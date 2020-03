Test Peugeot 2008: smaakmaker met enig ongemak

Peugeot 2008 1.2 PureTech (130 pk/96 kW), vanaf €27.360

De tegenvaller is het gevolg van de sportieve zitpositie, waar Peugeot prat op gaat. Natuurlijk, de zogenoemde i-Cockpit maakt de 2008 lekker eigenwijs. Je kijkt door het laag geplaatste stuur naar het instrumentarium en het aan de onder- én bovenkant afgeplatte stuur staat heel sportief. Maar intussen worden de bovenbenen slecht ondersteund doordat je laag bij de vloer zit. Ook mis je het grote raamoppervlak dat SUV’s doorgaans kenmerkt.

De 2008 is wel degelijk een hoger en stoerder model, in vergelijking met de 208 waarmee hij zijn technische basis deelt. Het design van in- en exterieur is een creatief hoogstandje. Binnenin vallen ook de mooie materialen op. En in de standaarduitrusting is het veiligheidspakket bijna compleet.

De nieuwe generatie is 14 centimeter langer. Op de achterbank biedt hij daardoor flink wat beenruimte; meer dan in de nieuwe 208. Maar ook hier krijgen de bovenbenen weinig steun en de bankzitting blijkt onprettig kort. De bagageruimte is met 405 liter voldoende, maar niet groter dan bij de concurrenten. Bovendien bieden die soms zo’n handige, verschuifbare achterbank voor meer flexibiliteit.

Het infotainment is bij de tijd, maar werkt soms te traag. En – hoe onhandig - de klimaatregeling is hier grotendeels in ondergebracht. Handig is weer wel de draaiknop voor het volume. De functieknoppen, midden op het dashboard, zien er prachtig uit. Maar dit zijn 14 knoppen bij elkaar in dezelfde vormgeving: hoe onoverzichtelijk wil je het hebben?

De 1,2 liter grote driecilinder benzinemotor (testverbruik 1 op 14,9) verricht goed werk. Hij is niet te rumoerig en heeft voldoende pit. Dankzij het prima onderstel gaan veercomfort en wegligging goed samen. En de besturing van deze Peugeot is prettig licht en direct.

Plus

+ Creatief design.

+ Goede veiligheidsuitrusting.

+ Prima rijeigenschappen.

+ Fijne benzinemotor.

Min

- Zitpositie valt tegen voor een SUV.

- Soms onhandig in het gebruik.

- Geen verschuifbare achterbank.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

De 2008 verdient met zijn creatieve design en fraaie afwerking een schoonheidsprijs, maar zijn gebruiksvriendelijkheid valt soms tegen. Zijn veiligheidsuitrusting is dik in orde en zijn rijeigenschappen laten weinig te wensen over.

Extra testnotities

Voor het eerst is de 2008 binnenkort ook in een volledig elektrische versie beschikbaar. Deze e-2008 komt 320 kilometer ver met volgeladen batterijen. De prijs begint bij €40.930.

Voor digitale radio (DAB+) moet altijd 200 euro worden bijbetaald.

Ook in de 2008 leverbaar is nu het digitale instrumentarium dat met een slimme truc driedimensionaal is gemaakt: met een tweede transparant scherm eroverheen. Dit oogt wel heel fraai.

Met zijn originele, sierlijke en emotionele vormgeving onderscheidt de 2008 zich overduidelijk van de concurrenten, waaronder de Renault Captur en VW T-Cross.

Getest is de Peugeot 2008 1.2 PureTech (130 pk/96 kW), die vanaf €27.360 in de prijslijst staat. De geteste auto heeft het Allure-uitrustingsniveau en kost €29.060. Elke 2008 heeft standaard led-koplampen, een lichtsensor, automatisch noodremsysteem, actieve rijstrookbewaking, vermoeidheidsherkenning, verkeersbordherkenning, verbinding met de Peugeot-alarmcentrale voor noodgevallen of bij pech (communicatieknop), een 7 inch touchscreen en Mirrorlink met Apple CarPlay en Android Auto. De Allure voegt daar nog aan toe: een elektrische parkeerrem, op twee niveaus te plaatsen bagageruimtevloer, achteruitrijcamera, elektronische klimaatregeling, elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmende binnenspiegel, keyless start, hoogteverstelling van de bijrijdersstoel en 17 inch lichtmetalen wielen.

