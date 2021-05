Test Toyota Land Cruiser: alleskunner deinst nergens voor terug

AUTOTESTDe Toyota Land Cruiser is geen SUV, maar een echte terreinauto. Hij bewijst zijn onverwoestbare karakter al jaren bij organisaties die een auto nodig hebben om te redden of te overleven.

Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D (204 pk/150 kW), vanaf €99.495

Soms hebben mensen een auto nodig die ze werkelijk overal brengt én die ze blindelings kunnen vertrouwen. De Land Cruiser doet dat al ruim 68 jaar. Hij laat je technisch niet gauw in de steek, blijkt telkens weer uit de betrouwbaarheidsstatistieken. En hij heeft op vele manieren instelbare vierwielaandrijving die je zelfs uit de lastigste situaties kan redden. Een overstroming, steile berghellingen, diepe modder, rotsblokken, woestijnzand of een dik pak sneeuw: deze Toyota deinst nergens voor terug. Geen wonder dat hij al jaren de favoriet is van het Rode Kruis, de Verenigde Naties, de Nationale Politie en de Reddingsbrigade.

De Land Cruiser verlaagt zich niet tot modieuze trekjes. Sterker nog, in het interieur doet hij soms ouderwets aan. Zo’n gedeeltelijk met glanzend hout afgewerkt stuur: in Azië is dat misschien sjiek, maar in westerse ogen vooral gedateerd. Verwacht ook geen hippe vormgeving van de automaathendel. En de neiging om knopjes weg te laten is aan deze Toyota eveneens voorbijgegaan. In plaats van modetrends krijg je een ruime terreinauto met goed zitmeubilair. Stevige handgrepen bij de voorruit helpen je bij de hoge instap.

Het infotainment zou alerter en logischer moeten werken en is niet van de modernste soort. Ook in de aandrijving lijken de huidige trends aan de Land Cruiser voorbij te gaan. Niks elektrisch, maar gewoon een stevige dieselmotor. Misschien niet de milieuvriendelijkste, maar wel een krachtbron die je ver brengt (testverbruik 1 op 9). Alleen klinkt het traditionele dieselgeluid soms te rumoerig.

Je merkt tijdens het rijden hoe zwaar (ruim 2200 kg) en groot deze auto is. Hoewel voldoende comfortabel geveerd, blijkt vooral de onrustige carrosserie minder prettig voor de inzittenden. Een beetje hobbel in de weg laat ze te gauw heen en weer schudden.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Unieke alleskunner.

+ Erg ruim.

+ Bewezen technische topkwaliteit.

+ Briljante 4x4-techniek.

Min

- Onrustige carrosseriebewegingen.

- Soms lawaaiige dieselmotor.

- Groot en zwaar.

Eindcijfer

8,7

Conclusie

De Land Cruiser komt waar andere auto’s het al lang hebben opgegeven. Hij is hét voorbeeld van de technische kwaliteit waarmee Toyota groot is geworden. In de dagelijkse praktijk blijkt dit vooral een grote, zware maar ook ruime en luxueuze auto.

Extra testnotities

Vooral de hoge vloer in deze auto zal het sommigen lastig maken om in te stappen.

Vijf jaar garantie maakt duidelijk dat Toyota ook zelf alle vertrouwen heeft in de kwaliteit van deze auto.

Onhandig: de tankklep gaat pas open als je aan een hendel onder het stuur trekt. Het zou handiger zijn als dit in de centrale portiervergrendeling wordt geïntegreerd.

De veelzijdige 4x4-techniek laat zich, met dank aan de moderne elektronica, heel simpel en duidelijk bedienen. Lukt het ondanks alle hulpmiddelen niet om weg te komen, dan is er altijd nog de bijzondere Crawl Control. Je kiest dan uit vijf rijsnelheden en haalt je voet van de rem. De auto gaat vervolgens zelf op zoek naar de laatste restjes beschikbare grip onder zijn wielen. Voor elk wiel afzonderlijk wordt de aandrijf- of remkracht bepaald: heel ingenieus.

Deze Toyota heeft geen naar boven openzwaaiende achterklep, maar een echte vijfde deur die je opent zoals elk ander autoportier. Het grootste nadeel daarvan is dat je altijd enige ruimte achter de auto moet hebben. Sta je te krap geparkeerd, dan krijg je de deur naar de bagageruimte simpelweg niet open. Toyota heeft gelukkig nog wel een alternatief ingebouwd: je kunt ook alleen de achterruit openen. Handig als je snel even iets uit auto wilt pakken of iets weg wilt leggen.

De Land Cruiser wordt uitsluitend met de 2.8 D-4D dieselmotor (204 pk/150 kW) geleverd. Hij is te koop vanaf €99.495. Dan krijg je de driedeurs met vijf zitplaatsen en handbak. De geteste versie is een vijfdeurs met vijf zitplaatsen (en standaard automaat) die vanaf €103.995 in de prijslijst staat. Met het Executive-uitrustingsniveau van de testauto komt de prijs op €126.995. Overigens is de Land Cruiser ook als zevenzitter te koop, vanaf €112.495.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld