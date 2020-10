Test Renault Captur Plug-in Hybrid: zuinigheid vergt wel enkele offers

Renault Captur E-Tech Plug-inhybride (159 pk/117 kW), vanaf €33.290

Een plug-inhybride in de klasse van de compacte SUV’s is op dit moment nog een zeldzaamheid. Maar Renault hééft hem en hij blijkt nauwelijks duurder dan de benzineversies. Met vergelijkbare uitrusting betaal je voor de benzineversie TCe 155 EDC (154 pk/113 kW) 31.090 euro, terwijl de plug-inhybride vanaf 33.290 euro kost.

De Captur was afgelopen jaren in Nederland bijzonder populair. Zijn succes laat zich eenvoudig verklaren: een compacte en betaalbare auto met iets hogere instap, ruimte én comfort. Bovendien heeft de laatste modelvernieuwing hem goed gedaan. Dit is een origineel en sierlijk vormgegeven auto en zijn prima wegligging wordt gecombineerd met goed zitcomfort en een prettig veerkarakter.

Achterin heb je meer dan voldoende zitruimte, mede dankzij de verschuifbare achterbank. Maar de bagageruimte heeft door de hybridetechniek nu geen 395 liter inhoud, maar 309 liter. Daar lever je dus flink in om zuiniger te kunnen rijden.

Nog een nadeel: vergeleken met de Captur met 1,4 liter benzinemotor (alleen de plug-inhybride heeft een 1.6) weegt deze versie zo’n 300 kg meer. En de benzinetank is met 39 liter beduidend kleiner dan die van de gewone Captur (48 liter).

De 10,5 kWh batterij leidt tot een actieradius op stroom van 50 km. In de praktijk blijkt ruim 40 km makkelijk haalbaar. Tijdens deze test lag het benzineverbruik rond 1 op 19, maar met korte ritten en vaak ‘stekkeren’ kun je dat eenvoudig verbeteren. De hybride Captur blijkt wel minder snel dan de benzineversies. En de automaat jaagt de benzinemotor soms te gauw in de toeren: dat klinkt niet fijn.

Caravantrekkers hebben bij deze hybride niks te zoeken: er kan een geremde aanhanger van maximaal 750 kg achter.

Plus

+ Rijk uitgerust.

+ Zuiniger en schoner dan benzineversies.

+ Geringe meerprijs.



Min

- Extra gewicht.

- Minder bagageruimte.

- Minder tankinhoud.

- Niet zo snel.

Eindcijfer

6,9

Conclusie

De Captur plug-inhybride brengt extra’s kilo’s en een kleinere bagageruimte met zich mee, maar ook een zuiniger verbruik, minder wegenbelasting en minder vervuilend uitlaatgas. Gebleven zijn het comfort en prima weggedrag.

Extra testnotities

Veel fiscaal voordeel is er niet te behalen bij zo’n plug-inhybride: halvering van de wegenbelasting en daar houdt het mee op. Dus je mag er vanwege de meerprijs van uitgaan dat de koper wel degelijk serieus van plan is om structureel niet alleen benzine, maar óók stroom te ‘tanken’. Met dat gegeven is deze plug-inhybride een zinvolle aanvulling op het bestaande aanbod van de Captur.

Het blijft indrukwekkend hoe de techniek van zo’n plug-inhybride de CO2-uitstoot en het verbruik omlaag haalt, als je dat vergelijkt met de gewone bezineversies. De Captur E-Tech bijvoorbeeld heeft nog maar een CO2-uitstoot van 33 g/km. Maar ja, dat is natuurlijk wel een cijfer gebaseerd op de ideale omstandigheden en als je hem regelmatig oplaadt. Steek je niet vaak de stekker in het stopcontact, dan zal de uitstoot hoger uitvallen. De winst is dus vooral afhankelijk van het gedrag van de automobilist.

Na de start rijdt deze Captur altijd elektrisch weg. De benzinemotor komt pas in actie als dat echt nodig is.

De tankkleppen bevinden zich op een logische plek. Linksachter zit die voor de benzinetank en rechtsachter die voor de batterijen.

In feite heeft deze Renault twee elektromotoren aan boord: één voor de elektrische aandrijving en de andere werkt als startmotor voor de verbrandingsmotor en als generator.

Ietwat onhandig zijn de B- en D-posities van de hendel van de automaat. Ze zitten te dicht bij elkaar, waardoor je je gauw vergist.

Het veelzijdige infotainment werkt duidelijk. Maar je mist de mogelijkheid om met één handeling naar bijvoorbeeld de navigatie of radio te gaan.

De Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160, zoals hij voluit heet, staat met de eenvoudigste Intens-uitrusting vanaf €33.290 in de prijslijst. Getest is de iets rijker uitgeruste Edition One die €35.490 kost. Die Edition One brengt als extra’s een 9,3 inch (in plaats van 7,0 inch) touchscreen mee, maar ook een draadloze oplader voor de smartphone, 18 inch lichtmetalen wielen en extra luxe stoffen bekleding.

Toch is de instapversie Intens ook al rijk uitgerust met onder meer led-koplampen, grootlicht-assistent, digitaal instrumentarium, elektronische klimaatregeling, regensensor, parkeersensoren achter, elektrische parkeerrem, sleutelkaart voor handsfree openen en sluiten, startknop, elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmende binnenspiegel, 17 inch lichtmetalen wielen, privacy-glas achter, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en hoogteverstelling van beide voorstoelen.

De Captur E-Tech plug-inhybride wordt altijd geleverd met een automatisch noodremsysteem, verkeersbordherkenning, rijstrookbewaking en cruisecontrol. Bovendien is hij voorzien van een laadkabel voor een standaard stopcontact (2,3 kW) en een Mennekes-laadkabel voor de speciale laadpunten (3,7 kW).

