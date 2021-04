Test Renault Twingo Electric: karaktervol, maar niet de goedkoopste

AUTOTESTDe Renault Twingo is sinds kort ook elektrisch leverbaar. Maar als goedkoopste elektrische auto van Nederland is hij nu al ingehaald door de Dacia Spring. Gelukkig heeft hij meer kwaliteiten dan alleen een lage prijs.

Renault Twingo Electric (82 pk/ 60 kW), vanaf €20.690

Binnenkort gaat de Twingo met pensioen om plaats te maken voor een groter model. Maar vlak voordat Renault de stekker uit de iconische stadsauto trekt, komt hij juist mét stekker op de markt.

De Twingo Electric is met zijn prijs van zo’n 21.000 euro flink duurder dan de ‘gewone’ Twingo’s met verbrandingsmotor (vanaf €14.290), maar bijvoorbeeld als tweede auto is hij absoluut het overwegen waard. Heel ver komt hij niet op een acculading: maximaal 140 kilometer. Maar bij de laadpaal trekt de Twingo een troef tevoorschijn: dankzij een slimme lader kun je met maximaal 22 kilowatt ‘tanken’, waarmee het accupakket (onder ideale omstandigheden) in een uurtje vol is. Dit rappe ‘tussendoor-laden’ is een groot voordeel. De goedkopere Dacia Spring kán sneller laden, maar daarvoor moet je naar een speciale snellader die je zelden in woongebieden aantreft.

Omdat de elektromotor tussen de achterwielen huist, kunnen de voorwielen extreem ver uitdraaien. Dat leidt tot een aangenaam kleine draaicirkel, waardoor straatje keren kinderspel wordt en je deze auto moeiteloos in minuscule parkeervakken krijgt.

In de praktijk blijkt de Twingo voldoende inzetbaar, mits je niet vaak heel lange ritten maakt. Hij rijdt soepel, stabiel en vlot, is goedkoop in gebruik en onderhoud en hij biedt adequaat plek voor twee volwassenen plus twee kinderen, die handig genoeg allemaal hun eigen deur hebben. De achterbak slikt bovendien twee boodschappenkratten, al is de vloer wat hoog vanwege de elektromotor tussen de achterwielen.

Een andere kwaliteit van de Twingo is wellicht subjectiever, maar lastig te negeren: dankzij z’n originele vormgeving en opvallende aankleding aan binnen- en buitenkant is deze Renault dan misschien niet de goedkoopste in z’n segment, hij blijft nog altijd één van de leukste.

Plus

+ Originele vormgeving.

+ Wendbaar en toch stabiel.

+ Soepel en vlot.

+ Redelijke laadsnelheden.

Min

- Beperkt rijbereik.

- Hoge aanschafprijs.

- Hoogtebeperking bagageruimte.

- Beenruimte achterin.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

Het grootste pijnpunt van de Twingo Electric is zijn rijbereik. Dat beperkt z’n inzetbaarheid en daarmee is hij met ruim 20.000 euro best duur. Maar als moderne stadsauto is deze Renault handig, voordelig in het gebruik en – niet in de laatste plaats – fris vormgegeven.

Extra testnotities

Helaas is de besturing erg indirect: je moet daardoor meer aan je stuur draaien dan je zou verwachten. Een variabele stuurbekrachtiging zou erg welkom zijn: dat zou de Twingo nog wendbaarder maken bij lage snelheden (en inparkeren), terwijl je op hogere snelheden geen nerveus sturende auto hebt. Helaas vond Renault zo’n systeem te duur voor deze auto.

