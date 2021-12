Tim en Margreet deden hun auto weg en dat scheelt: ‘Kunnen twee keer per jaar op vakantie’

Musk maakt klokkenlui­ders belache­lijk met verkoop Te­sla-fluit­je

Elon Musk lijkt een sneer naar klokkenluiders in zijn bedrijf te geven door een fluitje in het Tesla-assortiment op te nemen. Via de website van de autofabrikant is het ‘klokkenluidersfluitje’ te koop voor 50 dollar. Enkele uren nadat Musk het bestaan ervan wereldkundig maakte via Twitter, bleek het al uitverkocht.

1 december