Test Volkswagen Up: verrassend volwassen

AutotestDe VW Up draait alweer een paar jaar mee, maar weet zich goed staande te houden onder de kleinste en goedkoopste auto’s in de markt.

Volkswagen Up 1.0 Blue Motion (60 pk) 4-drs vanaf € 13.190

De Up werd twee jaar geleden voor het laatst vernieuwd. De koplampen huisvesten tegenwoordig led-dagrijlichten en de zijdelingse richtingaanwijzers zijn verhuisd naar de buitenspiegels. De achterruit kreeg een chroomstrip en de achterlichten werden van nieuwe lampjes voorzien.

Geen stilistische revolutie dus, maar de mogelijkheden om de auto te personaliseren werden wel flink uitgebreid. De Up is nu leverbaar met tien carrosseriekleuren, drie dakkleuren, tien stickerdecoraties, drie soorten velgen, tien dashboardkleuren en zeven stoelbekledingen.

Hoewel deze Volkswagen zeer compact is, blijft er toch verrassend veel interieurruimte over. Deze ruimte wordt onder andere gecreëerd door de lange wielbasis. Voorin zit je uiteraard het meest comfortabel en hierbij verdienen de stoelen een eervolle vermelding. Ze zijn goed verstelbaar en zacht genoeg om comfortabel op pad te gaan. Achterin is er wat minder ruimte, maar twee volwassenen kunnen daar prima een stadsrit overleven.

De laadruimte bedraagt 251 liter. De laadvloer is in hoogte verstelbaar en de rugleuning van de achterbank in delen neerklapbaar. Het was echt top geweest als deze auto voorzien zou zijn van een verschuifbare achterbank, maar daarvoor is helaas niet gekozen.

Weggedrag

De lange wielbasis zorgt, behalve voor meer zitruimte, ook dat voor een prettig weggedrag. In combinatie met schokdemping en vering die afgesteld zijn op comfort is het net alsof je in de grotere broer (Golf) rijdt.

Een van de belangrijkste redenen om voor de Up te gaan is het lage verbruik. In de praktijk is minimaal 1:18 haalbaar. De motor kan nog wel lawaaiig zijn, maar vibreert lang niet zo erg meer als zijn voorgangers. En al zit er weinig gang in, het is voldoende voor normaal dagelijks stadsverkeer. Ook op de snelweg slaat de auto geen flater. Dat komt vooral door zijn volwassen wegligging. Maar een inhaalactie op een 80 kilometerweg is geen aanrader: daarvoor mist het blokje net te veel vermogen.

Plus

+ Volwassen rijeigenschappen.

+ Geen minimalistisch interieur.

+ Zeer kleine draaicirkel.

Min

- Geen verschuifbare achterbank.

- Luidruchtige motor onder belasting.

- Stuurkolom niet in lengte verstelbaar.

Eindcijfer: 8,8

CONCLUSIE

De Up is een geslaagde, compacte stadsauto met een groots uitrustingsniveau en dito rijeigenschappen. Het interieur is zakelijk en koel, maar voorzien van prima materialen. Deze VW heeft niet de grootste bagageruimte in zijn klasse, maar verder is hij ruim genoeg.

Extra testnotities

- De VW Up biedt de mogelijkheid je smartphone tot het hart van je infotainment te maken. Je klikt hem dan in een speciale houder, waarna je er navigatie en muziek mee kunt regelen.

- De oplossing is handig, maar ‘geen ontvangst’ betekent ook geen radio, navigatie enzovoorts. Ook jammer dat je de kabel zichtbaar in beeld ziet en dat het navigatiesysteem ermee ophoudt, als je bijvoorbeeld een zender op de radio zoekt.

- De 1.0 liter benzinemotor komt in een versie met 60 of 75 pk. Met beide motoren zit je wat betreft CO2-uitstoot onder de 110 gram. De twee aardgasversies hebben zelfs een uitstoot van 86 en 79 gram CO2. De Up wordt vervolgens nog zuiniger door gebruik te maken van het start/stop systeem.

- De motor laat af en toe van zich horen, vooral wanneer je doortrekt in de versnellingen. Op kruissnelheid is de driecilinder echter stil genoeg en ook wind- en bandengeruis wordt goed geëlimineerd.

- De kofferbak van de Up heeft relatief bescheiden afmetingen met minimaal 251- en maximaal 959 liter. Concurrenten als de Opel Karl en Hyundai i10 bieden tientallen liters extra.

- De Volkswagen Up is een van de weinig compacte auto’s die zowel bij particulieren als zakelijke rijders in trek is. Alle motorvarianten komen in aanmerking voor 21 procent bijtelling, maar de scherpe leaseprijzen en het private lease aanbod via bijvoorbeeld Mijn Abonnement van Volkswagen maken de kleine Duitser populair.

- Voor een auto van deze prijs is het interieur voorbeeldig, er is bijna geen staal te zien en op de plek waar dit wel gebeurt (deuren) is het niet storend.

- Het zicht rondom is uitstekend. Je weet waar de auto ophoudt en hebt goed zicht op het overige verkeer door het grote glasoppervlak.

- In de Up voel je je nooit verloren tussen het overige verkeer. Dat moet te maken hebben met de volwassen wegligging, die je het gevoel geeft met een veel grotere auto op pad te zijn.

- Het verschil tussen de 60 pk of 75 pk versie is bij dagelijks gebruik nauwelijks merkbaar. De extra kracht van de 75 pk variant komt er namelijk alleen ‘bovenin’ bij. In beide gevallen bedraagt de trekkracht 95 Nm bij 3000 toeren.

- Standaard beschikt elke Up over zes airbags, elektrische ramen, ISO-fix, dagrijverlichting en een in hoogte verstelbaar stoel en stuur. De move up voegt daar Radio Composition Phone, USB, boordcomputer, licht- en regensensor en het City Emergency Braking noodremsysteem aan toe. De high up heeft standaard automatische airco, parkeersensoren, een lederen stuur, mistlampen, elektrische buitenspiegels en sfeerverlichting.

- Onze testuitvoering is de move up uitvoering met Executive pakket. Dat betekent airco, digitale radio (DAB+) en elektrische buitenspiegels. Ook het Comfortpakket is aangekruist, wat betekent dat de auto is voorzien van een driespaaks stuurwiel, achteruitrijcamera, cruise control en parkeersensoren achter. In combinatie met de kleur Deep Black Pearl komt de totaalprijs uit op € 14.952.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