De elektromotor van de Twingo levert 60 kilowatt (82 pk) en dat maakt de Electric prettig vlot. Van verkeerslicht naar verkeerslicht trekt hij heel soepel op, rapper dan de meeste brandstofmodellen. De acceleratietijd van 0 naar 100 kilometer per uur bedraagt 12,6 seconden en dat is niet wereldschokkend, maar de prestaties voldoen. In ieder geval in en rond de stad, want boven de 80 kilometer per uur is de fut er wel een beetje uit: op de snelweg moet je rekening houden met een tragere respons (en dus een langere inhaaltijd) dan je soms verwacht. De topsnelheid van de Twingo Electric ligt overigens op 140 kilometer per uur, waar de (qua prijs vergelijkbare) Dacia Spring niet harder kan dan 125.

Het (elektrische) remsysteem van de Twingo is niet zo vernuftig, maar het laat zich prettig bedienen. Je kunt zelf bepalen hoe sterk de elektromotor afremt zodra je het stroompedaal loslaat: met de automaat in D rolt de Renault vrij soepel door, maar zodra je de versnellingshendel naar links tikt kom je in de B-standen. Dan remt de motor harder af, waarbij B3 de sterkst remmende stand is. In dat geval vertraagt de Twingo beduidend meer, maar het is niet mogelijk om helemaal tot stilstand te komen zonder zelf bij te remmen. Juist voor een stadsauto zou dat een fijne en comfortabele voorziening zijn.

Overigens is het geen straf om zelf een beetje bij te remmen met je voet, omdat Renault de afstemming en gevoeligheid van het rempedaal goed heeft afgesteld. Zo voelt het pedaal nooit kunstmatig en hoef je niet te gokken hoeveel druk je moet geven om soepel te remmen. Dat is weleens anders in elektrische auto’s.

Prettig: de Twingo is altijd voorzien van vijf deuren: vier voor de passagiers en een grote achterklep. Mocht de bagageruimte te klein zijn, dan kun je de rugleuning van de achterste stoeltjes eenvoudig vlak leggen voor meer laadvolume. Een verschuifbare achterbank – zoals in het karakteristieke oermodel uit de jaren 90 – is alleen tegen meerprijs verkrijgbaar.

Renault levert de Twingo Electric in vier verschillende uitrustingsniveaus. De goedkoopste Life (vanaf €20.690) heeft onder meer centrale vergrendeling met afstandsbediening, vier airbags (inclusief uitschakelbare passagiersairbag), een snelheidsbegrenzer en stuurbekrachtiging. Wel moet je nog handmatig slingeren om de ramen open te krijgen en is de achterbank niet in delen neerklapbaar.

Elektrische ramen en een deelbare achterbank zijn standaard vanaf de Collection (vanaf €22.490), net als automatische airconditioning, een in hoogte verstelbaar stuur en een ingebouwd multimediasysteem. Vanaf de Intens (vanaf €23.590) draait het bij de Twingo om de looks, want deze versie krijgt speciale striping op de buitenkant, sierstrips op de achterbumper en in kleur gespoten delen op de deuren, terwijl ook de spiegels en handgrepen in kleur zijn. Ook staat deze versie op 15-inch lichtmetalen wielen en aan de binnenkant krijgt de Twingo fraaiere materialen die zachter aanvoelen.

Het (tijdelijke) topmodel is de geteste Vibes, die leverbaar is vanaf €24.890 en te herkennen is aan 16-inch lichtmetalen wielen met witte details, een andere grille, aangepaste stickers en een interieur met kunstlederen bekleding en diverse oranje elementen. Bij deze top-Twingo profiteer je bovendien van TomTom Live-navigatie, een achteruitrijcamera en parkeersensoren.

Renault heeft aangekondigd dat dit de laatste generatie van de Twingo is. Het wordt voor autofabrikanten steeds lastiger om voldoende geld te verdienen aan kleine, goedkope auto’s terwijl die aan steeds strengere veiligheids- en milieu-eisen moeten voldoen. Daarom wordt de Twingo opgevolgd door een moderne versie van een ander merkicoon, de Renault 5. Deze auto wordt een slagje groter (ongeveer het formaat van de huidige Zoe) en gaat (in de goedkoopste versie tenminste) ongeveer 25.000 euro kosten.

