan de deur van een SUV moet kunnen opentrekken, meent Mitsubishi.

- Had Mitsubishi gekozen voor een kleinere driecilinder benzinemotor in plaats van deze relatief grote viercilinder, dan was de Eclipse Cross beloond met lagere belasting en had hij dus een aantrekkelijker prijs kunnen hebben.

- Geen elektrische, maar nog een conventionele handrem in deze versie. Die is overigens wel leverbaar.

- De gesplitste achterruit is volgens de ontwerpers een onvermijdelijk compromis, om de achterruit zo plat mogelijk te leggen en de luchtweerstand te minimaliseren.

- Op de achterbank kan je de hoofdsteunen in de bankleuning laten wegzakken. Zo wordt geprobeerd het verminderde uitzicht door de gespleten achterruit te compenseren. Om dezelfde reden is de ruitenwisser achter de achterspoiler verstopt. Deze kan echter slechts een klein deel van de ruit bereiken.

- Om beloond te worden voor zuinig rijden kan je in het instrumentarium groene blaadjes laten groeien.

- Het dasboard en de deurpanelen zien er minder mooi uit en voelen ook minder kwalitatief aan dan bij de meeste concurrenten. Blijkbaar heeft Mitsubishi even niet opgelet hoe andere merken hiermee een grote sprong voorwaarts hebben gemaakt. Vooral de Europese automobilist is daar tegenwoordig gevoelig voor.

- De knoppen van de stoelverwarming doen zelfs denken aan auto’s van de vorige eeuw.

- De Eclipse Cross is ook met 4x4 leverbaar. Een CVT-automaat staat eveneens op de optielijst, evenals een verwarmbaar stuur en elektrische verwarming van de voorruit.

- De prijslijst van de Eclipse Cross begint bij €29.490. De geteste uitvoering is de First Edition die €33.990 kost. Die heeft camera’s rondom, dode hoekwaarschuwing, achteruitrij-radar, LED-koplampen en stoelverwarming standaard. Ook elektronische klimaatregeling (twee zones), een head-up display, parkeersensoren voor en achter en radiografische sleutel horen erbij.

