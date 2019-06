Tips en trucs voor optimaal aircogebruik bij hitte

Zijn auto’s met airco veiliger tijdens deze hitte?

Ja. Bij een temperatuur van 35 graden aan boord kan de kans op ongelukken toenemen, liet onderzoek in het verleden zien. Niet alleen omdat de bestuurder slaperig kan worden, maar ook omdat het reactievermogen mogelijk vermindert. Automobilisten met de airconditioning aan reageren vermoedelijk letterlijk koeler op verkeerssituaties. Zij kunnen zich waarschijnlijk beter concentreren, ervaren minder stress en hebben een sneller reactievermogen. Het beste is de airco op niet lager dan 20 graden en niet hoger dan 26 graden af te stellen.

Hoe krijg ik de temperatuur in mijn auto het snelst omlaag?

Wegrijden met geopende ramen, de airco op zijn koudste stand zetten en de blower op zijn hoogste stand. Wanneer de airco koude lucht begint te blazen de ramen sluiten en de recirculatiestand inschakelen. Daardoor hoeft de installatie geen lucht van buitenaf te koelen en is het sneller koud. Als de auto op de gewenste temperatuur is, de recirculatiestand uitschakelen en een warmere temperatuur instellen. Schakel vlak voor het uitstappen de airconditioning uit. Dat helpt om de overgang van koud naar warm te verkleinen.

Hoe koud mag ik de airco zetten?

Het verschil tussen buiten- en binnenlucht mag idealiter niet meer dan zo’n 8 graden Celsius zijn. Mensen die problemen hebben met hun bloedsomloop kunnen zelfs flauwvallen als de overgang tussen warm en koud te groot is. Richt de blower overigens niet direct op het lichaam. Dit kan spierklachten veroorzaken, zoals een stijve nek. In de regel volstaat een maximaal verschil van vijf graden tussen binnen en buiten. Dat is ook beter voor het brandstofverbruik.

Mijn auto verbruikt meer brandstof dan normaal. Komt dat doordat de airconditioning overuren maakt?

Ja. Airco’s gebruiken extra brandstof (3 tot 10 procent) en kosten motorvermogen (5 tot 10 pk), afhankelijk van de omstandigheden. Vooral auto’s met een automatische versnellingsbak verbruiken aanzienlijk meer dan auto’s met een handbak. Tests van TNO wezen uit dat het brandstofverbruik dan tot 27 procent kan toenemen.

Slijt een airco sneller als je hem intensief en langdurig gebruikt?

Nee. In theorie gaat een airconditioning een autoleven lang mee. Wel kan de aandrijfriem slijten en wanneer de airconditioning niet regelmatig wordt gecontroleerd, verkort dat de levensduur aanzienlijk. Wanneer het straks koeler wordt, moet de airconditioning ook minstens een keer per week worden aangezet. Dit om het koelsysteem te smeren, anders kan het koudemiddel gaan lekken. Een plas water onder de auto is tijdens deze hitte overigens normaal. Het is condenswater van de airconditioning.

Is een airconditioning dan niet onderhoudsvrij?

Nee. Per jaar verliest ‘ie bij normaal gebruik zo’n 6 tot 8 procent koudemiddel. Dat moet op peil worden gehouden. Ook moet worden gekeken of zich geen rottende bladeren in de luchtinlaat bevinden. Om het jaar een controle bij een bedrijf met STEK-erkenning (Stichting Erkenning voor de Koudetechnische bedrijven) verdient aanbeveling, ook om te kijken of de aandrijfriem intact is en de slangen niet zijn beschadigd.

Sinds het zo warm is, ruik ik een vieze lucht als ik de airconditioning aanzet. Hoe komt dat en hoe voorkom ik dat?

Het kwaad geschiedt op de verdamper, waar het koel, vochtig en donker is en zodoende een prima verblijfplaats voor bacteriën en schimmels. Door de airco vijf tot tien minuten voor het verlaten van de auto uit te zetten, droogt de verdamper door de rijwind en verdwijnt de condens uit het systeem. Eenmaal aangetaste systemen kunnen bij een bedrijf met een STEK-keurmerk worden gereinigd met desinfecterende middelen.

Ik heb last van beslagen ruiten als de airco aanstaat. Hoe komt dat?