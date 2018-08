Test Volvo V90 Cross Country: niet in álle opzichten reusachtig

Volvo V90 Cross Country 2.0 D5 AWD (235 pk), vanaf €72.195

Volvo was in 1997 de uitvinder van een concept dat inmiddels door veel andere merken is gevolgd. Neem een grote stationwagon en geef die de eigenschappen van een terreinauto, compleet met meer bodemvrijheid door hem hoger op zijn wielen te zetten, extra bescherming van de carrosserie én vierwielaandrijving. Volvo had de afgelopen jaren heel veel succes met dit concept, maar tegenwoordig ligt er een stevige concurrent op de loer: de immens populaire SUV.

Wie om welke reden dan ook zo'n hoge terreinauto een stap te ver vindt, heeft aan een Cross Country, zoals Volvo hem noemt, nog altijd een goed alternatief. Alleen blijkt de nieuwe V90 Cross Country in de praktijk wel heel erg, om niet te zeggen onhandig, groot. Dit is een lel van een auto die nogal eens moeite heeft om een parkeervak of een parkeergarage in te komen. Dat hij bijna 7 centimeter hoger op zijn wielen staan dan een gewone V90 is natuurlijk wel weer handig, vooral op onverharde wegen en in de sneeuw. En de veiligheidsuitrusting is top.

Comfort

Zolang de compactere, maar nauwelijks krappere V60 niet als Cross Country leverbaar is, heeft deze V90 het rijk alleen. Geen andere Volvo stationwagon biedt 4x4 en zo veel ruimte, luxe en comfort. Althans, zolang je niet het leren interieur kiest waarmee de geteste auto is uitgerust. De stoelen daarvan blijken oncomfortabel hard. Verder beperkt de enorme tunnel in de vloer bij de achterbank de voetenruimte. De bagageruimte is fors, maar niet de grootste in deze klasse.

Souplesse

De 2,0 liter dieselmotor (viercilinder, testverbruik 1 op 13,5) toont kracht en souplesse en blijkt niet rumoerig. Hij werkt ook goed samen met de automaat. Het veercomfort is prima en de grote Volvo stuurt opmerkelijk licht en precies. Tegelijkertijd toont hij meer dan voldoende stabiliteit in het weggedrag.

PLUS

Vierwielaandrijving. Fijne dieselmotor. Veel bodemvrijheid. Op en top veilig.

MIN

Onhandig groot. Zitcomfort valt tegen. Meer bagageruimte bij de concurrentie.

EINDCIJFER

6,8

CONCLUSIE

De V90 Cross Country is net een maatje te groot om hem handig te kunnen parkeren, en toch niet ruimer dan zijn concurrenten. Vergeleken met de gewone V90 ziet hij er stoerder uit en kan hij beslist ook meer het avontuur aan. Maar daar wordt wel een hoge prijs voor gevraagd.

Extra testnotities

- De veiligheidsvoorziening van deze Volvo gaat hier en daar verder dan bij de concurrentie. Als je van de weg raakt en een harde landing maakt, word je ruggengraat beschermd door een energie-absorberende constructie in de voorstoelen. Een ander voorbeeld: het automatische noodremsysteem reageert niet alleen op voetgangers en andere auto’s, maar komt óók in actie bij overstekend groot wild.

- De V90 Cross Country is een reus. De cijfers spreken voor zich: hij is 4,94 meter lang en 2,05 meter breed. Een belangrijk verschil met de XC70, de vorige generatie van deze auto, is het elegantere, of beter gezegd minder hoekige design. Dat staat sierlijker, maar het leidt ook tot minder bagageruimte. De XC70 bood 575 liter en de nieuwe V90 Cross Country 560 liter. Ter vergelijking: de nieuwe V60 biedt ook al 529 liter aan bagageruimte, maar is een aanzienlijk kleinere auto.

- Belachelijk dat Volvo €440 durft te vragen voor digitale radio. In een auto van deze prijs zou dat gewoon standaard moeten zijn.

- In de geteste auto zijn af en toe klikgeluiden in het dashboard te horen. Ongetwijfeld iets van de elektronica en mogelijk onschuldig, maar het wekt geen vertrouwen bij een merk dat zich als ‘premium‘ wil voordoen.

- Evenmin vertrouwenwekkend is het vals alarm waar het automatische parkeersysteem in de testauto last van heeft. Ongevraagd wordt soms midden op de snelweg de procedure gestart om een parkeervak te zoeken.

- De Cross Country heeft een bodemvrijheid van 21 cm. Verder zijn de grille en de wielkasten aangepast en natuurlijk kreeg de Cross Country ook weer extra bescherming voor het koetswerk en de onderkant van de auto. Laat de gemene stenen, zand, sneeuw, water en modder maar komen!

- Op een of andere manier kan het navigatiesysteem ons niet bekoren. Het zoomt bijvoorbeeld niet in op het moment dat je de plaatselijke situatie wilt overzien omdat je daar bijvoorbeeld rechtsaf moet slaan.

- Het interieur van de Cross Country oogt chiquer dan ooit. Het originele design is tot in de kleinste details terug te vinden, zoals bij de originele bedieningsknop van de automaat.

- Handig: in de laadvloer kun je een gedeelte rechtop zetten, om te voorkomen dat bagage gaat schuiven.

- De V90 Cross Country met 2,0 liter D5 (viercilinder) dieselmotor heeft standaard een achttraps automaat en is te koop vanaf €72.195. De geteste versie is de D5 AWD Geartronic Pro van €78.695, maar verrijkt met een aantal ‘Lines’, zoals Volvo die noemt. Het gaat om de Intro Line by Bowers & Wilkins (€3.650), Luxury Line (€3.995), Scandinavian Line (€1.495) en Versatility Line (€995). Daarbij komen in dit geval ook nog andere opties, zoals een 4 zone klimaatregeling met touchscreen (€670), elektrisch bedienbare kindersloten achter (€150), gelaagde zijruiten (€690), visuele parkeerhulp (met camera’s inclusief fisheye camerabeeld voorop) (€475), digitale radio (€440), 20 inch lichtmetalen wielen (€900), automatische parkeerhulp (€490), semi-elektrische, inklapbare trekhaak (€1.195) en luchtvering achter (€2.000). Alles bij elkaar komt de totaalprijs van de geteste auto op €97.805.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

