TikTok-held stelt eigenaren van supercars dé vraag waarop iedereen het antwoord wil weten

INTERVIEW ‘La Dolce Vita’ voor 9 cent per kilometer: waarom Fiat de schattige 500e vermomt als deelauto

29 oktober Hoewel de Fiat 500 al jaren een regelrechte verkoophit is, vreest het Italiaanse automerk dat steeds minder mensen het nieuwe, volledige elektrische model ook willen aanschaffen. ‘Vooral millennials willen een auto niet zozeer bezitten, maar wel gebruiken. Dus gaan we met onze tijd mee: het wordt onder meer mogelijk om de 500e af te rekenen per gereden kilometer.’