De Toyota C-HR is in veel opzichten net even anders. Dat begint al bij het eigenzinnige design en bij de keuze voor hybride-aandrijving zonder stekker.

Waar andere autofabrikanten bij hybride-SUV's vooral kiezen voor een plug-in met stekker, doet Toyota dat gewoon zonder. Zoals het merk dat ook al jarenlang met de Prius doet. Tegelijkertijd brengt de combinatie van benzine- en elektromotor wél een lager verbruik met zich mee. Tijdens de test lag het benzineverbruik rond 1 op 18.

Design

Niet alleen met zijn techniek, ook met zijn uitbundige design valt de C-HR op tussen alle andere SUV's die er tegenwoordig rondrijden. Als je in de C-HR eenmaal achter het stuur zit, valt op hoe ook het interieur tot in detail creatief is vormgegeven. Misschien voor menigeen te druk, maar apart en eigentijds is het wel. En de gebruikte materialen zien er mooi uit en voelen prettig aan. Het infotainment is helemaal bij de tijd, maar zou soms logischer en sneller moeten werken. De veiligheidsuitrusting is dik voor elkaar.

Volledig scherm Toyota C-HR © Bart Hoogveld

Zitruimte is er genoeg, maar de bagageruimte is minder dan bij sommige concurrenten. Bovendien is de laadvloer niet helemaal vlak. Het coupé-achtige design brengt enkele praktische nadelen met zich mee. Op de achterbank heb je weinig zicht door de kleine zijramen en de portiergrepen zitten daar onhandig hoog. Ook heeft de bestuurder beperkt zicht schuin naar achter.

Voorbeeldig

De benzine- en elektromotor werken voorbeeldig samen. Meestal rijd je fluisterstil en soepel elektrisch weg en je merkt nauwelijks wanneer de verbrandingsmotor erbij komt. De prestaties zijn vlot genoeg. De hybride-aandrijving brengt ook het gemak van een automaat met zich mee. Alhoewel deze CVT-automaat soms irriteert. Hij laat de benzinemotor te veel toeren maken als je even wat meer prestaties vraagt en dat gierende geluid stoort.

In het weggedrag blijkt dat de C-HR er niet alleen spannend uitziet, maar ook zo rijdt. Hij stuurt prettig scherp en direct en ligt steviger op de weg dan menig andere SUV. Alleen het veercomfort zou beter kunnen.

PLUS

Zuinige hybride-aandrijving. Voorbeeldig weggedrag. Karaktervol design.

MIN

Zitcomfort achterin. Soms gierend motorgeluid. Bagageruimte houdt niet over.

EINDCIJFER

7,0

CONCLUSIE

De C-HR Hybrid is een van de zuinigste SUV's die je momenteel kan kopen. Zijn rijkarakter is uitdagend, maar aan het comfort en gebruiksgemak valt nog wel wat te verbeteren.

EXTRA TESTNOTITIES

- Wie die een caravan wil trekken, kan deze hybride maar beter aan zich voorbij laten gaan. Het maximale trekgewicht is 725 kg. Een fietsdrager met elektrische fietsen is natuurlijk geen enkel probleem. Alternatief is de 1,2 liter turbo-benzinemotor (116 pk), waarmee je 1.300 kg mag trekken. Diesel kent de C-HR niet.

- Onhandig is nog steeds dat Toyota, als veel andere Japanse merken, weigert de tankklep in de centrale vergrendeling op te nemen. Hierdoor moet je bij het tanken eerst op een knop in het dashboard drukken.

- Het verbruik en de CO2-uitstoot van een hybride zonder stekker niet zo spectaculair laag als bij een plug-in, want die kan veel langer volledig elektrisch rijden. Maar zo’n gewone hybride is een mooi compromis. Immers, niet iedereen vindt dat ‘stekkeren’ echt handig en niet iedereen heeft thuis een laadaansluiting binnen handbereik.

- Driekwart van de kopers van de C-HR koos tot nu toe voor de hybride, alhoewel deze Toyota ook als gewone (en goedkopere) benzineversie verkrijgbaar is. Maar nu de C-HR hybride tijdelijk (t/m 31 maart 2018) als hybride wordt aangeboden voor dezelfde prijs, zullen ongetwijfeld nog meer kopers ervoor kiezen. Hiermee is zijn vanaf-prijs verlaagd € 27.495.

- De geteste auto is de 1.8 Hybrid Bi-Tone. Die heeft o.a een JBL premium audiosysteem met 9 luidsprekers inclusief subwoofer standaard, alsmede een zwart dak en 18 inch lichtmetalen wielen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld