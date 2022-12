Test Nissan Juke Hybrid: meer pit voor minder geld

AUTOTESTDe Nissan Juke is een hippe SUV-coupé die tot voor kort alleen met een 1,0-liter driecilinder benzinemotor werd geleverd. Maar nu is er ook een hybride aandrijflijn en die bezorgt hem de nodige dynamiek.

Nissan Juke 1.6 Hybrid (143 pk/105 kW), vanaf €33.290

De hybride aandrijflijn in de Juke is bekend van de Renaults Clio en Captur. Een stekker heeft hij niet, dus je kunt de batterijen niet zelf opladen. Ook is hierdoor het elektrische rijbereik zeer beperkt.

De Juke heeft twee elektromotoren. De ene werkt als starter/generator en de andere helpt mee in de aandrijving. Je kunt altijd elektrisch wegrijden. Maar de 1,6-liter viercilinder benzinemotor gaat samen met de elektromotor aan het werk als er meer prestaties worden verwacht, en dat is al gauw. Bovendien kan diezelfde benzinemotor met behulp van de generator ook stroom opwekken.

Het complexe systeem heeft helaas wel de neiging dat de motor soms ineens hoog in de toeren klimt op het moment dat dit eigenlijk niet hoeft. Maar verder brengt de nieuwe aandrijflijn tal van voordelen met zich mee. De auto rijdt er zuiniger door, er is meer motorkracht beschikbaar en het maakt de Juke ook nog eens 600 euro goedkoper dan een vergelijkbare uitvoering met de driecilinder motor. Het krachtige en soepele karakter van deze motorcombinatie maakt dat de Juke veel dynamischer rijdt, terwijl het verbruik (tijdens de test 1 op 16) aangenaam laag blijft.

Echt ruim is de Juke niet. Vooral op de achterbank houdt het niet over. Het inbouwen van de accu voor de hybride aandrijflijn snoepte iets van de bagageruimte af. Die is nu 354 in plaats van 422 liter groot. Het infotainment blijkt niet helemaal bij de tijd. De kaarten van de navigatie blijken verouderd en van een usb c-aansluiting heeft deze auto nog niet gehoord.

De Juke heeft een ijzersterke wegligging. Maar de tol die je daarvoor betaalt is een minder comfortabele vering. Bovendien zou deze Nissan wat stiller mogen zijn.

Plus

+ Uitdagend weggedrag.

+ Zuinige en soepele hybride aandrijflijn.

+ Goedkoper dan benzineversie.

Min

- Minder bagageruimte dan benzineversie.

- Veercomfort valt tegen.

- Verouderd infotainment.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

De nieuwe hybride aandrijflijn maakt van de Nissan Juke een levendige auto die tegelijkertijd best zuinig is. Zijn stevige weggedrag daagt de bestuurder uit, maar het veercomfort lijdt daar wel onder. Het infotainment verdient een update.

Extra testnotities

Bij het omklappen van de achterbank ontstaat een vlakke laadvloer: keurig!

Door de kleine zijruiten hebben de passagiers op de achterbank weinig uitzicht.

Om de uitstraling van een driedeurs sportcoupé te verkrijgen zijn de portiergrepen van de achterportieren in de raamstijlen geïntegreerd. Dat voelt in de praktijk toch minder prettig aan dan een gewone handgreep in de deur.

Een optie is het Bose-audiosysteem dat wordt geleverd met in de hoofdsteun van de bestuurder geïntegreerde luidsprekers.

De Nissan Juke Hybrid (143 pk/105 kW) is te koop vanaf €33.290. Dan krijg je het laagste uitrustingsniveau N-Connecta. Ter vergelijking: met alleen een benzinemotor (114 pk/84 kW) koop je de Juke vanaf €28.490. Maar het uitgeklede uitrustingsniveau daarvan is bij de Hybrid niet verkrijgbaar. Daar begin je met een N-Connecta. Wil je zo’n zelfde N-Connecta in de benzineversie met automaat, dan ben je €33.890 kwijt. Hij is dus 600 euro duurder dan de vergelijkbare Hybrid Connecta-N met (standaard) automaat.

