Topdrukte ANWB Alarmcentrale: 1000 huurauto’s per week nodig in buitenland

De Alarmcentrale van de ANWB beleeft de drukste weken van het jaar. Per dag komen er momenteel ruim 10.000 telefoontjes binnen en er zijn meer dan 1000 huurauto’s per week nodig om vakantiegangers met serieuze pech weer op weg te helpen.

Vandaag, de tweede zwarte zaterdag, wordt een van de allerdrukste dagen bij de Alarmcentrale. Er zijn deze vakantie 450 extra mensen om de telefoonlijnen dag en nacht te bemannen, maar wie met een volledig kapotte auto ergens in Europa strandt, is door de drukte toch dagenlang zijn auto kwijt voor hij weer op pad kan. Er zijn per week ruim duizend huurauto’s nodig om iedereen weer op de weg te krijgen. Met name auto’s met een trekhaak zijn in het buitenland schaars bij de verhuurbedrijven en moeten veelal uit Nederland komen.

,,Met de trailers waarmee we de auto’s repatriëren brengen we de huurauto’s naar de vakantielanden’’, zegt Annelies Tichelaar van de ANWB. En dan moet je soms lang wachten, merkte Gerard van Gaalen uit Delft. Hij merkte vorige week donderdag op de A20 bij de Franse plaats Limoges dat zijn Ford Mondeo vermogen verloor. ,,We reden een heuvel op en met veel horten en stoten hebben we nog een parkeerplaats 10 kilometer verderop gehaald.’’

De Mondeo bleek niet snel te repareren en de ANWB regelde een VW T-Roc met trekhaak om met de vouwwagen toch nog op de camping te komen. ,,Veel te kleine auto natuurlijk. De kinderen zaten me de hoedenplank op schoot.’’ Uiteindelijk duurde het tot dinsdag voor de definitieve diagnose van de Franse garage kwam: heel de motor in de prak. Het motorblok moet in zijn geheel vervangen worden. De ANWB repatrieert de auto. ,,Donderdagmiddag kon ik een andere, grotere auto met trekhaak ophalen in Rodez, heen en weer vijf uur rijden. Maar met die Volvo XC60 kunnen we wel door naar Spanje, onze volgende stop.’’

Volledig scherm De Ford Mondeo van de familie Van Gaalen begaf het in Frankrijk. © Familie Van Gaalen Volledig scherm Met een leenauto van de ANWB, met een trekhaak voor de vouwwagen, gaat de vakantie gewoon door. © Familie Van Gaalen Tekst loopt door onder de foto's

Tichelaar zegt dat het soms niet anders kan dan dat mensen een flink eind moeten rijden voor een huurauto. ,,We hebben op honderd plekken in Europa uitgiftepunten voor auto’s. Veel voorzien met een trekhaak want die zijn nu eenmaal minder goed te huren in het buitenland.’’ Met name in Spanje zijn ze bijna niet te krijgen.

Op social media beklagen gestrande vakantiegangers zich dat het lang duurt voor de ANWB een geschikte auto heeft geregeld of dat ze 150 kilometer verderop de vervangende auto moeten halen.

Van Gaalen vindt die kritiek op de ANWB niet helemaal terecht. ,,Ze zijn supersympathiek bij de ANWB hoor en ze denken mee om een passende oplossing te vinden. Die T-Roc was met drie kinderen en een vouwwagen echt niet sterk genoeg en dan komen ze toch met die Volvo, maar het duurt wel lang. Steeds sta je in de wacht als je belt.’’