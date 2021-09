Topdrukte bij ANWB houdt aan: ‘We zitten weer op het niveau van voor corona’

recordzomerDe ANWB heeft het weer ouderwets druk. Afgelopen juni kreeg de wegenwacht het hoogste aantal pechmeldingen ooit. Dat zorgde mede voor de drukste zomer in vijftien jaar, waarin de ANWB 5 procent meer hulpverzoeken kreeg dan in de zomers voor de coronacrisis. Sindsdien is het allerminst rustiger geworden.

De wegenwacht van de ANWB draait weer op volle toeren, meldt directeur Eva-Marie Beij. ,,We helpen ieder jaar meer dan 1,2 miljoen leden met pech weer op weg, wat neerkomt op zo'n 100.000 per maand. Sinds afgelopen juni zitten we boven deze 100.000 meldingen per maand, en het worden er niet minder.”

De ANWB moet dus flink aanpoten om iedereen van zijn autopech te verlossen. ,,De wegenwachten hebben hard moeten werken de afgelopen maanden, maar gelukkig konden we het wel aan.”

Met deze aantallen zit de ANWB dus zelfs ietsje boven het niveau van voor corona. Dit valt op meerdere manieren te verklaren, denkt Beij. ,,Nederlanders zijn natuurlijk massaal weer op vakantie gegaan dit jaar. In Nederland hadden vooral de vakantiegebieden in het noorden en zuiden het druk, maar ook de zestien wegenwachten die we naar het buitenland hadden gestuurd, moesten flink aanpoten.”

Het kan er ook aan liggen dat tijdens de coronacrisis veel auto's voor een lange tijd stil hebben gestaan. ,,Dan krijgen auto's last van accuproblemen, bijvoorbeeld.”

Door het gematigde weer viel het mee met ‘bijzondere meldingen’, vertelt de woordvoerder van de ANWB. ,,Als het heel heet is in de zomer, krijg je veel meldingen van kokende motoren. Dat hadden we nu gelukkig niet. Naast accuproblemen waren er wel veel meldingen van lekke banden, maar dat is normaal.”

Terug naar normaal?

Het huidige meldingenpatroon op de dag verschilt overigens duidelijk van 2019, en dat is opvallend. ,,In de avondspits is het weer op normaal niveau, maar in de ochtend is het meer gespreid. Daar is duidelijk een effect van de coronacrisis op de drukte te zien.”

