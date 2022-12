Test Skoda Enyaq Coupé: actieradius van 505 kilometer en bliksemsnel

AUTOTESTDe volledig elektrische Skoda Enyaq was afgelopen jaar een van de meest verkochte leaseauto’s. Sinds kort is hij er ook als coupé.

Skoda Enyaq Coupé RS iV (300 pk/220 kW), vanaf €58.990

De schuin aflopende daklijn die deze coupé-versie kenmerkt, leidt gelukkig niet tot veel minder hoofdruimte op de achterbank. Daar word je bovendien ook nog steeds getrakteerd op flink wat beenruimte. De inhoud van de kofferbak valt evenmin tegen: met 585 liter kom je niks tekort. Alleen missen we de extra bagageruimte voorin (frunk) die andere elektrische auto’s soms hebben.

Het 13-inch grote, centrale touchscreen werkt goed. Deze Skoda is allerminst armoedig aangekleed. Standaard zijn een sportonderstel, een menu waarmee je het rijkarakter kunt instellen, led-matrix koplampen, vierwielaandrijving, een plateau om je smartphone draadloos op te laden en een panoramisch glazen dak. Een gemis is een ruitenwisser op de achterruit. Daar blijven nu vaak druppels liggen die het zicht van de bestuurder hinderen.

Met zijn actieradius van 505 kilometer overtreft deze Skoda menig concurrent. De elektrische aandrijflijn maakt de Enyaq bliksemsnel en bezorgt hem ook veel souplesse. De auto rijdt ook heerlijk comfortabel. Verder stuurt hij scherp en ligt hij stevig op de weg. De vierwielaandrijving is een uitkomst in de regen of bij gladheid.

Skoda gunt de coupé-versie van zijn Enyaq de naam RS. Die letters staan sinds mensenheugenis voor de allersportiefste versies van Skoda. Het voelt wat ongemakkelijk dat het label nu op zo’n dikke, zware SUV is geplakt.

Deze Skoda weegt bijna 2400 kilogram. Dat voel je echt wel in zijn ietwat lobbige weggedrag terug, inclusief wiebelneigingen. Dan nog is het heel knap dat hij in 6,5 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/u sprint. En toegegeven, met zijn motorvermogen van 300 pk (220 kW) is dit de krachtigste Skoda ooit. Ook wat dat betreft leidt de komst van elektrische aandrijving tot een revolutie bij de automerken.

Plus

+ Veel ruimte.

+ Snel en krachtig.

+ Comfortabel.

+ Flinke actieradius.

+ Vierwielaandrijving.

Min

- Geen ruitenwisser achter.

- Geen frunk.

- Zwaargewicht.

- Slechts 2 jaar garantie.

Eindcijfer

8,4

Conclusie

De Skoda Enyaq Coupé is een ruime, comfortabele auto met een goede uitrusting en prima rijbereik. Hij kan in zijn weggedrag het hoge gewicht niet helemaal verhullen en het is jammer dat een ruitenwisser achterop en frunk ontbreken.

Extra testnotities

In de praktijk, tijdens deze test, bleek een rijbereik van ver boven de 400 kilometer goed haalbaar. De WLTP-opgave van 505 kilometer komt dus wel degelijk in zicht, mits de omstandigheden meezitten: de rijstijl, het type weg, het weer, et cetera.

Caravanliefhebbers opgelet: met deze elektrische Skoda kun je een geremde aanhanger trekken van maximaal 1200 kilogram. Er zijn EV’s die meer aankunnen, zoals de Volvo XC40 die 1800 kilogram trekt. Maar er zijn er ook nog steeds die helemaal niets achter de trekhaak kunnen hebben.

Bij deze auto ziet de moderne vertaling van de klassieke grille er fraai uit, met een soort van spijlen van plexiglas. En bij het tot leven komen van de auto wordt daar een bijzondere lichtshow vertoond.

Het succes van de Enyaq laat zich niet zo moeilijk verklaren. Hij is technisch identiek aan zijn broers en zussen van Volkswagen, Audi, Seat en Cupra. Voor z’n prijs biedt hij veel ruimte, aantrekkelijk design, een goede uitrusting en een flink rijbereik.

Skoda levert deze auto met 7 jaar gratis onderhoud, dus dat is mooi meegenomen. Maar 2 jaar fabrieksgarantie is erg karig.

Bij de aanschaf van deze Skoda krijg je een training elektrisch rijden cadeau. Je leert dan hoe je slim om kunt gaan met de actieradius en de verschillende rijhulpjes.

Deze auto kan AC-opladen met 11 kW bij de wallbox thuis of bij een (semi-)openbare laadpaal. Reken bij een gemiddelde laadaansluiting op 7,5 uur om de auto weer volledig op te laden. DC-snelladen kan tot 135 kW.

De bediening van de automaat is een klein pookje dat tussen de voorstoelen is geplaatst. Hier dus geen bediening op het dashboard, zoals bij de technisch identieke Volkswagens in de familie.

Typisch Skoda: een paraplu in het portier en een ijskrabber in de achterklep.

De Enyaq is te koop vanaf €48.690. Dan krijg je de gewone iV met 132 kW motorvermogen en een 58 kWh batterijpakket dat goed is voor 397 km rijbereik. De hier geteste Coupé RS iV heeft 220 kW motorvermogen en een 77 kWh batterijpakket, waarmee hij 505 km rijbereik haalt. De prijslijst daarvan begint bij €58.990.

De geteste auto heeft een aantal opties aan boord. Dat zijn een elektrisch inklapbare trekhaak (€990), zij-airbags achter (€400), audiosysteem Canton (€700), comfortstoel Plus (€650), dynamisch en regelbaar onderstel (€700), een warmtepomp (€1050), 21-inch lichtmetalen wielen Vision (€890), Transport-pakket (bagagenetten voor de kofferbak, variabele kofferbakvloer en achterbank omklappen vanuit de kofferbak, €350), Assistentie Plus (€300), Klimaat Plus (€400), head-up display Infotainment Plus (€900) en het pakket Klimaat - Family Basic (zonwering achter, 230V aansluiting, twee USB-C aansluitingen achter en een extra opbergvak, €390). Met dit alles komt de prijs van de testauto op €66.710.

