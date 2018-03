Test Opel Crossland X: De Franse evolutie

Opel was met de Mokka een van de eerste merken met een compacte SUV. Inmiddels heet dit model Crossland X en zijn de sporen van de nieuwe Franse eigenaar zichtbaar.

Opel bevindt zich in een overgangsfase. Steeds meer modellen zullen ontwikkeld worden samen met de nieuwe Franse eigenaar PSA, die ook Peugeot, Citroën en DS onder zijn hoede heeft. Tegelijkertijd is natuurlijk de grote uitdaging of het Opel lukt zijn eigen identiteit te behouden. De Crossland X belooft wat dat betreft veel goeds. Dit is een heel andere auto dan de Peugeot 2008, waar hij zijn technische basis mee deelt. De Crossland X is een vlot gestileerde, kleurrijke auto. Vooral aan de buitenkant, want binnenin is de fantasie ver te zoeken.

Hier en daar is de Franse evolutie wel zichtbaar. Zoals bij het infotainment, waar navigatie van Opel heeft plaatsgemaakt voor TomTom. Het head-up display komt eveneens van PSA. Maar OnStar is gebleven: het handige systeem van General Motors waarmee je altijd hulp in kan roepen van een callcenter.

Dik in orde

Besturing en wegligging zijn dik in orde voor een auto in deze klasse en de Crossland X rijdt overwegend comfortabel. De driecilinder motor stamt van PSA en blijkt alert en niet te rumoerig. Tijdens deze test verbruikte hij 1 op 14,7. Een minder gelukkige keuze is de versnellingsbak van PSA. Die schakelt minder soepel en duidelijk dan je zou willen.

Enkele rijhulpen zijn eveneens van PSA overgenomen. Zoals de nerveuze rijstrookbewaking die geen stuurcorrecties uitvoert maar wel vaak piept omdat hij te gevoelig is. Als een rijhulp zo werkt, ben je gauw geneigd hem uit te zetten.

Ruimte is een van de grote pluspunten van deze Opel. Je zit riant op de achterbank en de bagageruimte is een van de grootste in deze klasse. Extra handig is de verschuifbare achterbank: een optie die lang niet bij alle concurrenten verkrijgbaar. Ook in de optielijst: een derde hoofdsteun op de achterbank. En dat is een verkeerde keus: op veiligheid moet je niet bezuinigen.

PLUS

Veel zitruimte. Grote bagageruimte. Comfortabel weggedrag en prettige besturing. Fijne motor.

MIN

Schakelen kan beter. Nerveuze rijstrookbewaking. Derde hoofdsteun op achterbank niet standaard.

EINDCIJFER

7,8

CONCLUSIE

De Crossland X is gezegend met veel ruimte en een prima motor. En hij heeft genoeg eigen identiteit om zich in de PSA-familie te kunnen onderscheiden.

EXTRA TESTNOTITIES



- Alleen de reusachtige tankklep is een dissonant in de verfijnde vormgeving van het exterieur. Hierachter is een extra plek vrijgehouden voor de AdBlue-vulopening bij de dieseluitvoeringen. Een lelijke oplossing.

- De Crossland X is niet alleen de opvolger van de Mokka, maar ook een nazaat van Opels compacte MPV, de Meriva.

- De vloer bij de achterbank is bijna vlak, waardoor je daar eventueel met z’n drieën goed kan zitten.

- Terwijl voorin de geteste auto Opels bekende AGR-stoelen prijken, met verlengbare zittingen en door Duitse fysiotherapeuten erkend, zijn de bankkussens achterin vlak en hard. Heel jammer dat het zitcomfort daar niet wordt voortgezet.

- Een ski-luik: dat zie je niet vaak in deze klasse.

- Apple Carplay, Android Auto en via Onstar een wifi-hotspot: deze Opel is in alle opzichten online.

- De geteste versie heeft vijf in plaats van zes versnellingen. Alleen de (nog) duurdere uitvoeringen hebben er zes.

- De geteste versie is de 1.2 Turbo (110 pk) Innovation. Die kost €24.804 en in dit geval was hij van een aantal extra’s voorzien: Winterpack met o.a. verwarmbare voorruit. Licht- en regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel, stoel- en stuurverwarming. Innovation + Pakket met o.a. dode hoek waarschuwing, achteruitrijcamera verschuifbare achterbank, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, Convenience pakket (parkeersensoren voor en achter, ergonomische voorstoelen, privacy-glas, derde hoofdsteun achter (die natuurlijk standaard zou moeten zijn!). Andere opties zijn het head-up display en het dak en buitenspiegels in een afwijkende kleur. Alles bij elkaar komt de prijs van de geteste auto op €28.996.

