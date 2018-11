Topman Carlos Ghosn van Renault-Nissan-Mitsubishi gearresteerd en op staande voet ontslagen

Volgens Nissan heeft Carlos Ghosn jarenlang zijn inkomsten voor de belastingdienst verborgen gehouden. Ghosn werd eerder vandaag door een onderzoeksteam van het Japanse Openbaar Ministerie ondervraagd. Vanmorgen maakte de Japanse krant Asahi Shimbun bekend dat de autoriteiten in Japan een arrestatiebevel voor Ghosn hadden uitgevaardigd.



Uit een intern onderzoek van het bedrijf blijkt dat Ghosn al jaren aan inkomstenfraude deed, aldus de voorzitter van de raad van bestuur tijdens een persbijeenkomst. Ook directeur Greg Kelly van Nissan zou de regels hebben overtreden. Het autobedrijf spreekt in een verklaring van ,,ernstig wangedrag’' van de bestuurders. ,,Daarnaast zijn er vele andere misstanden ontdekt, zoals het gebruik van bedrijfseigendommen voor persoonlijke doeleinden.’’ Volgens het bedrijf stelde een klokkenluider de fraude aan de kaak en werd het interne onderzoek ingesteld. Het rapport werd vervolgens overgedragen aan de autoriteiten.



Hiroto Saikawa, topman van Nissan, wijt de affaire aan een te grote samenballing van macht bij Ghosn. ,,Naar die concentratie van macht moeten we diepgaand onderzoek doen’', zei hij op een persconferentie. Saikawa verklaarde dat de kwestie hem ook persoonlijk raakt, omdat het vertrouwen van veel mensen is geschaad. ,,Het is moeilijk uit te drukken in woorden. Het is niet alleen teleurstelling, maar een veel sterker gevoel van verontwaardiging en moedeloosheid.’’