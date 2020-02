Test Opel Corsa: krap, maar wel gebruiksvriendelijk

AUTOTESTDe nieuwe Opel Corsa is de tweelingbroer van de al even nieuwe Peugeot 208. Maar in de praktijk merk je daar weinig van.

Opel Corsa 1.2 Turbo (100 pk/74 kW), vanaf €19.649

De nieuwe Corsa is samen met de eveneens nieuwe Peugeot 208 ontwikkeld. Niet dat je het eraan afziet: de auto’s kregen een totaal ander design. De Corsa is wat rustiger – noem het saaier – vormgegeven, in vergelijking met zijn Franse broer. Het is maar waar je van houdt.

De Corsa oogt in elk geval veel volwassener dan voorheen, al wordt die belofte binnenin niet helemaal waargemaakt. Sommige concurrenten in deze klasse zijn echt ruimer, vooral op de achterbank. En daar zit ook nog eens een flinke tunnel in de vloer in de weg.

De bagageruimte is met 309 liter flink groter dan bij de Peugeot, maar nog altijd veel kleiner dan in een Clio of Polo. En bij het omklappen van de bank ontstaat helaas geen gelijke laadvloer.

Anders dan bij Peugeot zien we in deze Opel Corsa geen groot digitaal instrumentarium in 3D. Wel groot is het centrale beeldscherm, met handige knoppen waardoor je in één keer de gewenste functie bedient. Ook handig: gewoon een draaiknop voor de radio. En in tegenstelling tot de Peugeot 208 kun je het klimaat apart regelen en ben je daarvoor niet afhankelijk van het centrale scherm.

Onder de motorkap zien we overduidelijk dat PSA tegenwoordig de scepter zwaait bij Opel. Alle motoren kennen we van Peugeot en Citroën, inclusief de volledig elektrische variant die later dit jaar wordt verwacht.

De driecilinder 1,2 liter turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 15,3) maakt de Corsa vlot genoeg. Hij stuurt prettig direct en licht en het is knap hoe Opel een ideale balans heeft gevonden tussen wegligging en veercomfort. Maar helaas is deze auto niet de stilste in zijn klasse.

Plus

+ Royale veiligheidsuitrusting.

+ Gebruiksvriendelijk.

+ Prima rijkwaliteiten.

+ Fijne aandrijflijn.

Min

- Te krappe zitruimte op achterbank.

- Relatief kleine bagageruimte.

- Helaas niet de stilste.



Eindcijfer

7,8

Conclusie

In bedieningsgemak is de Opel Corsa zijn tweelingbroer Peugeot 208 te slim af. Maar hij biedt net zo weinig zitruimte en blijft ook met zijn bagageruimte achter bij de concurrentie. Daar staan een prima aandrijflijn, veel veiligheid en een voorbeeldig weggedrag tegenover.

Extra testnotities

De Opel Corsa was in de afgelopen jaren nog een product van General Motors, dat voor dit project had samengewerkt met Fiat. Zijn technische basis deelde de vorige Corsa dan ook met de Fiat Punto. Maar sinds de Franse autofabrikant PSA (Peugeot, Citroën) zich over Opel heeft ontfermd, is alles anders.

Binnenkort verschijnt er ook een volledig elektrische Corsa-e met een rijbereik van 330 km.

De nieuwe Corsa is ook met 8-traps automaat verkrijgbaar.

Aan luxe ontbreekt het tegenwoordig niet in de goedkopere prijsklassen. De Corsa is zelfs verkrijgbaar met een massagesysteem in de bestuurdersstoel; iets wat tot voor kort alleen veel duurdere auto’s hadden.

Ook al is het officieel niet in Nederland verkrijgbaar, het blijft merkwaardig dat je een compleet nieuwe auto wel geschikt maakt voor Apple CarPlay, maar niet voor Android Auto. Terwijl Android wereldwijd het meest gebruikte besturingssysteem in smartphones is.

Getest is de Opel Corsa met een driecilinder 1,2 liter turbo-benzinemotor (Turbo Start/Stop) die vanaf €19.649 in de prijslijst staat. In dit geval heeft hij het Elegance-uitrustingsniveau, waarmee de prijs op €21.849 komt. En dan heeft de geteste Corsa nog een aantal opties aan boord, zoals een elektrische parkeerrem (€149) en Winterpakket II (€399) dat bestaat uit verwarmbare voorstoelen, 3-spaaks leren stuurwiel en stuurwielverwarming. Verder heeft deze Corsa een contrasterende kleur van het dak (€599) en het Premium Pack (€1399), dat bestaat uit infotainment Navi Pro met 10 inch scherm, USB-aansluiting, zes luidsprekers, digitale (DAB+) radio, Apple CarPlay-ondersteuning, Opel Connect, elektronische klimaatregeling, keyless entry & start, middenarmsteun vóór, elektrisch inklapbare buitenspiegels, draadloos opladen, USB-aansluiting bij de achterbank en een Zicht & Licht-pakket: licht- en regensensoren, een grootlicht-assistent en een automatisch dimmende binnenspiegel. Ook led-matrix-verlichting (€899) en lichtmetalen 17 inch wielen (€399) zijn aanwezige opties op de geteste auto. Met dit alles komt de totaalprijs op €25.693.

