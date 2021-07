Test: TomTom Go Discover, de Rolls-Royce onder de navigatiesystemen

Hoewel nieuwe auto’s steeds vaker een ingebouwd navigatiesysteem hebben, bestaan ze nog steeds: de losse routewijzers, waarmee merken als TomTom, Garmin en Mio groot zijn geworden. Het nieuwste paradepaard van TomTom is de Go Discover met 7-inch HD-scherm en een krachtige luidspreker.

De Go Discover is TomToms snelste en krachtigste navigatiesysteem ooit. Het grote 7-inch high-definition (HD) touchscreen is fraai, maar meteen ook zijn grootste handicap. Immers, hoe groter het scherm, des te lastiger is het om het systeem op te bergen. Losse apparaten hebben nu eenmaal als groot nadeel dat je ze niet graag in je auto achterlaat.

Als je het al niet hinderlijk vindt dat ze tijdens het rijden deels het zicht door de voorruit hinderen en met zo’n slordige kabel over je dashboard naar de voeding reiken. Sommige automobilisten hebben de bedrading van hun losse navigatiesysteem keurig weggewerkt, maar ook dat neemt niet die eeuwige vraag weg bij het verlaten van de auto: waar laat je hem? In het dashboard of de kofferbak verstoppen, geeft inbrekers een kans. En zo’n groot 7-inch scherm stop je echt niet gemakkelijk in je binnenzak, hooguit in je tas.

Verkeersinformatie

Genoeg gezeurd daarover, wie bereid is met dit compromis te leven, heeft aan de nieuwe generatie Go Discover zo’n beetje het beste navigatiesysteem dat je op dit moment kan kopen. Al jaren terecht bejubeld is de gebruiksvriendelijkheid van het (Nederlandse) merk TomTom. Daar kunnen veel autofabrikanten een voorbeeld aannemen. Hetzelfde geldt voor de actuele verkeersinformatie en slimme routeberekening. Geen wonder dat je de software van TomTom tegenwoordig ook in het infotainment van steeds meer nieuwe auto’s aantreft.

Dankzij de nieuwe, krachtige luidspreker van deze Go Discover hoor je de route-aanwijzingen altijd luid en duidelijk. Dat is belangrijk, want gesproken aanwijzingen zijn altijd veiliger dan op een scherm te moeten kijken.

En de Go Discover biedt ook meer geheugenruimte dan ooit om de digitale kaarten in op te slaan. Die kaarten zijn mooi gedetailleerd, maar bieden tegelijk goed overzicht om je snel te kunnen oriënteren. Ze zijn nooit ouder dan een week en worden in dit apparaat via wifi tot drie keer sneller bijgewerkt, in vergelijking met de vorige generatie van TomTom.

Smartphone

Bij de instellingen van de navigatie valt op dat je uit verschillende aandrijflijnen van auto’s kan kiezen. Bij het bepalen van de routes of het zoeken van tankstations of laadpalen wordt daar dan rekening mee gehouden. Zelfs een waterstofauto behoort tot de mogelijkheden.

Door je smartphone draadloos via Bluetooth te verbinden met de Go Discover, kun je gebruik maken van online diensten. Dat is dan de real-time verkeersinformatie van dit merk bijvoorbeeld, maar ook actuele waarschuwingen voor snelheidscontroles, informatie over brandstofprijzen, beschikbare parkeerplekken of oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het is dan weer wel jammer dat je die online diensten slechts in een eenjarig proefabonnement bij het apparaat geleverd krijgt. Daarna ga je abonnementskosten betalen.

Volledig scherm TomTom Go Discover © TomTom

Maar niet alleen de software van deze TomTom is van uitstekende kwaliteit, ook de hardware mag er zijn. Zo wordt er een gebruiksvriendelijke bevestiging tegen de voorruit bij geleverd, inclusief degelijke zuignap.

De Go Discover is met 6-inch scherm te koop voor €259,95 en met 7-inch scherm voor €299,95. Er is zelfs een handige, want veel compactere 5-inch versie van dit systeem, maar die kan je alleen op de website van TomTom zelf kopen, voor €229,99. Verder bestaat er van de Go Discover ook een professionele versie, bedoeld voor chauffeurs van vrachtauto’s, bestelwagens en bussen. Die kost respectievelijk €399,99 (6-inch) en €449,99 (7-inch).

De profversie berekent slimme routes voor grote voertuigen, waar beperkingen voor gelden als het gaat om hoogte, lengte of gewicht. Het systeem berekent dan de ideale route op basis van de afmetingen, gewicht, soort vracht én de maximumsnelheid van het voertuig. Zo kunnen wegen worden vermeden die niet geschikt of zelfs verboden zijn.

En zelfs als er geen bestemming is ingevoerd, krijgt de bestuurder nog steeds automatisch en tijdig een waarschuwing voor bruggen, tunnels of tol-locaties die niet toegankelijk zijn voor het voertuig. Ook zijn speciaal voor grote voertuigen tienduizenden nuttige plaatsen, oftewel Points of Interest (POI), toegevoegd aan het navigatiesysteem, zoals tankstations, parkeerplaatsen en garagebedrijven.

Volledig scherm TomTom Go Discover © TomTom

Conclusie

Is deze nieuwe TomTom het beste navigatiesysteem van dit moment? De perfectie bestaat natuurlijk niet. Dit apparaat bevindt zich beslist aan de top, maar nieuwe auto’s hebben alweer ingebouwde schermen die veel groter zijn dan 7 inch. Daar moet deze TomTom het sowieso tegen afleggen. En ook grafisch zijn er digitale kaarten op de markt die er net wat gelikter uitzien. Vooral als het gaat om de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de navigatie mag deze nieuwe TomTom worden bestempeld als de Rolls-Royce onder de losse wegwijzers.