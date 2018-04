TopGears testcircuit en studio worden gesloopt

Het plan hing al enige tijd als een zwaard van Damocles boven de show, maar deze week is bekend geworden dat de sloop definitief doorgaat. De voormalige vliegbasis waar het circuit ligt, stamt uit de jaren '40 en is door autofabrikant Lotus omgetoverd tot circuit. De baan werd niet alleen gebruikt door het Top Gear van Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond, maar ook door de presentatoren van de huidige versie van het programma: Matt LeBlanc, Chris Harris en Rory Reid. Het is nog niet bekend waar de show naartoe uitwijkt.

‘Reasonably Priced Car’

Top Gear maakte sinds 2002 gebruik van de testbaan op het vliegveld. Het populaire onderdeel 'A Star In A Reasonably Priced Car' speelde zich af op het circuit, ook testte ‘The Stig’ er allerlei auto’s. De snelste straatauto die ooit rondreed over de baan, was de McLaren 675 LT met een rondetijd van 1:13,7. Een Renault Formule 1-auto legde een ronde af in een recordtijd van 59 seconden. Nou maar hopen dat de toekomstige straten ‘Stig Street’ en Clarkson Boulevard’ gaan heten. Het kleinste huis van de wijk zou de naam ‘Hammond House’ moeten krijgen.