Test Peugeot 208: een kleine auto met grote daden

MIJN BLIK EN IK De knalroze auto van Sammy (33) valt bij iedereen op: ‘Hij stond op een boerderij in Zeeland te shinen’

Je hebt de casual Fiat 500jes die razend populair zijn. Maar die van Sammy is de overtreffende trap. Knalroze, met stickers van al haar favoriete uitjes, films, noem het maar op. ,,Ik had eigenlijk helemaal niets met de kleur roze, maar er zijn zo wat redenen waarom dat nú anders is. Zelfs mijn toilet is roze.’’