Tom Hanks verkoopt unieke caravan: 11 meter lang, mét kleedkamer en handtekeningen

Hanks, die bekend werd door rollen in filmklassiekers als Saving Private Ryan en Forrest Gump, liet de Airstream Limited Excella Travel Trailer met bouwjaar 1992 ooit op speciale bestelling bouwen. Dat deed hij omdat hij klaar was met de ‘smakeloos aangeklede filmtrailers’ die hij normaal gesproken moest gebruiken, zo vertelt de acteur aan Bonhams Magazine: ,,Ik heb echt te veel tijd doorgebracht in normale trailers met lelijke interieurs en verschrikkelijk oncomfortabel meubilair. Daarom heb ik deze Airstream besteld, zodat ik een eigen interieur kon laten bouwen.”

Vanuit de fabriek bevatte de iconische caravan van geborsteld aluminium alleen de standaard keuken en badkamer, de rest is aangepast aan de wensen van Hanks. ,,Er was ruimte voor een bed en een kamertje voor een kleine tafel met wat stoelen. Belangrijker is dat ik er een fatsoenlijke zitbank in wilde. Die moest speciaal op maat worden gemaakt, met afneembare pootjes, omdat hij anders niet door de deur naar binnen paste.”

Volledig scherm Tom Hanks liet de Airstream helemaal naar eigen wens inrichten. © Bonhams

Inclusief handtekeningen

Volgens veilinghuis Bonhams beschikt de Airstream verder over twee gastanks, elektrische uitschuifbare grondsteunen, een uitrolbare luifel en airconditioning, compleet met handtekening van de Oscar-winnaar zelf. Ook de zijkant van de keukenkastjes werd door de gevierde acteur gesigneerd. Alle door Hanks gebruikte onderdelen zoals de meubels en de volledige keukenuitrusting (waaronder opvallend veel espressomachines) verhuizen mee naar de volgende eigenaar.

Op de buitenkant van de caravan prijken bovendien stickers die verwijzen naar alle producties waar Hanks zijn markante huis op wielen mee naartoe nam: van Sleepless in Seattle in 1993 tot The Circle in 2017. Volgens de beroemde eigenaar ‘heb je past écht geleefd als je de heftige onweersbuien van South-Carolina hebt overleefd in een Airstream’. ,,Maar deze trailer is vooral prachtig vanbuiten en knus vanbinnen. Het is niet voor niets dat iedereen een Airstream wilde nadat ze bij mij op bezoek waren geweest.”

Volledig scherm De comfortabele bank werd speciaal gemaakt voor deze caravan. Let ook op de handtekening van Hanks op de keukenkastjes. © Bonhams

Wie dat wil, kan het exemplaar van Hanks dus op de kop tikken zodra de immense caravan op 13 augustus geveild wordt. De nieuwe eigenaar moet trouwens wel een fatsoenlijke trekauto regelen, want volgens Bonhams weegt het aluminium gevaarte met zes wielen (inclusief belading) een slordige 4000 kilo. Voor wie het zich afvraagt: volgens de veilingmeester is de trailer altijd professioneel onderhouden en heeft hij netjes binnen gestaan op de momenten dat Tom Hanks niet in filmopnames zat.

Volledig scherm Stickers aan de buitenkant laten zien bij welke filmproducties de Airstream door Tom Hanks werd gebruikt. © Bonhams

