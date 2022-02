Test Nissan Qashqai: meer kwaliteit en nog net zo handig in het gebruik

Nissan Qashqai 1.3 mild-hybrid XTronic (158 pk/116 kW), vanaf €40.990

De Nissan Qashqai bestaat al sinds 2006 en was jarenlang een van de meest verkochte SUV’s in Nederland. Dat de nieuwste generatie een klasse hoger ambieert, zie je aan de fraaie afwerking van het dashboard en de bekleding. Alleen valt het zitcomfort tegen: de zittingen van de stoelen en achterbank bieden te weinig steun aan de bovenbenen.

Op de achterbank is er voldoende beenruimte, maar onder het glazen dak komen langere passagiers gauw met hun hoofd tegen de rand. Dat komt vaker voor, maar is wel iets om rekening mee te houden als je overweegt zo’n dak te bestellen.

In de nieuwste Qashqai is de inhoud van de bagageruimte gegroeid naar 504 liter: een van de grootste in deze klasse. Bovendien heeft hij heel handig een op twee verschillende hoogtes instelbare vloer. Sterker nog, je kunt de helft van die vloer ook omhoog zetten, om de bagage vast te houden. Maar een verschuifbare achterbank, zoals sommige concurrenten die hebben, is de Qashqai niet gegund.

Nissan heeft de verleiding weerstaan om tal van functies in het touchscreen onder te brengen. Daardoor is dit een zeer gebruiksvriendelijke auto gebleven, waarin je bijvoorbeeld het radio-volume nog simpelweg met een draaiknop regelt. Ook voor het klimaat heeft deze auto een apart bedieningspaneel: hulde!

De 1,3 liter viercilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 13) is gekoppeld aan een CVT-automaat. En die blijkt niet altijd zo soepel te werken als andere automaten. Bij lage toerentallen duurt het ook net wat te lang voordat de aandrijflijn op het gaspedaal reageert. Maar caravanliefhebbers zullen blij zijn dat deze auto een aanhanger tot 1800 kg mag trekken. Verder stuurt de Qashqai prettig direct en hij ligt solide op de weg, gecombineerd met voldoende veercomfort.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Zeer gebruiksvriendelijk.

+ Flinke bagageruimte.

+ Prima weggedrag.

+ Goede caravantrekker.



Min

- Aandrijflijn zou verfijnder moeten werken.

- Zitcomfort kan beter.

- Geen verschuifbare bank.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

De Nissan Qashqai is gebruiksvriendelijk en biedt veel zit- en bagageruimte. Hij vertoont ook een prima weggedrag en straalt meer kwaliteit uit dan ooit. Maar aan de aandrijflijn valt nog wel wat te verbeteren.

Extra testnotities

Wie volledig elektrisch wil rijden, heeft bij de Qashqai niks te zoeken. Maar Nissan introduceert dit jaar de nieuwe, volledig elektrische Ariya, die veel overeenkomsten met de Qashqai vertoont.

De Qashqai staat op hetzelfde platform als de Renaults Mégane en Kadjar. Ook de nieuwe MItsubishi Outlander krijgt dezelfde basis.

Deze Nissan is ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Daarmee onderscheidt hij zich van menig concurrent.

Dit jaar komt er van de Qashqai voor het eerst ook een volwaardige hybride op de markt, uitgerust met een opmerkelijke aandrijflijn. Een elektromotor drijft in deze versie de wielen aan. De stroom komt niet uit een laadpaal of stopcontact, maar uit een generator die wordt aangedreven door een 1,5-liter driecilinder turbo-benzinemotor. Een stekker blijft dus achterwege.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het infotainment is helemaal van deze tijd, handig in het gebruik en eenvoudig te koppelen aan je smartphone.

De veiligheidsuitrusting is prima op orde en bevat in de duurste versies bijvoorbeeld ook intelligente led-matrix koplampen.

Head-up display, massagefuncties in de voorstoelen: wie dat wil, kan zijn Qashqai heel rijk aankleden.

De Nissan Qashqai is te koop vanaf €34.590. Dan krijg je de (140 pk/103 kW) 1.3 mild-hybrid met Visia-uitrusting. De testauto is de mild-hybrid met 158 pk/116 kW motor en XTronic-automaat, die vanaf €40.990 in de prijslijst staat. In dit geval heeft hij ook nog de extra rijke Tekna Plus-uitrusting, waardoor de totaalprijs op €48.890 komt.

Hoe presteert de Nissan Qashqai in vergelijking met de Volkswagen Tiguan? Bekijk hier de dubbeltest van AutoWeek.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.