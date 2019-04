Test Toyota Corolla: comeback van een wereldauto

AutotestNa een jarenlange afwezigheid is de Toyota Corolla terug in Nederland. ’s Werelds meest verkochte auto aller tijden maakt een veelbelovende comeback, als opvolger van de Auris.

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid (180 pk) vanaf €33.395

De topman van Toyota is gek op sportief autorijden en vindt dat alle modellen daar voortaan van moeten getuigen. Nou is de nieuwe Corolla niet meteen een designrevolutie. Sterker nog, hij doet erg denken aan de laatste generatie van de Auris, die hij opvolgt. Maar duidelijk is wel dat het design pittiger is dan van menig Toyota uit het verleden.

In die hang naar sportiviteit past ook het besluit om voor het eerst twee hybride-varianten te leveren: een 1,8 liter met 122 pk en een 2,0 liter met 180 pk. Laatstgenoemde staat centraal in deze test. Het is de extra ruime Touring Sports, oftewel de stationwagon van de Corolla die tevens als hatchback én – hoe verrassend – als sedan wordt geleverd. De Touring Sports biedt veel beenruimte achterin en de hoofdruimte is toereikend. De bagageruimte blijkt voor deze klasse ruim genoeg, maar zet geen nieuwe maatstaven.

Toyota verdient een compliment als het gaat om de vele veiligheids- en hulpsystemen die standaard zijn op de Corolla. Bijvoorbeeld led-koplampen staan bij andere merken nog vaak op de optielijst. Minder geavanceerd is het infotainment, dat soms steken laat vallen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid en snelheid.

De superlichte, behoorlijk directe besturing maakt al meteen duidelijk dat de Corolla bijzonder prettig rijdt. De multi-link achterwielophanging (die de meeste concurrenten niet hebben) voegt daar een flinke dosis veercomfort aan toe. De wegligging blijkt prima, maar niet beter dan die van de concurrentie.

De krachtige benzine-hybride (testverbruik 1 op 14,5) is een verleidelijk alternatief voor kilometervreters die voorheen hun heil in diesel zochten. Met als bijkomend voordeel de standaard automaat die bij een hybride hoort. De Corolla is snel met deze aandrijflijn en toont genoeg souplesse. Maar de aandrijflijn blijkt erg rumoerig als je het gaspedaal eens diep intrapt voor extra prestaties, bijvoorbeeld tijdens een inhaalmanoeuvre.

PLUS

+ Formidabel veercomfort.

+ Standaard automaat.

+ Ruim.

+ Goede veiligheidsuitrusting.

MIN

- Soms rumoerige aandrijflijn.

- Niet altijd handig infotainment.

- Beperkt elektrisch.

EINDCIJFER

8,0

CONCLUSIE

De Corolla onderscheidt zich met zijn keus uit twee stekkerloze hybrides. De Touring Sports is ruim, heeft een omvangrijke veiligheidsuitrusting en rijdt heerlijk comfortabel. Jammer van de soms te rumoerige aandrijflijn.

EXTRA TESTNOTITIES

Slecht nieuws voor caravanliefhebbers: volgens Toyota kan deze hybride geen aanhanger trekken. Wat dat betreft staat hij dus nog wél op achterstand vergeleken met een diesel- of gewone benzineauto.

Meer dan 46 miljoen exemplaren zijn er sinds 1966 van de Corolla verkocht. Daarmee is hij de meest verkochte auto aller tijden. In 2007 werd hij in Europa vervangen door de Auris, maar die bracht niet het succes waar Toyota op gehoopt had. Nu komt de fabrikant op dat besluit terug en introduceert de nieuwste generatie van de Corolla óók in Europa. De naam Corolla bleek zelfs na een afwezigheid van bijna 12 jaar nog altijd sterker dan de naam Auris, aldus de fabrikant.

De Touring Sports is vooral met het oog op Europa ontwikkeld, omdat stationwagons daar ongekend populair zijn. Het design vond in Europa plaats en hetzelfde geldt voor de technische tests.

De Corolla heeft dezelfde technische basis als de C-HR. Het is jammer dat de aandrijflijn soms rumoerig is, terwijl deze auto verder juist zo lekker stil is en zowaar ook een paar kilometer volledig elektrisch, dus fluisterstil, kan rijden. Altijd prettig als je ’s ochtends vroeg van huis vertrekt en de rest van de familie nog op bed ligt.

Technisch is het infotainment helemaal bij de tijd.

Bijzonder: de lange lijsten met led-verlichting aan weerszijden van de bagageruimte. Dit verdient navolging bij andere merken.

Onhandig: Toyota weigert nog altijd het tankklepje in de centrale vergrendeling op te nemen.

De huidige topman van Toyota is gek op sportief autorijden en vindt dat alle modellen daar voortaan van moeten getuigen. Hij meent dat Toyota er ook meer auto’s door kan verkopen.

Toyota plaatste een toerenteller in deze hybride. Voorheen ontbrak die. Het hoort ongetwijfeld bij de sportieve aspiraties. Maar op het moment dat je elektrisch rijdt, zakt die teller uiteraard naar nul.

De Corolla Touring Sports (oftewel de stationwagon) kost altijd duizend euro meer dan de hatchback. Hij is met de 1.2 turbo-benzinemotor (116 pk) te koop vanaf €24.995. Getest is de 2.0 Hybrid met 180 pk motorvermogen, die vanaf €33.395 in de prijslijst staat. In dit geval is het ook nog de extra rijk uitgeruste Premium-versie, die €41.595 kost. De geteste auto heeft als enige optie een set dorpel-instaplijsten (€ 229). Overigens is de Touring Sports er ook als een iets minder krachtige 1.8 Hybride (122 pk), vanaf € 27.395.

Het motorvermogen van 180 pk is meer dan bij vergelijkbare concurrenten met benzinemotoren, zoals de VW Golf, Renault Mégane of Ford Focus in dezelfde prijsklasse. Het benzineverbruik (in deze test 1 op 14,5) is niet bijzonder laag. Ongetwijfeld zal een extra terughoudende rijstijl je meer richting de 1 op 20 kunnen brengen, maar wie echt zuinig wil rijden, doet er verstandiger aan de lichtere 1.8 hybride te kiezen. Dan maar wat minder sportiviteit: een echte sportauto wil deze Toyota toch niet worden. Wel een fijne gezins-, zaken- en reisauto. Daar komt nog bij de bewezen betrouwbaarheid van het merk, ook op lange termijn.

